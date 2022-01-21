كيف يكون شكل التسوق حينما تفتتح أمازون متجرا واقعيا للملابس

وحسب "سي إن إن"، فإن متجر أمازون ستفتتحه في مجمع تسوق فخم في لوس أنجلوس، وتبلغ مساحته 30 ألف قدم مربع، وسيجاور متاجر تقليدية عتيقة للملابس، مثل نوردستروم، وأوربان آوتفيترز، وجي كرو، وإتش آند إم، وآخرين.وقد يبدو مفاجئًا أن أمازون، التي نمت لتصبح أكبر شركة لبيع الملابس بالتجزئة في أمريكا منذ أن بدأت بيع الملابس في عام 2002، تريد فتح متجر فعلي، ولكن لا تزال عمليات الشراء داخل المتجر تشكل أكثر من 85% من مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، وغالبًا ما يرغب المتسوقون في معرفة شكل الملابس وملمسها وملاءمتها قبل الشراء.وأشارت إلى أن هناك بعض المستجدات في "أمازون ستايل"، والطرق التي تأمل الشركة أن تجعل التسوق أسرع وأكثر تخصيصًا للعملاء.وأوضحت أنه إذا أرادوا تجربتها أولاً، فيمكنهم إرسالها إلى غرفة القياس، التي تحتوي على شاشات تعمل باللمس حيث يمكن للعملاء طلب أحجام أو ألوان مختلفة.ولفتت إلى أنه وبينما يتصفح العملاء المتجر ويفحصون العناصر، ستوصي خوارزميات أمازون بعناصر أخرى قد يرغبون في شرائها.ولفتت إلى أن من ضمن المزايا أنه يمكن للعملاء أيضًا ترك مرتجعاتهم من أمازون في المتجر، أو طلبها عبر الإنترنت واستلامها من هناك.وقد علق محللو التجزئة بالتأكيد على أن الوجود الفعلي في الملابس يمكن أن يساعد أمازون في الوصول إلى العملاء الذين يرغبون في التسوق شخصيًا وأيضًا دفع نمو العلامات التجارية الخاصة الأكثر ربحية - ولكن الأقل شهرة - في أمازون.
أعلنت أمازون، أمس الخميس، أنها ستفتح "أمازون ستايل"، وهو أول متجر لها للملابس والأحذية والإكسسوارات في وقت لاحق من هذا العام.
وحسب "سي إن إن"، فإن متجر أمازون ستفتتحه في مجمع تسوق فخم في لوس أنجلوس، وتبلغ مساحته 30 ألف قدم مربع، وسيجاور متاجر تقليدية عتيقة للملابس، مثل نوردستروم، وأوربان آوتفيترز، وجي كرو، وإتش آند إم، وآخرين.
وقد يبدو مفاجئًا أن أمازون، التي نمت لتصبح أكبر شركة لبيع الملابس بالتجزئة في أمريكا منذ أن بدأت بيع الملابس في عام 2002، تريد فتح متجر فعلي، ولكن لا تزال عمليات الشراء داخل المتجر تشكل أكثر من 85% من مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، وغالبًا ما يرغب المتسوقون في معرفة شكل الملابس وملمسها وملاءمتها قبل الشراء.
من جهتها، أوضحت سيموينا فاسين، المديرة الإدارية لأمازون ستايل، أن العملاء سيستمتعون بمزيج من التسوق عبر الإنترنت وفي المتاجر، لافتة إلى أن هناك الكثير من العلامات التجارية والمصممين الرائعين، ولكن اكتشافهم ليس بالأمر السهل دائمًا".
وأشارت إلى أن هناك بعض المستجدات في "أمازون ستايل"، والطرق التي تأمل الشركة أن تجعل التسوق أسرع وأكثر تخصيصًا للعملاء.
وشرحت المديرة التنفيذية لأمازون ستايل طريقة العرض والبيع، قائلة: "سيتم الاحتفاظ بمعظم الملابس في الجزء الخلفي من المتجر وسيتم عرض عينة واحدة فقط من كل عنصر في طابق المبيعات، لشرائه، وسيقوم العملاء بمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا باستخدام تطبيق "تسوق أمازون" على الهاتف المحمول ثم استرداده من مكتب الاستلام".
وأوضحت أنه إذا أرادوا تجربتها أولاً، فيمكنهم إرسالها إلى غرفة القياس، التي تحتوي على شاشات تعمل باللمس حيث يمكن للعملاء طلب أحجام أو ألوان مختلفة.
ولفتت إلى أنه وبينما يتصفح العملاء المتجر ويفحصون العناصر، ستوصي خوارزميات أمازون بعناصر أخرى قد يرغبون في شرائها.
وفيما عبرت فاسين عن أملها في جذب المتسوقين من خلال غرف القياس "المعاد تصورها"، قالت إن المتجر "تجربة فريدة حقًا".
ولفتت إلى أن من ضمن المزايا أنه يمكن للعملاء أيضًا ترك مرتجعاتهم من أمازون في المتجر، أو طلبها عبر الإنترنت واستلامها من هناك.
وأوضحت أن أمازون ستايل ستقدم مزيجًا من مئات العلامات التجارية المعروفة والعلامات التجارية الخاصة بها.
وقد علق محللو التجزئة بالتأكيد على أن الوجود الفعلي في الملابس يمكن أن يساعد أمازون في الوصول إلى العملاء الذين يرغبون في التسوق شخصيًا وأيضًا دفع نمو العلامات التجارية الخاصة الأكثر ربحية - ولكن الأقل شهرة - في أمازون.