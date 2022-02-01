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https://arabic.sputniknews.com/20220201/كلمة-مرتقبة-لرئيس-غينيا-بيساو-بعد-فشل-الانقلاب-1057613528.html
كلمة مرتقبة لرئيس غينيا بيساو بعد فشل الانقلاب
كلمة مرتقبة لرئيس غينيا بيساو بعد فشل الانقلاب
يلقي رئيس غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو، كلمة تتزامن مع محاولة الانقلاب الفاشلة التي حاول مناوئون له القيام بها اليوم الثلاثاء. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T19:58+0000
2022-02-01T19:58+0000
رصد عسكري
العالم
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وأكدت مصادر دبلوماسية أن محاولة الانقلاب العسكري التي حدثت، اليوم الثلاثاء، في غينيا بيساو باءت بالفشل، وذلك بعد قيام عسكريين بالسيطرة على محيط القصر الرئاسي وإطلاق نيران كثيفة.وقالت المصادر لوكالة "سبوتنيك"، إن "محاولة الانقلاب العسكري التي حدثت اليوم في غينيا بيساو فشلت، والمحاولة قادها عقيد متقاعد من الجيش وتم التفاوض معه".ونوهت المصادر بأن رئيس غينيا بيساو لم يصب بأي أذى وجميع الوزراء غادروا القصر الرئاسي إلى منازلهم.وفي وقت سابق اليوم، سُمع دوي إطلاق نار كثيف، في عاصمة غينيا بيساو بالقرب من القصر الرئاسي، حيث يُعقد اجتماع للحكومة، بحضور الرئيس عمر سيسوكو إمبالو.وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن رجالا مدججين بالسلاح حاصروا مقرّ الحكومة حيث يُفترض أن يكون الرئيس عمر سيسوكو إمبالو متواجدًا لحضور جلسة استثنائية لمجلس الوزراء.وطلب المسلّحون المنتشرون في محيط مقر الحكومة في ضاحية المدينة قرب المطار، من الناس الابتعاد، وقال مراسل فرانس برس إن مسلّحا شهر سلاحا في وجهه طالبا منه مغادرة المكان.وشهدت المناطق المحيطة فراراً للسكان، وخلت الأسواق من المارة وأقفلت المصارف أبوابها، بينما تجوب مركبات عسكرية الشوارع.وقد عصف عدم الاستقرار السياسي بالبلد الواقع على الساحل الغربي للقارة السمراء على مدار عقود، حيث أعاقت 9 انقلابات أو محاولات انقلاب منذ الاستقلال عن البرتغال في عام 1974، الجهود المبذولة لدفع الاقتصاد إلى ما يتجاوز اعتماده على تصدير الكاجو.
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رصد عسكري, العالم

كلمة مرتقبة لرئيس غينيا بيساو بعد فشل الانقلاب

19:58 GMT 01.02.2022
© Rebecca Blackwell غينيا بيساو
 غينيا بيساو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Rebecca Blackwell
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يلقي رئيس غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو، كلمة تتزامن مع محاولة الانقلاب الفاشلة التي حاول مناوئون له القيام بها اليوم الثلاثاء.
وأكدت مصادر دبلوماسية أن محاولة الانقلاب العسكري التي حدثت، اليوم الثلاثاء، في غينيا بيساو باءت بالفشل، وذلك بعد قيام عسكريين بالسيطرة على محيط القصر الرئاسي وإطلاق نيران كثيفة.
وقالت المصادر لوكالة "سبوتنيك"، إن "محاولة الانقلاب العسكري التي حدثت اليوم في غينيا بيساو فشلت، والمحاولة قادها عقيد متقاعد من الجيش وتم التفاوض معه".

ونوهت المصادر بأن رئيس غينيا بيساو لم يصب بأي أذى وجميع الوزراء غادروا القصر الرئاسي إلى منازلهم.
وفي وقت سابق اليوم، سُمع دوي إطلاق نار كثيف، في عاصمة غينيا بيساو بالقرب من القصر الرئاسي، حيث يُعقد اجتماع للحكومة، بحضور الرئيس عمر سيسوكو إمبالو.
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وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن رجالا مدججين بالسلاح حاصروا مقرّ الحكومة حيث يُفترض أن يكون الرئيس عمر سيسوكو إمبالو متواجدًا لحضور جلسة استثنائية لمجلس الوزراء.
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17:17 GMT
وطلب المسلّحون المنتشرون في محيط مقر الحكومة في ضاحية المدينة قرب المطار، من الناس الابتعاد، وقال مراسل فرانس برس إن مسلّحا شهر سلاحا في وجهه طالبا منه مغادرة المكان.
وشهدت المناطق المحيطة فراراً للسكان، وخلت الأسواق من المارة وأقفلت المصارف أبوابها، بينما تجوب مركبات عسكرية الشوارع.
وقد عصف عدم الاستقرار السياسي بالبلد الواقع على الساحل الغربي للقارة السمراء على مدار عقود، حيث أعاقت 9 انقلابات أو محاولات انقلاب منذ الاستقلال عن البرتغال في عام 1974، الجهود المبذولة لدفع الاقتصاد إلى ما يتجاوز اعتماده على تصدير الكاجو.
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