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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/ماذا-قال-والد-محمد-الشناوي-عن-أبوجبل-قبل-مباراة-مصر-والسنغال-1058154754.html
ماذا قال والد محمد الشناوي عن أبو جبل قبل مباراة مصر والسنغال؟
ماذا قال والد محمد الشناوي عن أبو جبل قبل مباراة مصر والسنغال؟
قال والد حارس منتخب مصر محمد الشناوي، إنه يتمنى للحارس محمد أبو جبل مثلما يتمنى لنجله، مضيفا: "أشجع أبو جبل أكثر من الشناوي". 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T17:21+0000
2022-02-07T17:21+0000
2022-02-07T17:21+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
أخبار مصر الآن
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جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، تعليقا على مباراة مصر والسنغال، أمس الأحد، التي تولى فيها أبوجبل حراسة مرمى المنتخب المصري بدلا من الشناوي، الذي كان يعاني من الإصابة.وظهر والد الشناوي متفائلا بشأن مباراة مصر والسنغال، خلال تصريحاته التي قالها قبل المباراة، إلا أن المباراة انتهت بحصول السنغال على اللقب الأفريقي بعد أداء قوي من الفريقين.يذكر أن منتخب مصر خسر مباراته أمام السنغال، أمس الأحد، بركلات الترجيح، بعدما خاض الفريقان مباراة قوية.
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رياضة, أخبار مصر الآن
ماذا قال والد محمد الشناوي عن أبو جبل قبل مباراة مصر والسنغال؟ تابعنا عبر
قال والد حارس منتخب مصر محمد الشناوي، إنه يتمنى للحارس محمد أبو جبل مثلما يتمنى لنجله، مضيفا: "أشجع أبو جبل أكثر من الشناوي".
جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، تعليقا على مباراة مصر والسنغال، أمس الأحد، التي تولى فيها أبوجبل حراسة مرمى
المنتخب المصري
بدلا من الشناوي، الذي كان يعاني من الإصابة.
وقال والد الشناوي: "
أدعو لأبوجبل
مثل دعائي للشناوي ولكل اللاعبين".
وظهر والد الشناوي متفائلا بشأن مباراة مصر والسنغال، خلال تصريحاته التي قالها قبل المباراة، إلا أن المباراة انتهت بحصول السنغال على اللقب الأفريقي بعد أداء قوي من الفريقين.
يذكر أن منتخب مصر خسر مباراته أمام السنغال، أمس الأحد، بركلات الترجيح، بعدما
خاض الفريقان مباراة قوية
.