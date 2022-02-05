أردوغان يتهم واشنطن والغرب بـ"مفاقمة" الأزمة الأوكرانية... واشنطن تُعيد إعفاء إيران من العقوبات

أردوغان يتهم واشنطن و الغرب بـ"مفاقمة" الأزمة الأوكرانية... واشنطن تُعيد إعفاء إيران من العقوبات
أردوغان يتهم واشنطن و الغرب بـ"مفاقمة" الأزمة الأوكرانية... واشنطن تُعيد إعفاء إيران من العقوبات
أردوغان يتهم واشنطن و الغرب بـ"مفاقمة" الأزمة حول أوكرانيةوأضاف في تصريحات صحافية خلال عودته من أوكرانيا أن "الغرب لم يقدم حتى الآن أي مساهمة في حل هذه المشكلة"؛ لأن "هناك مشكلة قيادة جدية في أوروبا لحل هذه الأزمة في الوقت الحالي"، على حد قوله.في هذا السياق، قال الباحث في الشأن الروسي ، د.أشرف الصباغ، إن دعوة تركيا للوساطة بين كييف وموسكو يمكن أن تكون مرحبا بها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الدعوة التركية لها أهداف تتعلق فقط بنفوذ أنقرة.تجمع المهنيين السودانيين يرفض الاجتماع مع مبعوث الأمم المتحدة للتشاور بشأن الأزمة بالبلادأعلن تجمع المهنيين السودانيين، رفضه لقاء مبعوث الأمم المتحدة الخاص فولكر برتيس، في إطار المشاورات التي تجريها الأمم المتحدة لحل الأزمة في السودان.إلى ذلك، قالت (يونيتامس) في بيان نشرته وكالة رويترز أنها "ما زالت تتلقي طلبات مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة السودانيين للاجتماع والمشاركة في عملية المشاورات التي تسهلها الأمم المتحدة".إلى ذلك، أعنلت جماعات مدنية كثيرة من بينها لجان المقاومة وهي القوة الدافعة وراء الاحتجاجات التي تشهدها السودان حاليا إنها ترفض التفاوض مع الجيش.وأشار فتحي إلى "أن الأمم المتحدة تسعى للتوصل لتسوية الأزمة في السودان، مؤكدا أنه إذا لم تتحقق مطالب الثورة فلن تتم أي تسوية ، لذلك لابد أن يتم الاستجابة لمطالب الشارع السوداني، على حد قوله.إدارة بايدن تعيد إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات النووية المرحلة الأخيرةقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن أعادت، الجمعة، إعفاء إيران من "عقوبات نووية"، مع دخول المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المرحلة النهائية.وأكد المسؤول أن ذلك "ليس تنازلا لإيران" كما أنه ليس إشارة إلى أنها على وشك التوصل إلى توافق، لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015.في هذا الصدد، قال دكتور أحمد أيمن الباحث والمتخصص في الشأن الإيراني ومدير مركز آسيا للدراسات، إن الخطوة الأمريكية تعد "مهمة".وأضاف أن هناك هدفا اقتصاديا لهذا لأن إيران سوق كبير لاستهلاك النفط والغاز، وهناك رغبة في الاستفادة من ذلك، خصوصا مع ارتفاع أسعار اللنفط والغاز لمستويات كبيرة.يمكنكم متابعة المزيد من عالم سبوتنيك
أردوغان يتهم واشنطن و الغرب بـ"مفاقمة" الأزمة الأوكرانية... واشنطن تُعيد إعفاء إيران من العقوبات
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اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الدول الغربية بـ"مفاقمة" الأزمة حول أوكرانيا، منتقدا في الوقت نفسه نهج الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه هذه القضية.
أردوغان يتهم واشنطن و الغرب بـ"مفاقمة" الأزمة حول أوكرانية
وأضاف في تصريحات صحافية خلال عودته من أوكرانيا أن "الغرب لم يقدم حتى الآن أي مساهمة في حل هذه المشكلة"؛ لأن "هناك مشكلة قيادة جدية في أوروبا لحل هذه الأزمة في الوقت الحالي"، على حد قوله.
وأوضح أن الرئيس الأمريكي "لم يتمكن حتى الآن من إظهار مقاربة إيجابية للتعامل مع هذه الأزمة"، مشيرا إلى أنه "في حال جرى تكليف أنقرة بدور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، فإنه يقبل هذه المهمة".
في هذا السياق، قال الباحث في الشأن الروسي ، د.أشرف الصباغ، إن دعوة تركيا للوساطة بين كييف وموسكو يمكن أن تكون مرحبا بها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الدعوة التركية لها أهداف تتعلق فقط بنفوذ أنقرة.
وأضاف الصباغ، أن الوساطة لها شروط في الأعراف الدبلوماسية والسياسية، معتبرا أن وساطة تركيا لن تنجح ولا تمتلك أي أوراق أو قوة وتعتبر فاشلة قبل أن تبدأ.
تجمع المهنيين السودانيين يرفض الاجتماع مع مبعوث الأمم المتحدة للتشاور بشأن الأزمة بالبلاد
أعلن تجمع المهنيين السودانيين، رفضه لقاء مبعوث الأمم المتحدة الخاص فولكر برتيس، في إطار المشاورات التي تجريها الأمم المتحدة لحل الأزمة في السودان.
واتهم التجمع، في بيان له، بعثة المنظمة الدولية (يونيتامس) في البلاد بالتقاعس عن إدانة الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/ تشرين الأول والانحياز للقادة العسكريين.
إلى ذلك، قالت (يونيتامس) في بيان نشرته وكالة رويترز أنها "ما زالت تتلقي طلبات مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة السودانيين للاجتماع والمشاركة في عملية المشاورات التي تسهلها الأمم المتحدة".
إلى ذلك، أعنلت جماعات مدنية كثيرة من بينها لجان المقاومة وهي القوة الدافعة وراء الاحتجاجات التي تشهدها السودان حاليا إنها ترفض التفاوض مع الجيش.
في هذا الصدد، قال العضو بشبكة الصحفيين السودانيين، خالد فتحي، إن رفض تجمع المهنيين السودانيين الاجتماع مع مبعوث الأمم المتحدة لا يُعد رفضاً قاطعاً ولا نهائياً، فهذه الخطوة جاءت كردة فعل من قبل تجمع المهنيين السودانيين، على عدم تحرك البعثة الأممية "إيجابيا"، فيما يتعلق بالانتهاكات بحق المدنيين.
وأشار فتحي إلى "أن الأمم المتحدة تسعى للتوصل لتسوية الأزمة في السودان، مؤكدا أنه إذا لم تتحقق مطالب الثورة فلن تتم أي تسوية ، لذلك لابد أن يتم الاستجابة لمطالب الشارع السوداني، على حد قوله.
إدارة بايدن تعيد إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات النووية المرحلة الأخيرة
قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن أعادت، الجمعة، إعفاء إيران من "عقوبات نووية"، مع دخول المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المرحلة النهائية.
وتأتي هذه الخطوة الأمريكية بعد يوم من إعلان الاتحاد الأوروبي أن المفاوضات النووية مع إيران ستستأنف في فيينا الأسبوع المقبل، في حين عبّرت طهران عن استعدادها للتوصل إلى اتفاق "جيد ومستدام".
وأكد المسؤول أن ذلك "ليس تنازلا لإيران" كما أنه ليس إشارة إلى أنها على وشك التوصل إلى توافق، لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
في هذا الصدد، قال دكتور أحمد أيمن الباحث والمتخصص في الشأن الإيراني ومدير مركز آسيا للدراسات، إن الخطوة الأمريكية تعد "مهمة".
وأوضح أن إيران تضع شروطا مسبقة بأنها لا تريد الخوض في أي اتفاقات أومفاوضات جديدة دون الحصول على الإعفاء، هو ما وضع الولايات المتحدة في وضع صعب.
وأضاف أن هناك هدفا اقتصاديا لهذا لأن إيران سوق كبير لاستهلاك النفط والغاز، وهناك رغبة في الاستفادة من ذلك، خصوصا مع ارتفاع أسعار اللنفط والغاز لمستويات كبيرة.