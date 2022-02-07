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- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/والد-النني-يتوقع-حصول-نجله-على-أفضل-مدافع-في-أفريقيا-1058153356.html
والد "النني" يتوقع حصول نجله على أفضل مدافع في أفريقيا
والد "النني" يتوقع حصول نجله على أفضل مدافع في أفريقيا
قال ناصر النني، والد محمد النني، نجم منتخب مصر وفريق أرسنال الإنجليزي، إن المنتخب المصري أدى مباريات قوية جدا، مشيرا إلى أن لاعبي مصر كانوا رجالا في تلك... 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T16:49+0000
2022-02-07T16:49+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
أخبار مصر الآن
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جاءت تصريحات والد النني، خلال لقاء تلفزيوني على قناة "سي بي سي"، تعليقا على نتيجة مباراة منتخب مصر أمام السنغال، أمس الأحد، التي انتهت بفوز منتخب السنغال وحصوله على اللقب الأفريقي، بحسب ما ذكرته صحيفة "المصري اليوم" المصرية.وتابع: "نحزن على خسارة البطولة، لكننا أصبحنا نمتلك منتخب قوي جدا به لاعبين على أعلى مستوى"، مضيفا: "مباراة مصر أمام السنغال كانت ندية ولاعبو السنغال محترفون".وتوقع ناصر النني أن يحصل نجله محمد النني على لقب أفضل مدافع في أفريقيا، مشيرا إلى أنه لم يتواصل مع ابنه بعد المباراة مباشرة، لكنه يتوقع أن يتم تعويض خسارة اللقب الأفريقي في مباريات تصفيات كأس العالم.يذكر أن منتخب مصر خسر بركلات الجزاء أمام منتخب السنغال، الذي استطاع تحقيق اللقب الأفريقي لأول مرة في تاريخه.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/محمد-صلاح-يتوعد-السنغال-بعد-الهزيمة-في-كأس-الأمم-الأفريقية-فيديو-1058152022.html
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رياضة, أخبار مصر الآن

والد "النني" يتوقع حصول نجله على أفضل مدافع في أفريقيا

16:49 GMT 07.02.2022
© AFP 2021 / DANIEL BELOUMOU OLOMOمحمد النني في تدريبات منتخب مصر
محمد النني في تدريبات منتخب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© AFP 2021 / DANIEL BELOUMOU OLOMO
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قال ناصر النني، والد محمد النني، نجم منتخب مصر وفريق أرسنال الإنجليزي، إن المنتخب المصري أدى مباريات قوية جدا، مشيرا إلى أن لاعبي مصر كانوا رجالا في تلك المباريات.
جاءت تصريحات والد النني، خلال لقاء تلفزيوني على قناة "سي بي سي"، تعليقا على نتيجة مباراة منتخب مصر أمام السنغال، أمس الأحد، التي انتهت بفوز منتخب السنغال وحصوله على اللقب الأفريقي، بحسب ما ذكرته صحيفة "المصري اليوم" المصرية.
وتابع: "نحزن على خسارة البطولة، لكننا أصبحنا نمتلك منتخب قوي جدا به لاعبين على أعلى مستوى"، مضيفا: "مباراة مصر أمام السنغال كانت ندية ولاعبو السنغال محترفون".
اللاعب المصري، محمد صلاح، في مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية، الكاميرون، 6 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
محمد صلاح يتوعد السنغال بعد الهزيمة في كأس الأمم الأفريقية... فيديو
16:23 GMT
وتوقع ناصر النني أن يحصل نجله محمد النني على لقب أفضل مدافع في أفريقيا، مشيرا إلى أنه لم يتواصل مع ابنه بعد المباراة مباشرة، لكنه يتوقع أن يتم تعويض خسارة اللقب الأفريقي في مباريات تصفيات كأس العالم.
يذكر أن منتخب مصر خسر بركلات الجزاء أمام منتخب السنغال، الذي استطاع تحقيق اللقب الأفريقي لأول مرة في تاريخه.
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