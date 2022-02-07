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اجتماع بين بوتين وماكرون في موسكو
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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/ميدو-يوجه-رسالة-إلى-مهند-لاشين-بعد-خسارة-مصر-أمام-السنغال-1058148724.html
ميدو يوجه رسالة إلى مهند لاشين بعد خسارة مصر أمام السنغال
ميدو يوجه رسالة إلى مهند لاشين بعد خسارة مصر أمام السنغال
علّق أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، على نتيجة مباراة المنتخب المصري أمام السنغال، أمس الأحد، التي تسببت في خسارة اللقب الأفريقي. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T15:17+0000
2022-02-07T15:17+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
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ووجّه ميدو رسالة إلى مهند لاشين، طالبه فيها بعدم الحزن على إهدار ركلة جزاء، مؤكدا أنه كان يمتلك الشجاعة الذي جعلته يقبل على التسديد، بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام" المصرية.كما تحدث ميدو عن محمد صلاح، قائد منتخب مصر الوطني، دعاه إلى عدم الحزن على ما حدث وأنه فعل ما عليه، مضيفا: "كنت خير قائد داخل الملعب وخارجه… بإذن الله ربنا هيعوضك".يذكر أن منتخب مصر لكرة القدم خسر لقب كأس الأمم الأفريقية 2021، بعد الهزيمة بركلات الترجيح من منتخب السنغال الذي لعب أمامه في نهائي البطولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/كيروش-يعلق-على-هزيمة-المنتخب-المصري-في-أمم-أفريقيا-بـكلمات-متواضعة-1058134928.html
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رياضة, أخبار مصر الآن

ميدو يوجه رسالة إلى مهند لاشين بعد خسارة مصر أمام السنغال

15:17 GMT 07.02.2022
© AFP 2021 / RABIH MOGHRABIأحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق
أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© AFP 2021 / RABIH MOGHRABI
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علّق أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، على نتيجة مباراة المنتخب المصري أمام السنغال، أمس الأحد، التي تسببت في خسارة اللقب الأفريقي.
ووجّه ميدو رسالة إلى مهند لاشين، طالبه فيها بعدم الحزن على إهدار ركلة جزاء، مؤكدا أنه كان يمتلك الشجاعة الذي جعلته يقبل على التسديد، بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام" المصرية.
ودعا لاشين ومحمد عبد المنعم إلى عدم الاستماع إلى الانتقادات، مضيفا: "أنتم مستقبل مصر".
كما تحدث ميدو عن محمد صلاح، قائد منتخب مصر الوطني، دعاه إلى عدم الحزن على ما حدث وأنه فعل ما عليه، مضيفا: "كنت خير قائد داخل الملعب وخارجه… بإذن الله ربنا هيعوضك".
المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، كارلوس كيروش - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
كيروش يعلق على هزيمة المنتخب المصري في أمم أفريقيا بـ"كلمات متواضعة"
10:50 GMT
يذكر أن منتخب مصر لكرة القدم خسر لقب كأس الأمم الأفريقية 2021، بعد الهزيمة بركلات الترجيح من منتخب السنغال الذي لعب أمامه في نهائي البطولة.
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