تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220122/كوفيد-19-يضرب-منتخبا-قبل-مواجهة-حاسمة-في-دور-16-لكأس-الأمم-الأفريقية-1056850435.html
"كوفيد-19" يضرب منتخبا قبل مواجهة حاسمة في دور 16 لكأس الأمم الأفريقية
"كوفيد-19" يضرب منتخبا قبل مواجهة حاسمة في دور 16 لكأس الأمم الأفريقية
ضرب فيروس كورونا تشكيلة منتخب جزر القمر، بما في ذلك المدرب وحراس المرمى المتاحين، قبل يومين من مواجهة الكاميرون صاحبة الضيافة في دور الستة عشر لكأس الأمم... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T17:26+0000
2022-01-22T17:26+0000
رياضة
منتخب جزر القمر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104031/56/1040315685_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_851e54d573cae9c8fd60dfea1248e589.jpg
وقال اتحاد جزر القمر لكرة القدم اليوم السبت إنه تم اكتشاف 12 حالة في معسكر الفريق، وفقا لـ "رويترز".ويواجه منتخب جزر القمر الآن أزمة في حراسة المرمى في ظل إصابة الحارس الأول سالم بن بوينا ودخول الحارسين الآخرين علي أحمد ومؤيد أوسيني في عزل ذاتي.كما دخل الحجر الصحي المدرب أمير عبده، الذي يتولى المسؤولية منذ ثماني سنوات ويُنسب إليه الفضل في مسيرة فريقه الرائعة بالبطولة.وتأهلت جزر القمر إلى دور الستة عشر على عكس كل التوقعات بعد فوزها المفاجئ على غانا يوم الثلاثاء الماضي، لكنها تواجه الآن أزمة كبيرة قبل حوالي 48 ساعة من المباراة الأكبر في تاريخها الكروي.ووضع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) قواعد صارمة فيما يتعلق بكوفيد-19 في نهائيات كأس الأمم.فإذا كانت نتيجة اختبار لاعب إيجابية، فلن يُسمح له بالذهاب إلى الملعب أو المشاركة في المباراة، بينما يجب على كل فريق أن يلعب طالما كان لديه 11 لاعبا على الأقل.وفي حالة عدم توفر حارس مرمى، يجب أن يلعب لاعب آخر في هذا المركز.وسيتم اعتبار الفرق التي لا تملك ما لا يقل عن 11 لاعبا متاحا خاسرة 2-صفر وفقا للكاف.
https://arabic.sputniknews.com/20220114/بث-مباشر-لمباراة-المغرب-وجزر-القمر-في-كأس-أمم-إفريقيا-1056203681.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104031/56/1040315685_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_3a629f11d4f195f9e0646e188fabe95e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, منتخب جزر القمر

"كوفيد-19" يضرب منتخبا قبل مواجهة حاسمة في دور 16 لكأس الأمم الأفريقية

17:26 GMT 22.01.2022
© AP Photo / Sunday Alambaجماهير منتخب الكونغو في كأس الأمم الأفريقية
جماهير منتخب الكونغو في كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© AP Photo / Sunday Alamba
تابعنا عبر
ضرب فيروس كورونا تشكيلة منتخب جزر القمر، بما في ذلك المدرب وحراس المرمى المتاحين، قبل يومين من مواجهة الكاميرون صاحبة الضيافة في دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.
وقال اتحاد جزر القمر لكرة القدم اليوم السبت إنه تم اكتشاف 12 حالة في معسكر الفريق، وفقا لـ "رويترز".

ويواجه منتخب جزر القمر الآن أزمة في حراسة المرمى في ظل إصابة الحارس الأول سالم بن بوينا ودخول الحارسين الآخرين علي أحمد ومؤيد أوسيني في عزل ذاتي.

كما دخل الحجر الصحي المدرب أمير عبده، الذي يتولى المسؤولية منذ ثماني سنوات ويُنسب إليه الفضل في مسيرة فريقه الرائعة بالبطولة.

وتأهلت جزر القمر إلى دور الستة عشر على عكس كل التوقعات بعد فوزها المفاجئ على غانا يوم الثلاثاء الماضي، لكنها تواجه الآن أزمة كبيرة قبل حوالي 48 ساعة من المباراة الأكبر في تاريخها الكروي.

ووضع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) قواعد صارمة فيما يتعلق بكوفيد-19 في نهائيات كأس الأمم.

فإذا كانت نتيجة اختبار لاعب إيجابية، فلن يُسمح له بالذهاب إلى الملعب أو المشاركة في المباراة، بينما يجب على كل فريق أن يلعب طالما كان لديه 11 لاعبا على الأقل.

وفي حالة عدم توفر حارس مرمى، يجب أن يلعب لاعب آخر في هذا المركز.

وسيتم اعتبار الفرق التي لا تملك ما لا يقل عن 11 لاعبا متاحا خاسرة 2-صفر وفقا للكاف.
منتخب المغرب لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
نهاية البث... المغرب يهزم جزر القمر بهدفين دون رد في كأس أمم إفريقيا
14 يناير, 15:34 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية