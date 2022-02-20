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https://arabic.sputniknews.com/20220220/إعلام-حكومة-سيئول-تفكر-بجدية-في-تقاسم-الغاز-مع-أوروبا-إذا-تصاعدت-الأزمة-الأوكرانية-1058894569.html
إعلام: حكومة سيئول تفكر بجدية في تقاسم الغاز مع أوروبا إذا تصاعدت الأزمة الأوكرانية
إعلام: حكومة سيئول تفكر بجدية في تقاسم الغاز مع أوروبا إذا تصاعدت الأزمة الأوكرانية
قالت تقارير إعلامية محلية إن كوريا الجنوبية تفكر في تقاسم الغاز الطبيعي المسال مع أوروبا، إذا تصاعدت الأزمة الأوكرانية. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T10:56+0000
2022-02-20T10:56+0000
سيئول
كوريا الجنوبية
أخبار أوكرانيا
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وحسب وكالة يونهاب الكورية، فقد صرّح مسؤول بوزارة الخارجية الكورية أن بلاده تفكر بجدية في تقاسم مخزوناتها من الغاز الطبيعي المسال مع أوروبا.وقال: "تفكر الحكومة الكورية بجدية في دعم أوروبا، إذا تفاقم الوضع في أوكرانيا وخلق صعوبات في إمدادات الغاز الطبيعي".يشار إلى أن التوترات على الحدود الأوكرانية تتصاعد، في ظل اتهامات واشنطن وحلفائها الغربيين لموسكو بالتحضير لغزو وشيك لأوكرانيا، وهو الأمر الذي تنفيه روسيا نفيا قطعيا، مطالبة بضمانات أمنية.وفي ظل تصاعد تلك التوترات تأتي إمدادات الطاقة الروسية لأوروبا كأحد المخاوف التي يخشاها الغرب، ويسعى لتأمينها إذا ما انقلبت الأوضاع وحدث تصاعد أكبر.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد طلبت من حلفائها، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان، تقاسم مخزوناتهم من الغاز الطبيعي المسال مع أوروبا، لكن سيئول ردت بالرفض، نظرا لارتفاع الطلب على الغاز لدديها في فصل الشتاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/الكرملين-روسيا-تفي-دائما-بالتزامات-توريد-الغاز-إلى-أوروبا-1056964494.html
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سيئول, كوريا الجنوبية, أخبار أوكرانيا

إعلام: حكومة سيئول تفكر بجدية في تقاسم الغاز مع أوروبا إذا تصاعدت الأزمة الأوكرانية

10:56 GMT 20.02.2022
© AFP 2022 / Ed Jonesأشخاص يلتقطون صورًا وسط حقل من زهور زهور كوزموس على خلفية المباني السكنية الشاهقة في جويانغ، غرب سيئول في كوريا الجنوبية، 22 سبتمبر 2020
أشخاص يلتقطون صورًا وسط حقل من زهور زهور كوزموس على خلفية المباني السكنية الشاهقة في جويانغ، غرب سيئول في كوريا الجنوبية، 22 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© AFP 2022 / Ed Jones
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قالت تقارير إعلامية محلية إن كوريا الجنوبية تفكر في تقاسم الغاز الطبيعي المسال مع أوروبا، إذا تصاعدت الأزمة الأوكرانية.
وحسب وكالة يونهاب الكورية، فقد صرّح مسؤول بوزارة الخارجية الكورية أن بلاده تفكر بجدية في تقاسم مخزوناتها من الغاز الطبيعي المسال مع أوروبا.
المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
الكرملين: روسيا تفي دائما بالتزامات توريد الغاز إلى أوروبا
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وقال: "تفكر الحكومة الكورية بجدية في دعم أوروبا، إذا تفاقم الوضع في أوكرانيا وخلق صعوبات في إمدادات الغاز الطبيعي".

ونقلت الوكالة الكورية عن مسؤول آخر، أن "سيئول قد تقدم دعما إلى أوروبا عندما يكون لديها فائض في الإمدادات بعد الشتاء".

يشار إلى أن التوترات على الحدود الأوكرانية تتصاعد، في ظل اتهامات واشنطن وحلفائها الغربيين لموسكو بالتحضير لغزو وشيك لأوكرانيا، وهو الأمر الذي تنفيه روسيا نفيا قطعيا، مطالبة بضمانات أمنية.
وفي ظل تصاعد تلك التوترات تأتي إمدادات الطاقة الروسية لأوروبا كأحد المخاوف التي يخشاها الغرب، ويسعى لتأمينها إذا ما انقلبت الأوضاع وحدث تصاعد أكبر.

ومعلوم ان أوروبا تعتمد على روسيا في ثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، وياتي خط الغاز "نورد ستريم" كأحد أدوات نقل هذا الغاز.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد طلبت من حلفائها، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان، تقاسم مخزوناتهم من الغاز الطبيعي المسال مع أوروبا، لكن سيئول ردت بالرفض، نظرا لارتفاع الطلب على الغاز لدديها في فصل الشتاء.
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