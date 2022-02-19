https://arabic.sputniknews.com/20220219/يورغن-كلوب-عن-صلاح-ورفاقه-أفضل-فريق-دربته-على-الإطلاق-1058846065.html
يورغن كلوب عن صلاح ورفاقه: أفضل فريق دربته على الإطلاق
يورغن كلوب عن صلاح ورفاقه: أفضل فريق دربته على الإطلاق
وصف المدير الفني لفريق "ليفربول" الإنجليزي يورغن كلوب، فريقه بأنه أفضل فريق قام بتدريبه خلال مسيرته. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T07:12+0000
2022-02-19T07:12+0000
2022-02-19T07:14+0000
ليفربول
يورغن كلوب
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وحسب تصريحات أدلى بها كلوب في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، ونقلتها رويترز، أكد أن التشكيلة الحالية للنادي هي أفضل فريق عمل معه خلال فترة تدريبه، مؤكدا أن "سلوك اللاعبين وروحهم هي التي تميزهم حقًا".وكان هدفا روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح، قد منحا ليفربول الفوز على "إنتر ميلان" في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء ، ليضعه في مركز قيادي قبل مباراة الإياب الشهر المقبل.واوضح أنهم لم يفوزوا بمباراة في دوري أبطال أوروبا خارج أرضهم ضد إنتر ميلان لأنهم جيدون، ولكن "تفوز بها لأنك تريدها بكل ما لديك وهذا ما فعلناه".وكان ليفربول قد أجرى خمسة تبديلات في مباراته أمام إنتر، بما في ذلك الهداف فيرمينو، لكن كلوب شدد على أن القدرة على إجراء خمسة تغييرات بدلاً من الثلاثة المسموح بها في الدوري الإنجليزي الممتاز لم تمنح الفرق الكبرى ميزة.يشار إلى أن ليفربول صاحب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، يمكنه تقليص الفارق بينه وبين "مانشستر سيتي" المتصدر إلى ست نقاط، إذا تمكن من الفوز على "نورويتش سيتي" اليوم السبت.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/كلوب-عن-جاهزية-صلاح-وماني-للقاء-إنتر-في-أفضل-حال-لأنهما-لا-يشربان-الكحول-1058674251.html
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ليفربول, يورغن كلوب
يورغن كلوب عن صلاح ورفاقه: أفضل فريق دربته على الإطلاق
07:12 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 07:14 GMT 19.02.2022) تابعنا عبر
وصف المدير الفني لفريق "ليفربول" الإنجليزي يورغن كلوب، فريقه بأنه أفضل فريق قام بتدريبه خلال مسيرته.
وحسب تصريحات أدلى بها كلوب في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، ونقلتها رويترز، أكد أن التشكيلة الحالية
للنادي هي أفضل فريق عمل معه خلال فترة تدريبه، مؤكدا أن "سلوك اللاعبين وروحهم هي التي تميزهم حقًا".
وكان هدفا روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح، قد منحا ليفربول الفوز على "إنتر ميلان" في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء ، ليضعه في مركز قيادي قبل مباراة الإياب الشهر المقبل.
وقال كلوب للصحفيين: "جودة وإمكانات اللاعبين لم تكن مفتاح الفوز على إنتر، المفتاح كان السلوك والروح التي صنعناها على أرض الملعب".
واوضح أنهم لم يفوزوا بمباراة في دوري أبطال أوروبا خارج أرضهم ضد إنتر ميلان لأنهم جيدون، ولكن "تفوز بها لأنك تريدها بكل ما لديك وهذا ما فعلناه".
وكان ليفربول قد أجرى خمسة تبديلات في مباراته أمام إنتر، بما في ذلك الهداف فيرمينو، لكن كلوب شدد على أن القدرة على إجراء خمسة تغييرات بدلاً من الثلاثة المسموح بها في الدوري الإنجليزي
الممتاز لم تمنح الفرق الكبرى ميزة.
وقال "لا أصدق أنه لا يزال يناقش على هذا النحو، هذا هو الحال في جميع البلدان الأخرى تقريبًا، في هذا البلد نختبئ وراء حقيقة أن هذا يساعدهم، لا أستطيع أن أرى كيف يساعدنا".
يشار إلى أن ليفربول صاحب
المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، يمكنه تقليص الفارق بينه وبين "مانشستر سيتي" المتصدر إلى ست نقاط، إذا تمكن من الفوز على "نورويتش سيتي" اليوم السبت.