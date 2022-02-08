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https://arabic.sputniknews.com/20220208/تقرير-مجموعات-داعمة-للحكومة-الأوكرانية-تلقت-تمويلا-بالعملات-المشفرة-1058224877.html
تقرير: مجموعات داعمة للحكومة الأوكرانية تلقت تمويلا بالعملات المشفرة
تقرير: مجموعات داعمة للحكومة الأوكرانية تلقت تمويلا بالعملات المشفرة
أكد تقرير بحثي أن مجموعات داعمة للحكومة الأوكرانية تلقت تبرعات بالعملات المشفرة. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T16:55+0000
2022-02-08T16:55+0000
2022-02-08T16:55+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
تقنية بلوك تشين
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وحسب التقرير الذي نشرته "رويترز"، فقد ارتفعت تبرعات بيتكوين لصالح مجموعات متطوعين أوكرانيين، قدّم بعضهم معدات للقوات الحكومية.وأظهر التقرير الذي أعده باحث في "بلوكتشين"، أنهم تلقوا أكثر من 550 ألف دولار من العملات المشفرة في عام 2021.وأشار التقرير إلى أن العملات الرقمية تكتسب أهمية كطريقة تمويل لمجموعات المتطوعين التي تدعم الحكومة الأوكرانية، في أزمتها الأخيرة مع روسيا.ويمكن إرسال واستلام العملات المشفرة بشكل مجهول، مما يسمح للمؤسسات بجمع الأموال حتى إذا كانت الشركات المالية لا تسمح أو تفرض ضوابط صارمة على تحويلات الأموال.وأوضح أن "العملة المشفرة أثبتت أنها بديل قوي ومتزايد (للعملة التقليدية)، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتبرعات من البلدان الأخرى".وتخضع عمليات النقل عبر الحدود أيضًا للمراقبة الإلزامية، وفقًا لنقابة المحامين الوطنية في أوكرانيا.يأتي ذلك في حين تنفي موسكو نيتها غزو كييف، مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بتقديم ضمانات أمنية على راسها عدم انضمام أوكرانيا لحلف الناتو.
https://arabic.sputniknews.com/20220205/ماكرون-وجونسون-يؤكدان-أهمية-الحوار-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1058067334.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, تقنية بلوك تشين
تقرير: مجموعات داعمة للحكومة الأوكرانية تلقت تمويلا بالعملات المشفرة تابعنا عبر
أكد تقرير بحثي أن مجموعات داعمة للحكومة الأوكرانية تلقت تبرعات بالعملات المشفرة.
وحسب التقرير الذي نشرته "رويترز"، فقد ارتفعت تبرعات بيتكوين لصالح مجموعات
متطوعين أوكرانيين
، قدّم بعضهم معدات للقوات الحكومية.
وأظهر التقرير الذي أعده باحث في "بلوكتشين"، أنهم تلقوا أكثر من 550 ألف دولار من العملات المشفرة في عام 2021.
وأشار التقرير إلى أن العملات الرقمية تكتسب أهمية كطريقة تمويل لمجموعات المتطوعين التي تدعم الحكومة الأوكرانية، في أزمتها الأخيرة مع روسيا.
وقال التقرير: "جمعت
هذه المجموعات ما قيمته 6000 دولار فقط من التشفير في عام 2020".
ويمكن إرسال واستلام العملات المشفرة بشكل مجهول، مما يسمح للمؤسسات بجمع الأموال حتى إذا كانت الشركات المالية لا تسمح أو تفرض ضوابط صارمة على تحويلات الأموال.
وأوضح أن "العملة المشفرة أثبتت أنها بديل قوي ومتزايد (للعملة التقليدية)، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتبرعات من البلدان الأخرى".
في عام 2020، شددت أوكرانيا الضوابط للحد من غسيل الأموال وطالبت بالتحقق من الهوية لبعض التحويلات النقدية المحلية.
وتخضع عمليات النقل عبر الحدود أيضًا
للمراقبة الإلزامية
، وفقًا لنقابة المحامين الوطنية في أوكرانيا.
وازدادت التوترات أخيرا بين روسيا وأوكرانيا، بعد مزاعم أمريكية وغربية، بنيّة روسيا غزو أوكرانيا، بعد حشدها جنودا ومعدات على الحدود بين البلدين.
يأتي ذلك في حين تنفي موسكو نيتها غزو كييف، مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية والغرب
بتقديم ضمانات
أمنية على راسها عدم انضمام أوكرانيا لحلف الناتو.