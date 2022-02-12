https://arabic.sputniknews.com/20220212/العراق-يدعو-مواطنيه-إلى-مغادرة-أوكرانيا-وعدم-السفر-إليها-1058450803.html

العراق يدعو مواطنيه إلى مغادرة أوكرانيا وعدم السفر إليها

العراق يدعو مواطنيه إلى مغادرة أوكرانيا وعدم السفر إليها

أكد متحدث الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن العراق طلب من رعاياه مغادرة أوكرانيا، مؤكدا على عدم السفر إليها. 12.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-12T11:33+0000

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2022-02-12T11:33+0000

العراق

أخبار أوكرانيا

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العراق - سبوتنيك. وقال الصحاف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "العراق طلب من رعاياه الموجودين بأوكرانيا مغادرة أراضيها، وأمرهم بعدم السفر إليها".وأشار الصحاف إلى أن "الخارجية العراقية وجهت موظفي سفارة العراق في العاصمة الأوكرانية كييف بالتمتع بالإجازة السنوية بشكل يكفل سلامة أفراد البعثة".أكد بيان صحفي نشرته الخارجية، اليوم، أنه "حرصا من وزارة الخارجية على أمنِ وسلامة أبناء الجاليةِ العراقية في أوكرانيا ونتيجة للظروف الاستثنائية هناك، تحث الوزارة الجالية الكريمة على مغادرة الأراضي الأوكرانية وعدم سفر المواطنين إليها توخيا للسلامة".كما توجه الوزارة موظفي السفارة العراقيّة في كييف إلى التمتع بالإجازة السنوية بشكل يكفل سلامة أفراد البعثة، على حد قول البيان.وقامت الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وأستراليا وكندا، أخيرا، بإجلاء عائلات الدبلوماسيين من كييف، بالإضافة إلى ذلك، أصدرت واشنطن ولندن وكندا وأستراليا واليابان والنمسا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا تحذيرات من السفر.وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، عن إمكانية موعد الهجوم الذي ستقوم به روسيا على أوكرانيا، وذلك خلال اجتماع لأعضاء الناتو.وبحسب ما نقل موقع "بوليتيكو"، فخلال اجتماع جرى عبر الإنترنت، ضم ممثلي الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وبولندا ورومانيا، قال الرئيس الأمريكي إن روسيا قد"تغزو أوكرانيا" في 16 فبراير/شباط.وقالت عدة مصادر في الإدارة الأمريكية لـ"بوليتيكو" عن التاريخ نفسه، كما حذرت واشنطن الشركاء من أن الهجوم العملي يمكن أن يسبقه ضربات صاروخية وهجمات إلكترونية.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أن "الغزو" المزعوم قد يبدأ في 16 فبراير/شباط، نقلاً عن مصادر. كما تحدث صحفيو "بلومبرغ" بدورهم عن هجوم محتمل في 15 فبراير.وقبل أسبوع، تحدثت "بلومبرغ" عن الغزو الذي حدث بالفعل، ونشرت عنوان "روسيا تغزو أوكرانيا"، لتقوم الوكالة بعد ذلك بإزالة المنشور والاعتراف بالخطأ.وإلا أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت إن الآلة العسكرية السياسية الأمريكية جاهزة لتمر عبر حياة الناس مرة أخرى، والعالم بأسره يراقب كيف تكشف الطموحات العسكرية والامبريالية عن نفسها.

https://arabic.sputniknews.com/20220212/الجيش-البريطاني-من-يختار-البقاء-في-أوكرانيا-عليه-ألا-يتوقع-أي-إجلاء-عسكري-إذا-اندلعت-حرب-فيديو-1058446282.html

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