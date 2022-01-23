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https://arabic.sputniknews.com/20220123/ما-هو-سبب-وفاة-المخرج-السوري-بسام-الملا؟-1056877779.html
ما هو سبب وفاة المخرج السوري بسام الملا؟
ما هو سبب وفاة المخرج السوري بسام الملا؟
سببت وفاة المخرج السوري بسام الملا، أمس السبت، جدلا حول أسباب الوفاة، بعدما أكدت عائلته أنه لم يصب بفيروس كورونا. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T15:06+0000
2022-01-23T15:06+0000
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ويعد بسام الملا، من أبرز المخرجين في تاريخ الدراما السورية، لكن وفاته أثارت الكثير من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي إثر تداول نبأ عن وفاته بفيروس كورونا، وهو ما نفته عائلته، بحسب تقارير صحفية.وقالت عائلة بسام الملا إن المخرج السوري أصيب بسكتة قلبية أدت إلى وفاته، خاصة أنه يعاني من ارتفاع مستويات السكر والضغط.وتدهورت الحالة الصحية لبسام الملا، في الأيام الأخيرة قبل أن يفارق الحياة عن عمر ناهز الـ 66 عاما.يذكر أن جثمان بسام الملا وصل مستشفى الأسد الجامعي، أمس السبت، ومن المقرر أن يتم أداء صلاة الجنازة عليه غدا الاثنين.ويعد مسلسل "باب الحارة" من أبرز الأعمال الدرامية للمخرج السوري الراحل بسام الملا، إضافة إلى مسلسلات أخرى كان آخرها مسلسل "سوق الحرير".
https://arabic.sputniknews.com/20211228/وفاة-فنان-سوري-بارز-ضمن-عائلة-مسلسل-باب-الحارة-1054684968.html
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منوعات, أخبار سوريا اليوم

ما هو سبب وفاة المخرج السوري بسام الملا؟

15:06 GMT 23.01.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZغرفة عناية مركزة
غرفة عناية مركزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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سببت وفاة المخرج السوري بسام الملا، أمس السبت، جدلا حول أسباب الوفاة، بعدما أكدت عائلته أنه لم يصب بفيروس كورونا.
ويعد بسام الملا، من أبرز المخرجين في تاريخ الدراما السورية، لكن وفاته أثارت الكثير من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي إثر تداول نبأ عن وفاته بفيروس كورونا، وهو ما نفته عائلته، بحسب تقارير صحفية.
وقالت عائلة بسام الملا إن المخرج السوري أصيب بسكتة قلبية أدت إلى وفاته، خاصة أنه يعاني من ارتفاع مستويات السكر والضغط.
وتدهورت الحالة الصحية لبسام الملا، في الأيام الأخيرة قبل أن يفارق الحياة عن عمر ناهز الـ 66 عاما.
دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
وفاة فنان سوري بارز ضمن عائلة مسلسل "باب الحارة"
28 ديسمبر 2021, 05:30 GMT
يذكر أن جثمان بسام الملا وصل مستشفى الأسد الجامعي، أمس السبت، ومن المقرر أن يتم أداء صلاة الجنازة عليه غدا الاثنين.
ويعد مسلسل "باب الحارة" من أبرز الأعمال الدرامية للمخرج السوري الراحل بسام الملا، إضافة إلى مسلسلات أخرى كان آخرها مسلسل "سوق الحرير".
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