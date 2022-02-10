"فيفا" يحدد حكم نهائي كأس العالم للأندية

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس، في تدوينة على "تويتر"، مشيرة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم اختار الحكم الدولي الأسترالي كريس بيث، ليدير مباراة تشيلسي وبالميراس في نهائي كأس العالم للأندية "الإمارات 2021".ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين الإنجليزي والبرازيلي على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.كما تم اختيار الحكم الدولي الفرنسي كليمان توربان، لإدارة مباراة الهلال السعودي والأهلي المصري لتحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة، حيث تقام المباراة على استاد آل نهيان في ختام البطولة التي انطلقت يوم 3 فبراير/ شباط الجاري.
حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اسم حكم مباراة نهائي كأس العالم للأندية التي تنطلق السبت المقبل، بين فريقي تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس، في تدوينة على "تويتر"، مشيرة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم اختار الحكم الدولي الأسترالي كريس بيث، ليدير مباراة تشيلسي وبالميراس في نهائي كأس العالم للأندية "الإمارات 2021".
كما تم اختيار الحكم الدولي الفرنسي كليمان توربان، لإدارة مباراة الهلال السعودي والأهلي المصري لتحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة، حيث تقام المباراة على استاد آل نهيان في ختام البطولة التي انطلقت يوم 3 فبراير/ شباط الجاري.