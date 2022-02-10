التحالف: نطلب من المدنيين بصنعاء إخلاء المواقع المدنية المستخدمة عسكرياً للـ 72 ساعة المقبلة
© AFP 2021 / US Air Forces Central Command/Staff Sgt. Shawn Nickelطيران التحالف الدولي - طائرات "إف-18 ي" (F-18E) الأمريكية بعد شن غارة جوية في العراق
© AFP 2021 / US Air Forces Central Command/Staff Sgt. Shawn Nickel
طالب التحالف العربي بقيادة السعودية المدنيين في مدينة صنعاء بضررة إخلاء المواقع المدنية التي يتم استخدامها عسكريا خلال الـ72 ساعة المقبلة.
وحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عبر حسابها بموقع التواصل لاجتماعي "تويتر"، فقد وجهت قوات الحالف نداء إلى المدنيين في صنعاء بضرورة إخلاء المواقع التي يتم استخدامها عسكريا من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).
#عاجل#التحالف: نطلب من المدنيين بصنعاء إخلاء المواقع المدنية المستخدمة عسكرياً للـ 72 ساعة القادمة.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) February 10, 2022
وشدد التحالف على أنه "سيتم قصف نقاط حاسمة بصنعاء يستخدمها الحوثيون في إطلاق المسيّرات"، مبررا ذلك بقوله: "تعمد المليشيا استهداف المطارات المدنية تمادٍ لا يمكن تغاضيه ويستوجب الردع".
#عاجل#التحالف: سيتم قصف نقاط حاسمة بصنعاء يستخدمها الحوثيون في إطلاق المسيّرات.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) February 10, 2022
وأوضح أن الساعات الـ24 الماضية شهدت "18 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب وحجة".
#عاجل #التحالف: تعمد المليشيا استهداف المطارات المدنية تمادٍ لا يمكن تغاضيه ويستوجب الردع.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) February 10, 2022
وأشار إلى أن قواته دمرت "12 آلية عسكرية"، وأحدثت "خسائر بشرية في صفوف المليشيا"، لافتا إلى أن الحوثيين "اختاروا التصعيد السافر باستهداف المطارات المدنية والمدنيين".