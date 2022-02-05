آبي أحمد: يجب أن نصر على تبني طلب فريقيا بالحصول على مقعدين دائمين في مجلس الأمن

وحسب تصريحات نقلتها رويترز خاطب آبي أحمد الزعماء الأفارقة المجتمعين اليوم السبت، في القمة الأفريقية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، قائلا: "يجب أن نصر جماعيا على تبني طلب أفريقيا المعقول لما لا يقل عن مقعدين دائمين وخمسة مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة''.تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي جاءت خلال كلمته الافتتاحية في القمة الأفريقية الـ35، والتي تعقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، في غياب 4 دول أفريقية هي مالي والسودان وغينيا وبوركينا فاسو، وذلك بسبب الانقلابات التي حدثت فيها مؤخرا.وفي حديثه عبر الفيديو، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "أقوى من أي وقت مضى''.وقال إن "التفاوتات غير الأخلاقية التي تخنق أفريقيا تغذي الصراع المسلح والتوترات السياسية والاقتصادية والعرقية والاجتماعية وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف ضد المرأة والإرهاب والانقلابات العسكرية والشعور بالإفلات من العقاب''.يشار إلى أن القمة الأفريقية الـ35 تأتي في ظل موجة من الانقلابات العسكرية التي أطاحت بنظم منتخبة ديمقراطيا في كل من بوركينا فاسو ومالي وغينيا.
طالب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بضرورة الإصرار على تبني طلب أفريقيا الحصول على مقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي.
وحسب تصريحات نقلتها رويترز خاطب آبي أحمد الزعماء الأفارقة المجتمعين اليوم السبت، في القمة الأفريقية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، قائلا: "يجب أن نصر جماعيا على تبني طلب أفريقيا المعقول لما لا يقل عن مقعدين دائمين وخمسة مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة''.
تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي جاءت خلال كلمته الافتتاحية في القمة الأفريقية الـ35، والتي تعقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، في غياب 4 دول أفريقية هي مالي والسودان وغينيا وبوركينا فاسو، وذلك بسبب الانقلابات التي حدثت فيها مؤخرا.
وقال أبي أحمد: "اليوم، بعد أكثر من سبعة عقود من إنشاء الأمم المتحدة، لا تزال إفريقيا شريكًا صغيرًا، دون مساهمة أو دور ذي مغزى في نظام الحوكمة الدولية''.
وفي حديثه عبر الفيديو، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "أقوى من أي وقت مضى''.
وأشار غوتيريش إلى أن "الظلم متأصل بعمق في النظم العالمية، حيث يدفع الأفارقة الثمن الأكبر السعر".
وقال إن "التفاوتات غير الأخلاقية التي تخنق أفريقيا تغذي الصراع المسلح والتوترات السياسية والاقتصادية والعرقية والاجتماعية وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف ضد المرأة والإرهاب والانقلابات العسكرية والشعور بالإفلات من العقاب''.
يشار إلى أن القمة الأفريقية الـ35 تأتي في ظل موجة من الانقلابات العسكرية التي أطاحت بنظم منتخبة ديمقراطيا في كل من بوركينا فاسو ومالي وغينيا.