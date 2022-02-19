عربي
مراسل "سبوتنيك" أصوات انفجارات تسمع الآن من ضواحي دونيتسك
https://arabic.sputniknews.com/20220219/ماذا-يفعل-نقص-المياه-في-الجسم-وخاصة-الأطفال-1058878228.html
تظهر على القلب والعين واللسان... ما هي أعراض نقص الماء عند الأطفال؟
تظهر على القلب والعين واللسان... ما هي أعراض نقص الماء عند الأطفال؟
يمثل الماء نحو نصف وزن الجسم ويؤدي نقص مستوياته إلى التأثير سلبا على الكثير من الوظائف الحيوية والأنشطة الحياتية. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T20:26+0000
2022-02-19T20:26+0000
منوعات
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1050140444_59:0:1442:778_1920x0_80_0_0_1f59d2c7ba4da6011247f6b057e7ab36.jpg
يحدث نقص الماء في جسم الإنسان عندما يفقد كمية من الماء أكبر من الكمية التي يحصل عليها في وقت محدد ويكون التأثير المباشر لنقص المياه هو الشعور بالتعب والصداع وقلة التركيز وتغير الحالة المزاجية، بحسب تقرير لموقع "ويب ميد" الأمريكي.ويكون الأطفال أكثر احتياجا للمياه من الكبار ونفس الشيء بالنسبة للمرضعات والحوامل والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية تجعلهم يفقدون الكثير من المياه بصورة مستمرة.ويحذر الموقع من تعرض الأطفال لنقص المياه في أجسادهم لأنهم لا يكونون بدرجة كبيرة من الوعي لما تحتاجه أجسادهم.وإذا أصبح نقص المياه كبيرا تظهر على الطفل أعراض أكثر منها جفاف الفم وتأثر العين بأن تصبح غائرة في مكانها إضافة إلى سرعة ضربات القلب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1050140444_232:0:1269:778_1920x0_80_0_0_101555018eba260a171c82be4f63a925.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, الصحة

تظهر على القلب والعين واللسان... ما هي أعراض نقص الماء عند الأطفال؟

20:26 GMT 19.02.2022
© shutterstockرجيم - شرب الماء
رجيم - شرب الماء - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© shutterstock
تابعنا عبرGoogle news
يمثل الماء نحو نصف وزن الجسم ويؤدي نقص مستوياته إلى التأثير سلبا على الكثير من الوظائف الحيوية والأنشطة الحياتية.
يحدث نقص الماء في جسم الإنسان عندما يفقد كمية من الماء أكبر من الكمية التي يحصل عليها في وقت محدد ويكون التأثير المباشر لنقص المياه هو الشعور بالتعب والصداع وقلة التركيز وتغير الحالة المزاجية، بحسب تقرير لموقع "ويب ميد" الأمريكي.
ويفقد الجسم الماء بعد أشكال أبرزها العرق والدموع والتبول، وحتى أثناء التنفس يحدث ذلك بنسب بسيطة.
ويكون الأطفال أكثر احتياجا للمياه من الكبار ونفس الشيء بالنسبة للمرضعات والحوامل والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية تجعلهم يفقدون الكثير من المياه بصورة مستمرة.
ويحذر الموقع من تعرض الأطفال لنقص المياه في أجسادهم لأنهم لا يكونون بدرجة كبيرة من الوعي لما تحتاجه أجسادهم.
ولفت الموقع إلى أن مظاهر نقص المياه في جسم الأطفال تتمثل في جفاف اللسان والبكاء دون دموع وعدم التبول لمدة تصل إلى 3 ساعات ولو بمقدار قليل.
وإذا أصبح نقص المياه كبيرا تظهر على الطفل أعراض أكثر منها جفاف الفم وتأثر العين بأن تصبح غائرة في مكانها إضافة إلى سرعة ضربات القلب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
خط التماس بين المدافعين عن جمهورية دونيتسك والقوات الأوكرانية قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربيبث مباشر... تفاصيل ما يحدث على الحدود الأوكرانيةأمس, 18:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала