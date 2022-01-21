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https://arabic.sputniknews.com/20220121/مياه-تونغا-العذبة-أفسدها-البركان-ونيوزيلاندا-تنقذ-السكان-بـ-250-ألف-لتر-1056780134.html
مياه تونغا العذبة أفسدها البركان... ونيوزيلاندا تنقذ السكان بـ 250 ألف لتر
مياه تونغا العذبة أفسدها البركان... ونيوزيلاندا تنقذ السكان بـ 250 ألف لتر
أفسدت المياه المالحة من تسونامي والرماد المتساقط من بركان تونغا معظم مصادر المياه على الجزر، وأصبح سكان تونغا يكافحون من أجل العثور على مياه نظيفة أثناء إزالة... 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T09:18+0000
2022-01-21T09:18+0000
المحيط الهادئ
أخبار البركان
مياه عذبة
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وحسب "رويترز"، فقد وصلت سفينة تابعة للبحرية النيوزيلندية تحمل 250 ألف لتر من المياه إلى تونغا اليوم الجمعة، حاملة إمدادات منقذة للحياة لأرخبيل جنوب المحيط الهادئ بعد ستة أيام من تدميرها بسبب ثوران بركاني وموجات مد عاتية لوثت مصادر المياه العذبة.وقالت المفوضية العليا لنيوزيلندا إن سفينة إمدادات "هامنز أوتيأروا" قد وصلت إلى العاصمة نوكوالوفا تحمل إمدادات من المياه العذبة.وأكدت أن "شاحنات من المكتب الوطني لإدارة الطوارئ بدأت في جمع وتوصيل إمدادات المياه من أوتياروا".وقال مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا إن قوة ثوران يوم السبت الماضي قدرت بما يعادل خمسة إلى 10 ميغا طن من مادة تي إن تي، أو أكثر من 500 مرة من القنبلة النووية التي ألقتها الولايات المتحدة على مدينة هيروشيما اليابانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220118/بركان-تونغا-يعزلها-عن-العالم-بعد-قطع-كابل-الإنترنت-البحري-عنها-1056475210.html
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المحيط الهادئ, أخبار البركان, مياه عذبة

مياه تونغا العذبة أفسدها البركان... ونيوزيلاندا تنقذ السكان بـ 250 ألف لتر

09:18 GMT 21.01.2022
© AP Photo / Ben Curtisحمم بركانية
حمم بركانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
© AP Photo / Ben Curtis
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أفسدت المياه المالحة من تسونامي والرماد المتساقط من بركان تونغا معظم مصادر المياه على الجزر، وأصبح سكان تونغا يكافحون من أجل العثور على مياه نظيفة أثناء إزالة الرماد.
وحسب "رويترز"، فقد وصلت سفينة تابعة للبحرية النيوزيلندية تحمل 250 ألف لتر من المياه إلى تونغا اليوم الجمعة، حاملة إمدادات منقذة للحياة لأرخبيل جنوب المحيط الهادئ بعد ستة أيام من تدميرها بسبب ثوران بركاني وموجات مد عاتية لوثت مصادر المياه العذبة.
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وقالت المفوضية العليا لنيوزيلندا إن سفينة إمدادات "هامنز أوتيأروا" قد وصلت إلى العاصمة نوكوالوفا تحمل إمدادات من المياه العذبة.
وبالإضافة إلى إمدادات المياه، أكدت المفوضية أن السفينة تحمل معدات تحلية يمكن أن تنتج 70 ألف لتر في اليوم.
وأكدت أن "شاحنات من المكتب الوطني لإدارة الطوارئ بدأت في جمع وتوصيل إمدادات المياه من أوتياروا".

تسبب ثوران بركان هونغا تونغا، يوم السبت الماضي، في حدوث موجات مد عاتية دمرت القرى والمنتجعات وتسببت في انقطاع الاتصالات للأمة التي يبلغ عدد سكانها نحو 105000 شخص، وأرسلت موجات صدمة عبر المحيط الهادئ، في حين أكدت السلطات أنه تم الإبلاغ عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وقال مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا إن قوة ثوران يوم السبت الماضي قدرت بما يعادل خمسة إلى 10 ميغا طن من مادة تي إن تي، أو أكثر من 500 مرة من القنبلة النووية التي ألقتها الولايات المتحدة على مدينة هيروشيما اليابانية.
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