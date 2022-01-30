رئيسة تايوان تعد بـ "مواجهة الضغط الصيني بمزيد من الانفتاح على العالم"

وحسب رسالة فيديو بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة، قالت تساي: "أود أن أشكر بشكل خاص جميع الشركاء الديمقراطيين على دعمهم لتايوان خلال العام الماضي".وأكدت أن بلادها ستسعى لتفعيل علاقات جديدة مع كل دول العالم، قائلة: "سنواصل تعميق التبادلات مع جميع الدول والتقدم الى العالم".وزادت الصين، التي تزعم أن الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي أراضي تابعة لها، من نشاطها العسكري حول تايوان على مدار العامين الماضيين وصعدت جهودها للحد من دورها الدولي، وانتقدت أولئك الذين سعوا لدعم تايبيه أو تعزيز العلاقات معها.وفي العام الماضي، تمنت تساي للصين عام قمري جديد سعيد ، لكنها قالت إنها لن تستسلم للضغوط الصينية وكررت الدعوة لاستئناف الحوار مع بكين. وهو ما رفضته الصين.يشار إلى أن رأس السنة القمرية الجديدة، توافق غدا الاثنين، وهي البداية الرسمية لأهم عطلة في العالم الناطق بالصينية.
وزادت الصين، التي تزعم أن الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي أراضي تابعة لها، من نشاطها العسكري حول تايوان على مدار العامين الماضيين وصعدت جهودها للحد من دورها الدولي، وانتقدت أولئك الذين سعوا لدعم تايبيه أو تعزيز العلاقات معها.
لقد شجع تايوان الدعم ليس فقط من الولايات المتحدة، التي تعتبر تقليديًا من أهم داعميها، ولكن أيضًا من القادة والسياسيين في اليابان وأوروبا ومجموعة السبع، وكلها أغضبت بكين.
وفي العام الماضي، تمنت تساي للصين عام قمري جديد سعيد ، لكنها قالت إنها لن تستسلم للضغوط الصينية وكررت الدعوة لاستئناف الحوار مع بكين. وهو ما رفضته الصين.
يشار إلى أن رأس السنة القمرية الجديدة، توافق غدا الاثنين، وهي البداية الرسمية لأهم عطلة في العالم الناطق بالصينية.