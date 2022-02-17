https://arabic.sputniknews.com/20220217/فرنسا-تبدأ-الانسحاب-من-مالي-1058729073.html
فرنسا تبدأ الانسحاب من مالي
فرنسا تبدأ الانسحاب من مالي
بدأت فرنسا وحلفاؤها في قوة "تاكوبا" "انسحابا منسقا" من مالي، وذلك بعد أيام من تصريح وزير الخارجية الفرنسية بأن الظروف لم تعد مواتية للقتال هناك. 17.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-17T08:31+0000
2022-02-17T08:31+0000
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ذكرت ذلك وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب"، اليوم الخميس، في تدوينة على "توتير"، قالت فيها، إن فرنسا وحلفاؤها في قوة تاكوبا بدأت "انسحابا منسقا" من مالي وكذلك كندا.ولفتت الوكالة إلى أن ذلك جاء وفقا لبيان حصلت عليه، أشار إلى أن الأوروبيين والكنديين يعتزمون مواصلة التزامهم في منطقة الساحل رغم الانسحاب من مالي.وقبل أيام، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن الظروف لم تعد مواتية للاستمرار في قتال المتشددين في مالي، مضيفا: "الرئيس إيمانويل ماكرون طلب إعادة تنظيم القوات الفرنسية في المنطقة".يذكر أن وكالة "رويترز" أشارت في وقت سابق، إلى احتمال الإعلان عن انسحاب القوات الفرنسية من مالي هذا الأسبوع.وكانت الوكالة أشارت إلى أنها اطلعت على مسودة وثيقة تم توزيعها على الدول المنخرطة في مالي تفيد بأن فرنسا وشركاءها في قوات "تابوكا" الخاصة الأوروبية اتفقوا على تنسيق انسحابهم من أراضي مالي، وهو ما تم الإعلان عنه اليوم.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/فرنسا-الظروف-لم-تعد-مواتية-لمواصلة-القتال-في-مالي-1058566038.html
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فرنسا تبدأ الانسحاب من مالي
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بدأت فرنسا وحلفاؤها في قوة "تاكوبا" "انسحابا منسقا" من مالي، وذلك بعد أيام من تصريح وزير الخارجية الفرنسية بأن الظروف لم تعد مواتية للقتال هناك.
ذكرت ذلك وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب"، اليوم الخميس، في تدوينة على "توتير"، قالت فيها، إن فرنسا وحلفاؤها في قوة تاكوبا
بدأت "انسحابا منسقا" من مالي وكذلك كندا.
ولفتت الوكالة إلى أن ذلك جاء وفقا لبيان حصلت عليه، أشار إلى أن الأوروبيين والكنديين يعتزمون مواصلة التزامهم في منطقة الساحل رغم الانسحاب من مالي.
وقبل أيام، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن الظروف لم تعد مواتية
للاستمرار في قتال المتشددين في مالي، مضيفا: "الرئيس إيمانويل ماكرون طلب إعادة تنظيم القوات الفرنسية في المنطقة".
يذكر أن وكالة "رويترز" أشارت في وقت سابق، إلى احتمال الإعلان عن انسحاب القوات الفرنسية
من مالي هذا الأسبوع.
وكانت الوكالة أشارت إلى أنها اطلعت على مسودة وثيقة تم توزيعها على الدول المنخرطة في مالي تفيد بأن فرنسا وشركاءها في قوات "تابوكا" الخاصة الأوروبية اتفقوا على تنسيق انسحابهم من أراضي مالي
، وهو ما تم الإعلان عنه اليوم.