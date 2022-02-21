https://arabic.sputniknews.com/20220221/مدرب-بايرن-ميونيخ-السابق-يحذر-من-رحيل-مانويل-نوير-ويصفه-بـ-الأقدار-السعيدة-1058965498.html
مدرب بايرن ميونيخ السابق يحذر من رحيل مانويل نوير ويصفه بـ "الأقدار السعيدة"
مدرب بايرن ميونيخ السابق يحذر من رحيل مانويل نوير ويصفه بـ "الأقدار السعيدة"
قال فيليكس ماجات، المدرب الألماني المخضرم، إنه يعتقد أن مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، أهم من روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، حذر فيها المدير الفني الأسبق لبايرن ميونخ، من رحيل نوير، عن الفريق الألماني، وقال إن رحيله قد يتسبب في مشكلة كبيرة.وأكد ماجات، أن نوير، كابتن الفريق، يمكن أن يواصل عطاءه في حراسة مرمى بايرن ميونيخ لـ 4 سنوات أخرى، رغم أن سنه 36 عاما.ولفت المدرب الألماني إلى أن حارس المرمى الحالي لبايرن ميونيخ، هو الوحيد الذي يحرز تقدما في سباقات التحمل، مشيرا إلى أن فريقه والمنتخب الألماني يعتمدان على تميزه.ووصف فيليكس ماجات، الحارس مانويل نوير بـ"الأقدار السعيدة" لكرة القدم في ألمانيا.يذكر أن ماجات حصد العديد من الألقاب خلال مسيرته الاحترافية، التي تشمل التتويج بالدوري الألماني 3 مرات.
https://arabic.sputniknews.com/20220117/ليفاندوفسكي-يتوج-بجائزة-الفيفا-لأفضل-لاعب-في-العالم-عام-2021-1056451608.html
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رياضة, أخبار دوري أبطال أوروبا
مدرب بايرن ميونيخ السابق يحذر من رحيل مانويل نوير ويصفه بـ "الأقدار السعيدة"
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قال فيليكس ماجات، المدرب الألماني المخضرم، إنه يعتقد أن مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، أهم من روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق.
جاء ذلك في تصريحات صحفية
، اليوم الاثنين، حذر فيها المدير الفني الأسبق لبايرن ميونخ، من رحيل نوير، عن الفريق الألماني، وقال إن رحيله قد يتسبب في مشكلة كبيرة.
وأكد ماجات، أن نوير، كابتن الفريق، يمكن أن يواصل عطاءه في حراسة مرمى بايرن ميونيخ لـ 4 سنوات أخرى، رغم أن سنه 36 عاما.
ولفت المدرب الألماني إلى أن حارس المرمى الحالي لبايرن ميونيخ، هو الوحيد الذي يحرز تقدما في سباقات التحمل، مشيرا إلى أن فريقه والمنتخب الألماني
يعتمدان على تميزه.
ووصف فيليكس ماجات، الحارس مانويل نوير بـ"الأقدار السعيدة" لكرة القدم في ألمانيا
.
يذكر أن ماجات حصد العديد من الألقاب خلال مسيرته الاحترافية، التي تشمل التتويج بالدوري الألماني
3 مرات.