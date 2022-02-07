https://arabic.sputniknews.com/20220207/ألمانيا-تعزز-وجودها-العسكري-في-ليتوانيا-1058149144.html

ألمانيا تعزز وجودها العسكري في ليتوانيا

ألمانيا تعزز وجودها العسكري في ليتوانيا

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، اليوم الاثنين، إرسال نحو 350 جنديا إضافيا إلى ليتوانيا للمساعدة في تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، وسط... 07.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-07T15:27+0000

2022-02-07T15:27+0000

2022-02-07T15:28+0000

روسيا

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وقالت لامبرخت: "إننا نعزز أسهام قواتنا في الجناح الشرقي للناتو ونرسل إشارة واضحة على عزمنا لحلفائنا. سيبدأ نشر الجنود في غضون أيام قليلة"، بحسب وكالة "فرانس برس".وأضافت الوزيرة أن الرسالة الموجهة إلى الحلفاء هي "يمكنكم الاعتماد علينا". يتمركز 500 جندي لألمانيا حاليا كجزء من قوات الناتو في ليتوانيا.ستجعل القوة الألمانية المعززة في الدولة الواقعة على بحر البلطيق ثاني أكبر انتشار لألمانيا في ليتوانيا بعد مالي.تعرضت برلين لانتقادات شديدة بسبب رفضها إرسال أسلحة إلى أوكرانيا رغم الطلبات المتكررة من كييف، وقوبل عرضها بإرسال 5000 خوذة إلى سخرية واسعة في الآونة الأخيرة.يزور المستشار الألماني أولاف شولتز واشنطن لإجراء محادثات مع الزعيم الأمريكي جو بايدن، بينما تزور وزيرة الخارجية أنالينا بربوك كييف للقاء نظيرها الأوكراني، للحديث حول التوترات المتصاعدة.شدد سكرتير مجلس الأمن في بيلاروسيا، ألكسندر فولفوفيتش، على أهمية الاستعداد للرد بشكل فوري على التحديات الأمنية من أوكرانيا.وأكد أن "الحديث عن هجوم روسيا على أوكرانيا غير معقول وغير مرجح، كل ذلك عبارة عن أخبار مزيفة والشائعات تزيد من حدة هذا الوضع".في وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة مجرد أداة للوصول إلى هدفها باحتواء روسيا وجرها إلى "صراع مسلح".ترد موسكو على الادعاءات الغربية بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيف تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركاه في منطقة شرق أوروبا.وحذرت روسيا باستمرار من "مخاطر العسكرة" الغربية لمنطقة شرق أوروبا بما في ذلك نشر الصواريخ وتحشيد القوات وتقديم الدعم العسكري لبعض الأطراف، بما يهدد أمنها القومي، خاصة في ظل ضغط الحلف العسكري الغربي للتوسع نحو أراضيها.

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