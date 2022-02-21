https://arabic.sputniknews.com/20220221/الرئيس-الفرنسي-يستدعي-مجلس-الدفاع-من-أجل-الأزمة-الأوكرانية-1058967470.html
الرئيس الفرنسي يستدعي مجلس الدفاع من أجل الأزمة الأوكرانية
الرئيس الفرنسي يستدعي مجلس الدفاع من أجل الأزمة الأوكرانية
أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون استدعى مجلس الدفاع للانعقاد الليلة من أجل مناقشة الوضع في أوكرانيا. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T18:41+0000
2022-02-21T18:41+0000
2022-02-21T18:41+0000
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وحسب بيان نشرته فرانس تي في إنفو، قال قصر الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، إن الرئيس ماكرون استدعى مجلس الدفاع للانعقاد هذه الليلة من أجل مناقشة الوضع في أوكرانيا.وأوضح البيان، أن ماكرون أجرى العديد من الاتصالات خلال هذه الليلة بشأن الأزمة في اوكرانيا.في السياق نفسه أعلنت برلين في وقت مبكر من مساء اليوم الاثنين، أن قادة ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا وحلفائهم سيلتقون بشكل عاجل بشأن آخر التطورات، فيما زعمت أن اعتراف موسكو باستقلال "المناطق الانفصالية" سيكون "انتهاكًا أحاديًا" لاتفاق مينسك، حسب تعبيرها.وجاء في بيان الكرملين: "أجرى رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، والمستشار الاتحادي لألمانيا أولاف شولتس. وأطلع فلاديمير بوتين (الجانبين) على نتائج الاجتماع الموسع لمجلس الأمن الروسي.. الذي نظر في الوضع القائم في دونباس في سياق قرار مجلس الدوما بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك".
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوتين-يبلغ-ماكرون-وشولتز-اعتزامه-التوقيع-على-مرسوم-بشأن-دونباس---1058966318.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار فرنسا , روسيا, أخبار أوكرانيا
الرئيس الفرنسي يستدعي مجلس الدفاع من أجل الأزمة الأوكرانية
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أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون استدعى مجلس الدفاع للانعقاد الليلة من أجل مناقشة الوضع في أوكرانيا.
وحسب بيان نشرته فرانس تي في إنفو
، قال قصر الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، إن الرئيس ماكرون استدعى مجلس الدفاع للانعقاد هذه الليلة من أجل مناقشة الوضع في أوكرانيا.
وأوضح البيان، أن ماكرون أجرى العديد من الاتصالات خلال هذه الليلة بشأن الأزمة في اوكرانيا.
وقال: "رئيس الجمهورية
تباحث بشكل متتالي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، والمستشار الألماني أولاف شولتس، مرتين، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، كما لا تزال اتصالات أخرى متوقعة هذه الليلة".
في السياق نفسه أعلنت برلين في وقت مبكر من مساء اليوم الاثنين، أن قادة ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا وحلفائهم سيلتقون بشكل عاجل بشأن آخر التطورات، فيما زعمت أن اعتراف موسكو باستقلال "المناطق الانفصالية" سيكون "انتهاكًا أحاديًا" لاتفاق مينسك، حسب تعبيرها.
يشار إلى أن الكرملين كان قد أعلن اليوم أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أخبر كلا من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، أنه يعتزم التوقيع على مرسوم بشأن دونباس.
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية
مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، والمستشار الاتحادي لألمانيا أولاف شولتس. وأطلع فلاديمير بوتين (الجانبين) على نتائج الاجتماع الموسع لمجلس الأمن الروسي.. الذي نظر في الوضع القائم في دونباس في سياق قرار مجلس الدوما بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك".