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"فيفا" يحدد حكم نهائي كأس العالم للأندية
"فيفا" يحدد حكم نهائي كأس العالم للأندية
حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اسم حكم مباراة نهائي كأس العالم للأندية التي تنطلق السبت المقبل، بين فريقي تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T13:59+0000
2022-02-10T13:59+0000
رياضة
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس، في تدوينة على "تويتر"، مشيرة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم اختار الحكم الدولي الأسترالي كريس بيث، ليدير مباراة تشيلسي وبالميراس في نهائي كأس العالم للأندية "الإمارات 2021".ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين الإنجليزي والبرازيلي على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.كما تم اختيار الحكم الدولي الفرنسي كليمان توربان، لإدارة مباراة الهلال السعودي والأهلي المصري لتحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة، حيث تقام المباراة على استاد آل نهيان في ختام البطولة التي انطلقت يوم 3 فبراير/ شباط الجاري.
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رياضة, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

"فيفا" يحدد حكم نهائي كأس العالم للأندية

13:59 GMT 10.02.2022
© AFP 2021 / FABRICE COFFRINI رئيس "فيفا" جاني إنفانتينيو ، 20 أبريل 2021
 رئيس فيفا جاني إنفانتينيو ، 20 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© AFP 2021 / FABRICE COFFRINI
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حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اسم حكم مباراة نهائي كأس العالم للأندية التي تنطلق السبت المقبل، بين فريقي تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس، في تدوينة على "تويتر"، مشيرة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم اختار الحكم الدولي الأسترالي كريس بيث، ليدير مباراة تشيلسي وبالميراس في نهائي كأس العالم للأندية "الإمارات 2021".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين الإنجليزي والبرازيلي على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.
كما تم اختيار الحكم الدولي الفرنسي كليمان توربان، لإدارة مباراة الهلال السعودي والأهلي المصري لتحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة، حيث تقام المباراة على استاد آل نهيان في ختام البطولة التي انطلقت يوم 3 فبراير/ شباط الجاري.
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