تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
اجتماع بين بوتين وماكرون في موسكو
https://arabic.sputniknews.com/20220207/ألمانيا-تعزز-وجودها-العسكري-في-ليتوانيا-1058149144.html
ألمانيا تعزز وجودها العسكري في ليتوانيا
ألمانيا تعزز وجودها العسكري في ليتوانيا
أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، اليوم الاثنين، إرسال نحو 350 جنديا إضافيا إلى ليتوانيا للمساعدة في تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، وسط... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T15:27+0000
2022-02-07T15:28+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101918/38/1019183824_0:68:3670:2132_1920x0_80_0_0_181dfa717e07a13db8bb12f7b1ee9c05.jpg
وقالت لامبرخت: "إننا نعزز أسهام قواتنا في الجناح الشرقي للناتو ونرسل إشارة واضحة على عزمنا لحلفائنا. سيبدأ نشر الجنود في غضون أيام قليلة"، بحسب وكالة "فرانس برس".وأضافت الوزيرة أن الرسالة الموجهة إلى الحلفاء هي "يمكنكم الاعتماد علينا". يتمركز 500 جندي لألمانيا حاليا كجزء من قوات الناتو في ليتوانيا.ستجعل القوة الألمانية المعززة في الدولة الواقعة على بحر البلطيق ثاني أكبر انتشار لألمانيا في ليتوانيا بعد مالي.تعرضت برلين لانتقادات شديدة بسبب رفضها إرسال أسلحة إلى أوكرانيا رغم الطلبات المتكررة من كييف، وقوبل عرضها بإرسال 5000 خوذة إلى سخرية واسعة في الآونة الأخيرة.يزور المستشار الألماني أولاف شولتز واشنطن لإجراء محادثات مع الزعيم الأمريكي جو بايدن، بينما تزور وزيرة الخارجية أنالينا بربوك كييف للقاء نظيرها الأوكراني، للحديث حول التوترات المتصاعدة.شدد سكرتير مجلس الأمن في بيلاروسيا، ألكسندر فولفوفيتش، على أهمية الاستعداد للرد بشكل فوري على التحديات الأمنية من أوكرانيا.وأكد أن "الحديث عن هجوم روسيا على أوكرانيا غير معقول وغير مرجح، كل ذلك عبارة عن أخبار مزيفة والشائعات تزيد من حدة هذا الوضع".في وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة مجرد أداة للوصول إلى هدفها باحتواء روسيا وجرها إلى "صراع مسلح".ترد موسكو على الادعاءات الغربية بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيف تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركاه في منطقة شرق أوروبا.وحذرت روسيا باستمرار من "مخاطر العسكرة" الغربية لمنطقة شرق أوروبا بما في ذلك نشر الصواريخ وتحشيد القوات وتقديم الدعم العسكري لبعض الأطراف، بما يهدد أمنها القومي، خاصة في ظل ضغط الحلف العسكري الغربي للتوسع نحو أراضيها.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/أمريكا-تدعي-استعداد-روسيا-لـمناورة-نووية-كبيرة-لتحذير-الغرب-1058108996.html
https://arabic.sputniknews.com/20220206/أمريكا-تقول-إنها-لا-تقصد-بدء-حرب-مع-روسيا-بعد-إرسال-قواتها-إلى-أوروبا-1058110958.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101918/38/1019183824_369:0:3302:2200_1920x0_80_0_0_e36bfa98a1c967574beb3da88f989492.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا

ألمانيا تعزز وجودها العسكري في ليتوانيا

15:27 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 15:28 GMT 07.02.2022)
© AFP 2021 قوات ألمانية
قوات ألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© AFP 2021
تابعنا عبر
أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، اليوم الاثنين، إرسال نحو 350 جنديا إضافيا إلى ليتوانيا للمساعدة في تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، وسط تصاعد التوترات حول أوكرانيا.
وقالت لامبرخت: "إننا نعزز أسهام قواتنا في الجناح الشرقي للناتو ونرسل إشارة واضحة على عزمنا لحلفائنا. سيبدأ نشر الجنود في غضون أيام قليلة"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأضافت الوزيرة أن الرسالة الموجهة إلى الحلفاء هي "يمكنكم الاعتماد علينا". يتمركز 500 جندي لألمانيا حاليا كجزء من قوات الناتو في ليتوانيا.
ثاني بروفة ليلية للعرض العسكري بمناسبة عيد النصر في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
أمريكا تدعي استعداد روسيا لـ"مناورة نووية كبيرة" لتحذير الغرب
أمس, 16:06 GMT
ستجعل القوة الألمانية المعززة في الدولة الواقعة على بحر البلطيق ثاني أكبر انتشار لألمانيا في ليتوانيا بعد مالي.
تعرضت برلين لانتقادات شديدة بسبب رفضها إرسال أسلحة إلى أوكرانيا رغم الطلبات المتكررة من كييف، وقوبل عرضها بإرسال 5000 خوذة إلى سخرية واسعة في الآونة الأخيرة.
يزور المستشار الألماني أولاف شولتز واشنطن لإجراء محادثات مع الزعيم الأمريكي جو بايدن، بينما تزور وزيرة الخارجية أنالينا بربوك كييف للقاء نظيرها الأوكراني، للحديث حول التوترات المتصاعدة.
شدد سكرتير مجلس الأمن في بيلاروسيا، ألكسندر فولفوفيتش، على أهمية الاستعداد للرد بشكل فوري على التحديات الأمنية من أوكرانيا.
وأكد أن "الحديث عن هجوم روسيا على أوكرانيا غير معقول وغير مرجح، كل ذلك عبارة عن أخبار مزيفة والشائعات تزيد من حدة هذا الوضع".
مشروع الجيش الأوروبي - جيش أوروبي - قوات الجيش البولندي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
أمريكا تقول إنها لا تقصد "بدء حرب مع روسيا" بعد إرسال قواتها إلى أوروبا
أمس, 17:09 GMT
في وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة مجرد أداة للوصول إلى هدفها باحتواء روسيا وجرها إلى "صراع مسلح".
ترد موسكو على الادعاءات الغربية بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيف تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركاه في منطقة شرق أوروبا.
وحذرت روسيا باستمرار من "مخاطر العسكرة" الغربية لمنطقة شرق أوروبا بما في ذلك نشر الصواريخ وتحشيد القوات وتقديم الدعم العسكري لبعض الأطراف، بما يهدد أمنها القومي، خاصة في ظل ضغط الحلف العسكري الغربي للتوسع نحو أراضيها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية