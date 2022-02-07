والد "النني" يتوقع حصول نجله على أفضل مدافع في أفريقيا

جاءت تصريحات والد النني، خلال لقاء تلفزيوني على قناة "سي بي سي"، تعليقا على نتيجة مباراة منتخب مصر أمام السنغال، أمس الأحد، التي انتهت بفوز منتخب السنغال وحصوله على اللقب الأفريقي، بحسب ما ذكرته صحيفة "المصري اليوم" المصرية.وتابع: "نحزن على خسارة البطولة، لكننا أصبحنا نمتلك منتخب قوي جدا به لاعبين على أعلى مستوى"، مضيفا: "مباراة مصر أمام السنغال كانت ندية ولاعبو السنغال محترفون".وتوقع ناصر النني أن يحصل نجله محمد النني على لقب أفضل مدافع في أفريقيا، مشيرا إلى أنه لم يتواصل مع ابنه بعد المباراة مباشرة، لكنه يتوقع أن يتم تعويض خسارة اللقب الأفريقي في مباريات تصفيات كأس العالم.يذكر أن منتخب مصر خسر بركلات الجزاء أمام منتخب السنغال، الذي استطاع تحقيق اللقب الأفريقي لأول مرة في تاريخه.
قال ناصر النني، والد محمد النني، نجم منتخب مصر وفريق أرسنال الإنجليزي، إن المنتخب المصري أدى مباريات قوية جدا، مشيرا إلى أن لاعبي مصر كانوا رجالا في تلك المباريات.
جاءت تصريحات والد النني، خلال لقاء تلفزيوني على قناة "سي بي سي"، تعليقا على نتيجة مباراة منتخب مصر أمام السنغال، أمس الأحد، التي انتهت بفوز منتخب السنغال وحصوله على اللقب الأفريقي، بحسب ما ذكرته صحيفة "المصري اليوم" المصرية.
وتابع: "نحزن على خسارة البطولة، لكننا أصبحنا نمتلك منتخب قوي جدا به لاعبين على أعلى مستوى"، مضيفا: "مباراة مصر أمام السنغال كانت ندية ولاعبو السنغال محترفون".