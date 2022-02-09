https://arabic.sputniknews.com/20220209/بعد-رفض-جمعية-المصارف-هل-تتراجع-الحكومة-اللبنانية-عن-خطة-معالجة-الأزمة-المالية-1058268601.html

بعد رفض جمعية المصارف… هل تتراجع الحكومة اللبنانية عن خطة معالجة الأزمة المالية؟

بعد رفض جمعية المصارف… هل تتراجع الحكومة اللبنانية عن خطة معالجة الأزمة المالية؟

في خطوة أكد المراقبون أنها ستساهم في تعقيد الأزمة، رفضت جمعية مصارف لبنان، مسودة خطة حكومية لمعالجة الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد. 09.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-09T15:20+0000

2022-02-09T15:20+0000

2022-02-09T15:20+0000

اقتصاد

أخبار لبنان

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وقالت الجمعية في بيان: "تشير هذه المسودة الافتراضية للخطة إلى أنها يمكن أن تقضي على ما يسمى "الخسائر" من أجل موازنة الدفاتر، وهذا النهج هو نهج تصفية وسيؤدي إلى فقدان الثقة بشكل دائم على مدى أجيال مقبلة"، وفق وكالة "رويترز".وقال مراقبون إن المصارف ترفض تحمل نسب من الخسائر رغم حصولها على النسبة الأكبر من الأرباح، مؤكدين أن التدقيق الجنائي هو المسار الأفضل في سبيل الانتعاش المالي.رفض الخطةوأضافت الجمعية، أنه "لم يكن لها أي دور في صياغة هذه الخطة ولم تطلع على نسخة رسمية منها"، مشيرة إلى أنه "إذا كان هذا صحيحا، فإن هذا النهج الوارد لمعالجة الخسائر التي حدثت في القطاع المالي غير مقبول على الإطلاق، ولن يؤدي بالتأكيد إلى تعويض انهيار الاقتصاد".وأكدت أنها لن تؤيد خطة من شأنها أن تؤدي إلى "خفض اسمي لودائع العملاء" أو القضاء تماما على حقوق المساهمين، لكنها منفتحة على تحمل بعض الخسائر من إعادة هيكلة السندات الدولية وقروض القطاع الخاص.التدقيق الجنائيقال الباحث اللبناني في الشؤون الاقتصادية زياد ناصر الدين، إن هناك بعض التسريبات التي خرجت بعد إعلان الحكومة خطة التعافي المالي، والتي أوضحت أن المصارف والواقع النقدي في لبنان يرفض تحمل أي خسائر مالية.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، ترفض المصارف تحمل أي خسائر على الرغم من حصدها النسبة الأكبر من الأرباح، وكانت أكثر المستفيدين من الفوائد الكبيرة والنظام النقدي الحالي، وهي من قامت بالحجز على أموال المودعين وحقوقهم وأخرجت هذه الأموال من لبنان إلى الخارج.ويرى الباحث الاقتصادي اللبناني، أن التدقيق الجنائي يعتبر المدخل والمسار الصحيح لأي خطة تعافي، خاصة أنها تمنع أصحاب النظام الريعي بالواقع المصرفي من استغلال الواقع ورفض تحمل أي خسائر، حيث لا تريد المصارف تحمل نسبة من الخسائر وتريد تحميلها للدولة، على أساس أنها صرفت مبالغ كبيرة على الكهرباء، وهي تتناسى أنه تم صرف مبالغ أكبر على الفوائد التي حصلت عليها.وأكد أن خروج الأموال من لبنان تمت برقابة ورؤية ومعرفة المصارف اللبنانية، وكانت هي الأداة الأساسية لخروج تلك الأموال، وأصبح رفض تحمل الخسائر نقطة تجاذب كبيرة مع الحكومة، خاصة أنها غير واضحة في موضوع خطة التعافي وهي حليفة للمصارف، حيث تريد تحميلها 19في المئة فقط من الخسائر.وتابع: "هناك رفض من جانب آخر وهو من جانب المودعين؛ فتحميل المودعين 55% رقم كبير جدًا، مقابل 30% تتحمله الدولة والجزء الصغير للمصارف، رغم أن كل المؤشرات تدل على أن المصارف عليها تحمل الجزء الكبير في هذا الموضوع، وأن تقوم بإعادة الأموال من الخارج والعمل على أن يكون هناك اقتطاع لنسبة من الفوائد المرتفعة التي حصلت عليها المصارف على حساب الشعب اللبناني والاقتصاد اللبناني".خطر إفلاس المصارفبدوره اعتبر عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، أن رفض جمعية المصارف لخطة الحكومة اللبنانية يعرض بعضها لمخاطر إفلاس نتيجة عدم قدرتها على الالتزام بتعاميم مصرف لبنان وخاصة التعميم 154 والذي يطالبها بتعزيز أموالها الخاصة التي تراجعت بسبب ما هو مطلوب منها بفعل الأزمة المصرفية، وتوقف الدولة اللبنانية عن تسديد سندات "اليوروبوند"، التي تملك المصارف ما يزيد عن 9 مليارات دولار بشكل مباشر وإمكانية امتلاكها لأكثر من 12 مليار دولار أخرى بصورة غير مباشرة، تم إيداعها كأمانة لدى وسطاء في الخارج.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يضاف إلى تلك الخسائر الكبيرة التي تكبدتها نتيجة لإقفال الكثير من القروض، بالعملة الصعبة، عبر تسديدها بالليرة وبالسعر الرسمي والذي خلق فجوة كبيرة في مراكز القطع لدى العديد من المصارف وحملها فروقات صرف سلبية راكمت من خسائر هذه المصارف.وتابع: "بجانب ذلك، هناك الديون المشكوك بتحصيلها نتيجة لهذه الأزمة والتي هي مطالبة بها وفقا للمعايير الدولية للمحاسبة، ووفقا لتعاميم مصرف لبنان".لذلك يعتقد عكوش أنه لا يمكن للحكومة التراجع عن هذه الخطة، لأن الضغط الشعبي نتيجة لتحميل المودعين لأكثر من 55 في المئة من هذه الخسائر يمكن أن يتزايد وبالتالي يمكن أن نصل إلى مرحلة انفجار أزمة كبيرة يكون شرارتها هؤلاء المودعين.وتنص مسودة خطة الحكومة لسد فجوة ضخمة في النظام المالي، على إعادة 25 مليار دولار فقط من إجمالي 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة إلى المدخرين بالدولار الأمريكي.وسيتم تحويل معظم ما تبقى إلى الليرة اللبنانية على عدة أسعار صرف، أحدها من شأنه أن يمحو 75 في المئة من قيمة بعض الودائع.

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