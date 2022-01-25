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https://arabic.sputniknews.com/20220125/فايزر-وبيونتك-تعلنان-عن-تجربة-سريرية-لاختبار-نسخة-جديدة-من-لقاحهما-ضد-أوميكرون-1057139139.html
فايزر وبيونتك تعلنان عن تجربة سريرية لاختبار نسخة جديدة من لقاحهما ضد أوميكرون
فايزر وبيونتك تعلنان عن تجربة سريرية لاختبار نسخة جديدة من لقاحهما ضد أوميكرون
أعلنت شركتا فايزر وبيونتك، اليوم الثلاثاء، أنهما بدأتا تجربة سريرية لاختبار نسخة جديدة من لقاحهما المصمم خصيصا لاستهداف متغير "أوميكرون". 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T13:14+0000
2022-01-25T13:14+0000
ميتشل فايزر
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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وحسب بيان نشرته رويترز، تخطط الشركتان لاختبار الاستجابة المناعية الناتجة عن اللقاح المصمم ضد أوميكرون كنظام من ثلاث جرعات، للأشخاص غير الملقحين وكجرعة معززة للأشخاص الذين تلقوا بالفعل جرعتين من لقاحهما الأصلي.وأوضح البيان أنهما تختبران جرعة رابعة من اللقاح الحالي ضد جرعة رابعة من اللقاح الجديد ضد أوميكرون، لدى الأشخاص الذين تلقوا جرعتهم الثالثة من لقاح فايزر- بيونتك قبل ثلاثة إلى ستة أشهر.وأوضحت كاثرين يانسن، رئيسة أبحاث اللقاحات وتطويرها في شركة فايزر: "بينما تُظهر الأبحاث الحالية وبيانات العالم الحقيقي أن المعززات تستمر في توفير مستوى عالٍ من الحماية ضد الأمراض الشديدة والاستشفاء مع أوميكرون، فإننا ندرك الحاجة إلى الاستعداد في حالة تضاؤل ​​هذه الحماية بمرور الوقت وربما المساعدة في معالجة أوميكرون، والمتغيرات الجديدة في المستقبل".ومع ذلك، تقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن جرعة ثالثة من لقاح فايزر وفرت حماية بنسبة 90% من كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/فايزر-تطرح-لقاحها-المضاد-لمتحور-أوميكرون-في-مارس-1055203735.html
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ميتشل فايزر, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

فايزر وبيونتك تعلنان عن تجربة سريرية لاختبار نسخة جديدة من لقاحهما ضد أوميكرون

13:14 GMT 25.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRامرأة تتلقى جرعة من لقاح "فايزر/ بيونتك" ضد فيروس "كورونا" المستجد خلال حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان، 14 فبراير/ شباط 2021
امرأة تتلقى جرعة من لقاح فايزر/ بيونتك ضد فيروس كورونا المستجد خلال حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان، 14 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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أعلنت شركتا فايزر وبيونتك، اليوم الثلاثاء، أنهما بدأتا تجربة سريرية لاختبار نسخة جديدة من لقاحهما المصمم خصيصا لاستهداف متغير "أوميكرون".
وحسب بيان نشرته رويترز، تخطط الشركتان لاختبار الاستجابة المناعية الناتجة عن اللقاح المصمم ضد أوميكرون كنظام من ثلاث جرعات، للأشخاص غير الملقحين وكجرعة معززة للأشخاص الذين تلقوا بالفعل جرعتين من لقاحهما الأصلي.
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‏"فايزر" تطرح لقاحها المضاد لمتحور "أوميكرون" في مارس
11 يناير, 09:27 GMT
وأوضح البيان أنهما تختبران جرعة رابعة من اللقاح الحالي ضد جرعة رابعة من اللقاح الجديد ضد أوميكرون، لدى الأشخاص الذين تلقوا جرعتهم الثالثة من لقاح فايزر- بيونتك قبل ثلاثة إلى ستة أشهر.
وتخطط الشركتان لدراسة سلامة الجرعات وتحملها لدى أكثر من 1400 شخص سيتم تسجيلهم في التجربة.
وأوضحت كاثرين يانسن، رئيسة أبحاث اللقاحات وتطويرها في شركة فايزر: "بينما تُظهر الأبحاث الحالية وبيانات العالم الحقيقي أن المعززات تستمر في توفير مستوى عالٍ من الحماية ضد الأمراض الشديدة والاستشفاء مع أوميكرون، فإننا ندرك الحاجة إلى الاستعداد في حالة تضاؤل ​​هذه الحماية بمرور الوقت وربما المساعدة في معالجة أوميكرون، والمتغيرات الجديدة في المستقبل".
ولفتت فايزر إلى أن نظام الجرعتين من اللقاح الأصلي قد لا يكون كافياً للحماية من العدوى من متغير أوميكرون، وأن الحماية من الاستشفاء والوفيات قد تتضاءل.
ومع ذلك، تقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن جرعة ثالثة من لقاح فايزر وفرت حماية بنسبة 90% من كورونا.
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