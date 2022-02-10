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https://arabic.sputniknews.com/20220210/التحالف-نطلب-من-المدنيين-بصنعاء-إخلاء-المواقع-المدنية-المستخدمة-عسكرياً-للـ-72-ساعة-المقبلة-1058323211.html
التحالف: نطلب من المدنيين بصنعاء إخلاء المواقع المدنية المستخدمة عسكرياً للـ 72 ساعة المقبلة
التحالف: نطلب من المدنيين بصنعاء إخلاء المواقع المدنية المستخدمة عسكرياً للـ 72 ساعة المقبلة
طالب التحالف العربي بقيادة السعودية المدنيين في مدينة صنعاء بضررة إخلاء المواقع المدنية التي يتم استخدامها عسكريا خلال الـ72 ساعة المقبلة. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T13:52+0000
2022-02-10T13:52+0000
السعودية
التحالف
أخبار اليمن الأن
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وحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عبر حسابها بموقع التواصل لاجتماعي "تويتر"، فقد وجهت قوات الحالف نداء إلى المدنيين في صنعاء بضرورة إخلاء المواقع التي يتم استخدامها عسكريا من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).وشدد التحالف على أنه "سيتم قصف نقاط حاسمة بصنعاء يستخدمها الحوثيون في إطلاق المسيّرات"، مبررا ذلك بقوله: "تعمد المليشيا استهداف المطارات المدنية تمادٍ لا يمكن تغاضيه ويستوجب الردع".وأوضح أن الساعات الـ24 الماضية شهدت "18 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب وحجة".وأشار إلى أن قواته دمرت "12 آلية عسكرية"، وأحدثت "خسائر بشرية في صفوف المليشيا"، لافتا إلى أن الحوثيين "اختاروا التصعيد السافر باستهداف المطارات المدنية والمدنيين".
السعودية
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السعودية, التحالف, أخبار اليمن الأن

التحالف: نطلب من المدنيين بصنعاء إخلاء المواقع المدنية المستخدمة عسكرياً للـ 72 ساعة المقبلة

13:52 GMT 10.02.2022
© AFP 2021 / US Air Forces Central Command/Staff Sgt. Shawn Nickelطيران التحالف الدولي - طائرات "إف-18 ي" (F-18E) الأمريكية بعد شن غارة جوية في العراق
طيران التحالف الدولي - طائرات إف-18 ي (F-18E) الأمريكية بعد شن غارة جوية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© AFP 2021 / US Air Forces Central Command/Staff Sgt. Shawn Nickel
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طالب التحالف العربي بقيادة السعودية المدنيين في مدينة صنعاء بضررة إخلاء المواقع المدنية التي يتم استخدامها عسكريا خلال الـ72 ساعة المقبلة.
وحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عبر حسابها بموقع التواصل لاجتماعي "تويتر"، فقد وجهت قوات الحالف نداء إلى المدنيين في صنعاء بضرورة إخلاء المواقع التي يتم استخدامها عسكريا من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).
وشدد التحالف على أنه "سيتم قصف نقاط حاسمة بصنعاء يستخدمها الحوثيون في إطلاق المسيّرات"، مبررا ذلك بقوله: "تعمد المليشيا استهداف المطارات المدنية تمادٍ لا يمكن تغاضيه ويستوجب الردع".
وأوضح أن الساعات الـ24 الماضية شهدت "18 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب وحجة".
وأشار إلى أن قواته دمرت "12 آلية عسكرية"، وأحدثت "خسائر بشرية في صفوف المليشيا"، لافتا إلى أن الحوثيين "اختاروا التصعيد السافر باستهداف المطارات المدنية والمدنيين".
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