https://arabic.sputniknews.com/20220123/ماذا-نعرف-عن-أعراض-أوميكرون--1056883963.html

ماذا نعرف عن أعراض أوميكرون

ماذا نعرف عن أعراض أوميكرون

بدأ الخبراء في فهم المزيد حول المتغير أوميكرون وكيف يؤثر على الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو غير المطعمين أو الذين أصيبوا بعدوى الفيروس. على سبيل المثال، يبدو أن... 23.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-23T17:41+0000

2022-01-23T17:41+0000

2022-01-23T17:41+0000

العالم

فيروس كورونا

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ما هي أعراض أوميكرون؟تشير الدلائل المبكرة إلى أنه بالنسبة لمعظم الناس، يبدو أن أوميكرون يسبب مرضًا أكثر اعتدالًا يمكن أن يشبه نزلات البرد، وهو شكل آخر من أشكال فيروس كورونا، بحسب "إن بي سي نيوز".وقالت الدكتورة كاثرين بويلينج، إخصائية الأمراض المعدية واللقاحات في Atrium Health Wake Forest Baptist في نورث كارولينا، إن أبرز أعراض أوميكرون هي السعال والتعب واحتقان وسيلان الأنف وإلتهاب الحلق وصداع الرأس.في حين أشار الأطباء إلى أنه وعلى عكس المتغيرات السابقة، يبدو أن فقدان حاسة التذوق والشم عرض غير شائع، منوهين إلى أن هذه الأعراض تستند إلى تقارير مبكرة عن حالات أوميكرون، وليس دراسات علمية.وأوضح الدكتور بروس واي لي، أستاذ السياسة الصحية والإدارة في كلية الصحة العامة بجامعة، أن هذه الدراسة قد تعكس فقط حالة شرائح معينة من السكان، الشباب والأصحاء، وكذلك أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل.هل أوميكرون يسبب مرضا أقل خطورة؟لا يميل أوميكرون إلى اختراق الرئتين بقدر ما تميل المتغيرات السابقة، وذلك بناء على دراسة نُشرت على الإنترنت من قبل جامعة هونغ كونغ ولم تتم مراجعتها بعد، حيث أشارت إلى أنه في حين أن أعراض أوميكرون تكون أقل حدة في الرئتين، فإنه يمكن أن يتكاثر بشكل أسرع في أعلى الجهاز التنفسي.ما مدى سرعة ظهور أعراض أوميكرون؟وفقًا للتقارير المبكرة، قد يكون الوقت الذي يستغرقه الشخص المصاب لتظهر الأعراض عليه بعد التعرض للفيروس، أقصر بالنسبة لأوميكرون مقارنة بالمتغيرات السابقة، والتي قد تتراوح من أقل من ثلاثة أيام إلى أسبوع كامل.وأضاف الباحثون أنه في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، فمن المنطقي علميًا أن يكون لفيروس شديد العدوى مثل متغير أوميكرون فترة حضانة أقصر، هدفها بعد كل شيء، هو إصابة أكبر عدد ممكن من الناس، في أسرع وقت ممكن.

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العالم, فيروس كورونا