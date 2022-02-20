https://arabic.sputniknews.com/20220220/كامالا-هاريس-معلوماتنا-الاستخباراتية-تؤكد-أن-بوتين-اتخذ-قراره-بشأن-أوكرانيا-1058917898.html

كامالا هاريس: معلوماتنا الاستخباراتية تؤكد أن بوتين اتخذ قراره بشأن أوكرانيا

كامالا هاريس: معلوماتنا الاستخباراتية تؤكد أن بوتين اتخذ قراره بشأن أوكرانيا

وصفت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الأحد، المعلومات الاستخباراتية الأمريكية بشأن نوايا روسيا تجاه أوكرانيا و"الغزو المحتمل في غضون أيام"، بالقوية. 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T16:58+0000

2022-02-20T16:58+0000

2022-02-20T16:58+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1058869608_0:0:1233:694_1920x0_80_0_0_9d0f6adb25b82fd008b5ee23c44c886a.jpg

وأخبرت هاريس الصحفيين وهي تستعد للعودة إلى الولايات المتحدة بعد يومين من الاجتماعات رفيعة المستوى في مؤتمر ميونيخ للأمن: "لقد اتخذ بوتين قراره"، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".وقالت الوكالة، إن تصريحات هاريس جاء في الوقت الذي يصارع فيه الحلفاء حول كيفية الرد على "الغزو الروسي المحتمل" الذي حذر الرئيس جو بايدن يوم الجمعة من أنه قد يحدث في غضون أيام.من جانبه، أخبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "بي بي سي" أن بايدن أطلع الحلفاء، بما في ذلك المملكة المتحدة، يوم الجمعة على تفاصيل بشأن "خطة الغزو الروسية المحتملة".وبحسب جونسون، قال بايدن: "إنك لا تنظر فقط إلى غزو عبر الشرق، عبر نهر دونباس، ولكن وفقا للمعلومات الاستخباراتية التي نراها، سيأتي من الشمال، ومن بيلاروسيا، وفي النهاية تطويق كييف".يعتزم بايدن الاجتماع يوم الأحد مع مجلس الأمن القومي، ويمكن لمثل هذه الاجتماعات أن تساعد الرئيس الأمريكي في اتخاذ قرار مسبق للعمليات الهامة، بحسب "بلومبيرغ". قالت هاريس إنها ستشارك في المحادثات.يدّعي الغرب أن روسيا تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية بعد تعزيز وجودها العسكري على الحدود الأوكرانية منذ أشهر، ويقول إنها حشدت قرابة 200 ألف جندي لذلك، وهي بيانات لم تؤكدها موسكو، والتي تنفي قطعا ادعاءات واشنطن وكييف بالاستعداد لغزو جارتها الغربية.ترد موسكو على الادعاءات الغربية بأنه يحق لها نقل وتحريك وحشد قواتها داخل حدودها كيف تشاء وترفض تماما التدخل في شأنها الخاص، لا سيما العسكري، وفي الوقت نفسه، لا تنفي روسيا مخاوفها من التحركات العسكرية العدوانية لحلف الناتو وشركائه في منطقة شرق أوروبا.في وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة مجرد أداة للوصول إلى هدفها باحتواء روسيا وجرها إلى "صراع مسلح".سخرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من تقارير وسائل الإعلام الغربية التي حددت موعدا للغزو الروسي المزعوم ضد أوكرانيا.وقالت زاخاروفا عبر "فيسبوك": "نرجو من وسائل التضليل الإعلامي الأمريكية والبريطانية مثل بلومبيرغ ونيويورك تايمز وذا صن وغيرها نشر جدول ’الغزوات’ الروسية لهذا العام. أود أن أخطط لقضاء إجازة".

https://arabic.sputniknews.com/20220220/شولتز-يرى-أن-الغرب-بحاجة-إلى-تقليل-اعتماده-على-روسيا-في-إنتاج-الطاقة-1058909660.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا