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https://arabic.sputniknews.com/20220207/ما-هو-شرط-زيدان-لتدريب-باريس-سان-جيرمان-1058160592.html
ما هو شرط زيدان لتدريب باريس سان جيرمان؟
ما هو شرط زيدان لتدريب باريس سان جيرمان؟
كشفت وسائل إعلام أن زين الدين زيدان وضع شرطا لقبول تدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T20:56+0000
2022-02-07T21:01+0000
رياضة
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ذكرت ذلك صحيفة "ديلي بوست" النيجيرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، يقترب من تدريب باريس سان جيرمان، خلفًا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي تشير تقارير صحفية إلى نية النادي فسخ التعاقد معه مع نهاية الموسم.وقالت الصحيفة إن زيدان طلب من إدارة النادي الفرنسي التعاقد مع كريستيانو رونالدو، الذي يبدو غير سعيد مع مانشستر يونايتد في الوقت الحالي.ولفتت الصحيفة إلى أن زيدان يعتبر رونالدو، 37 عاما، عنصرا مهما يحتاجه الفريق، إضافة إلى العلاقة التي تجمع الاثنين.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/تطور-جديد-في-موقف-زيدان-بشأن-تدريبه-باريس-سان-جيرمان-1057600665.html
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رياضة

ما هو شرط زيدان لتدريب باريس سان جيرمان؟

20:56 GMT 07.02.2022 (تم التحديث: 21:01 GMT 07.02.2022)
© AP Photo / Miguel Morenattiمدرب نادي "ريال مدريد"، الفرنسي زين الدين زيدان، 8 مارس 2020
مدرب نادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، 8 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© AP Photo / Miguel Morenatti
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أن زين الدين زيدان وضع شرطا لقبول تدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق.
ذكرت ذلك صحيفة "ديلي بوست" النيجيرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، يقترب من تدريب باريس سان جيرمان، خلفًا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي تشير تقارير صحفية إلى نية النادي فسخ التعاقد معه مع نهاية الموسم.
وقالت الصحيفة إن زيدان طلب من إدارة النادي الفرنسي التعاقد مع كريستيانو رونالدو، الذي يبدو غير سعيد مع مانشستر يونايتد في الوقت الحالي.
مدرب نادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، 8 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
تطور جديد في موقف زيدان بشأن تدريبه باريس سان جيرمان
1 فبراير, 14:49 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أن زيدان يعتبر رونالدو، 37 عاما، عنصرا مهما يحتاجه الفريق، إضافة إلى العلاقة التي تجمع الاثنين.
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