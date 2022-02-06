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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/محمد-صلاح-يعد-زملاءه-بمكافأة-كبيرة-للفوز-ببطولة-الأمم-الأفريقية-1058108513.html
محمد صلاح يعد زملاءه بمكافأة كبيرة للفوز ببطولة الأمم الأفريقية
محمد صلاح يعد زملاءه بمكافأة كبيرة للفوز ببطولة الأمم الأفريقية
ذكرت وسائل إعلام مصرية أن محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، وعد زملاءه في المنتخب بمكافأة مالية كبيرة في حالة الفوز بلقب بطولة الأمم... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T15:59+0000
2022-02-06T15:59+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
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وقالت صحيفة "المصري اليوم" المصرية في خبر بهذا الشأن، اليوم الأحد، إن صلاح حرص على إخبار زملائه بتلك المكافأة قبل مباراة الكاميرون، التي فاز فيها المنتخب.ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة نهائي بطولة أمم أفريقيا أما منتخب السنغال، مساء اليوم الأحد، بحسب الصحيفة، التي لفتت قول مصدر مقرب من محمد صلاح، حفز زملائه، مؤكدا أن تحقيق اللقب بات قريبا.ولفت المصدر إلى قول صلاح إنهم يعملون على مواصلة نفس المجهود وذات الروح لإسعاد ملايين المصريين، مشيرا إلى أن المنتخب وصل إلى نقطة بعيدة في البطولة سيكون ختامها هو العودة باللقب الأفريقي.ولم يوضح صلاح قيمة المكافأة، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى رفضه الإفصاح عن قيمتها في ذات الوقت الذي أكد أنه سيتم صرفها على جميع اللاعبين بالتساوى بعيدا عن الجهاز الفني.ولفتت الصحيفة إلى أن صلاح يريد الفوز مع منتخب مصر بلقب البطولة الأفريقية ووصول المنتخب المصري إلى كأس العالم بصورة تدعمه منافسته على لقب أفضل لاعب في العالم، خاصة إذا واصل تصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/كاف-يغرد-عن-المنتخب-المصري-قبل-مواجهة-السنغال-في-نهائي-أمم-أفريقيا-1058100606.html
https://arabic.sputniknews.com/20220206/محمد-صلاح-يكشف-عن-كواليس-حواره-مع-مكة-عن-نهائي-أفريقيا-أمام-السنغال-فيديو-1058091452.html
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رياضة, أخبار مصر الآن

محمد صلاح يعد زملاءه بمكافأة كبيرة للفوز ببطولة الأمم الأفريقية

15:59 GMT 06.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYمحمد صلاح يحيي الجماهير بعد الفوز على المغرب
محمد صلاح يحيي الجماهير بعد الفوز على المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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ذكرت وسائل إعلام مصرية أن محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي، وعد زملاءه في المنتخب بمكافأة مالية كبيرة في حالة الفوز بلقب بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون.
وقالت صحيفة "المصري اليوم" المصرية في خبر بهذا الشأن، اليوم الأحد، إن صلاح حرص على إخبار زملائه بتلك المكافأة قبل مباراة الكاميرون، التي فاز فيها المنتخب.
ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة نهائي بطولة أمم أفريقيا أما منتخب السنغال، مساء اليوم الأحد، بحسب الصحيفة، التي لفتت قول مصدر مقرب من محمد صلاح، حفز زملائه، مؤكدا أن تحقيق اللقب بات قريبا.
لاعب منتخب مصر محمد عبدالمنعم أثناء إحرازه هدف الفوز على منتخب السودان في كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
"كاف" يغرد عن المنتخب المصري قبل مواجهة السنغال في نهائي أمم أفريقيا
12:38 GMT
ولفت المصدر إلى قول صلاح إنهم يعملون على مواصلة نفس المجهود وذات الروح لإسعاد ملايين المصريين، مشيرا إلى أن المنتخب وصل إلى نقطة بعيدة في البطولة سيكون ختامها هو العودة باللقب الأفريقي.
ولم يوضح صلاح قيمة المكافأة، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى رفضه الإفصاح عن قيمتها في ذات الوقت الذي أكد أنه سيتم صرفها على جميع اللاعبين بالتساوى بعيدا عن الجهاز الفني.
مكة ابنة محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
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محمد صلاح يكشف عن كواليس حواره مع مكة عن نهائي أفريقيا أمام السنغال... فيديو
09:51 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أن صلاح يريد الفوز مع منتخب مصر بلقب البطولة الأفريقية ووصول المنتخب المصري إلى كأس العالم بصورة تدعمه منافسته على لقب أفضل لاعب في العالم، خاصة إذا واصل تصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي.
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