ما هو شرط زيدان لتدريب باريس سان جيرمان؟

ذكرت ذلك صحيفة "ديلي بوست" النيجيرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، يقترب من تدريب باريس سان جيرمان، خلفًا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي تشير تقارير صحفية إلى نية النادي فسخ التعاقد معه مع نهاية الموسم.وقالت الصحيفة إن زيدان طلب من إدارة النادي الفرنسي التعاقد مع كريستيانو رونالدو، الذي يبدو غير سعيد مع مانشستر يونايتد في الوقت الحالي.ولفتت الصحيفة إلى أن زيدان يعتبر رونالدو، 37 عاما، عنصرا مهما يحتاجه الفريق، إضافة إلى العلاقة التي تجمع الاثنين.
كشفت وسائل إعلام أن زين الدين زيدان وضع شرطا لقبول تدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق.
ذكرت ذلك صحيفة "ديلي بوست" النيجيرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، يقترب من تدريب باريس سان جيرمان، خلفًا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي تشير تقارير صحفية إلى نية النادي فسخ التعاقد معه مع نهاية الموسم.