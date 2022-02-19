https://arabic.sputniknews.com/20220219/ماذا-يفعل-نقص-المياه-في-الجسم-وخاصة-الأطفال-1058878228.html
تظهر على القلب والعين واللسان... ما هي أعراض نقص الماء عند الأطفال؟
تظهر على القلب والعين واللسان... ما هي أعراض نقص الماء عند الأطفال؟
يمثل الماء نحو نصف وزن الجسم ويؤدي نقص مستوياته إلى التأثير سلبا على الكثير من الوظائف الحيوية والأنشطة الحياتية. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T20:26+0000
2022-02-19T20:26+0000
2022-02-19T20:26+0000
منوعات
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1050140444_59:0:1442:778_1920x0_80_0_0_1f59d2c7ba4da6011247f6b057e7ab36.jpg
يحدث نقص الماء في جسم الإنسان عندما يفقد كمية من الماء أكبر من الكمية التي يحصل عليها في وقت محدد ويكون التأثير المباشر لنقص المياه هو الشعور بالتعب والصداع وقلة التركيز وتغير الحالة المزاجية، بحسب تقرير لموقع "ويب ميد" الأمريكي.ويكون الأطفال أكثر احتياجا للمياه من الكبار ونفس الشيء بالنسبة للمرضعات والحوامل والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية تجعلهم يفقدون الكثير من المياه بصورة مستمرة.ويحذر الموقع من تعرض الأطفال لنقص المياه في أجسادهم لأنهم لا يكونون بدرجة كبيرة من الوعي لما تحتاجه أجسادهم.وإذا أصبح نقص المياه كبيرا تظهر على الطفل أعراض أكثر منها جفاف الفم وتأثر العين بأن تصبح غائرة في مكانها إضافة إلى سرعة ضربات القلب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1050140444_232:0:1269:778_1920x0_80_0_0_101555018eba260a171c82be4f63a925.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الصحة
تظهر على القلب والعين واللسان... ما هي أعراض نقص الماء عند الأطفال؟
تابعنا عبر
يمثل الماء نحو نصف وزن الجسم ويؤدي نقص مستوياته إلى التأثير سلبا على الكثير من الوظائف الحيوية والأنشطة الحياتية.
يحدث نقص الماء في جسم الإنسان عندما يفقد كمية من الماء
أكبر من الكمية التي يحصل عليها في وقت محدد ويكون التأثير المباشر لنقص المياه هو الشعور بالتعب والصداع وقلة التركيز وتغير الحالة المزاجية، بحسب تقرير لموقع "ويب ميد" الأمريكي.
ويفقد الجسم الماء بعد أشكال أبرزها العرق والدموع والتبول، وحتى أثناء التنفس يحدث ذلك بنسب بسيطة.
ويكون الأطفال أكثر احتياجا للمياه
من الكبار ونفس الشيء بالنسبة للمرضعات والحوامل والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية تجعلهم يفقدون الكثير من المياه بصورة مستمرة.
ويحذر الموقع من تعرض الأطفال لنقص المياه في أجسادهم لأنهم لا يكونون بدرجة كبيرة من الوعي لما تحتاجه أجسادهم.
ولفت الموقع إلى أن مظاهر نقص المياه في جسم
الأطفال تتمثل في جفاف اللسان والبكاء دون دموع وعدم التبول لمدة تصل إلى 3 ساعات ولو بمقدار قليل.
وإذا أصبح نقص المياه كبيرا تظهر على الطفل أعراض أكثر منها جفاف الفم وتأثر العين بأن تصبح غائرة في مكانها إضافة إلى سرعة ضربات القلب.