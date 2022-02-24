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https://arabic.sputniknews.com/20220224/الأمن-الفيدرالي-الروسي-أوكرانيا-قصفت-نقطة-حدودية-روسية-في-مقاطعة-كورسك-دون-إصابات-1059088619.html
الأمن الفيدرالي الروسي: أوكرانيا قصفت نقطة حدودية روسية في مقاطعة كورسك دون إصابات
الأمن الفيدرالي الروسي: أوكرانيا قصفت نقطة حدودية روسية في مقاطعة كورسك دون إصابات
أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أن نقطة "تيتكينو" الحدودية في مقاطعة كورسك، تعرضت إلى قصف من القوات الأوكرانية، لافتا إلى عدم وقوع إصابات بشرية. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T09:49+0000
2022-02-24T09:49+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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وحسب بيان لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي نشرته وكالة "سبوتنيك"، قال: "في الرابع والعشرين من شباط/ فبراير، في الساعة 9:40، قام الجانب الأوكراني بقصف معبر تيتكينو الحدودي التابع للأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة كورسك، لا يوجد مصابون، قامت قوات حرس الحدود بإسكات نقطة إطلاق النيران".يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أن القوات المسلحة الروسية عطلت البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، وأسكتت الدفاعات الجوية الأوكرانية.ولفتت إلى أن قواتها لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانية؛ مشددة على أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/بدء-العملية-العسكرية-في-دونباس-1059086384.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

الأمن الفيدرالي الروسي: أوكرانيا قصفت نقطة حدودية روسية في مقاطعة كورسك دون إصابات

09:49 GMT 24.02.2022
© Sputnik . Ilia Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورإعلان التعبئة العامة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 23 فبراير 2022
إعلان التعبئة العامة في جمهورية لوغانسك الشعبية، 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© Sputnik . Ilia Pitalev
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أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، أن نقطة "تيتكينو" الحدودية في مقاطعة كورسك، تعرضت إلى قصف من القوات الأوكرانية، لافتا إلى عدم وقوع إصابات بشرية.
وحسب بيان لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي نشرته وكالة "سبوتنيك"، قال: "في الرابع والعشرين من شباط/ فبراير، في الساعة 9:40، قام الجانب الأوكراني بقصف معبر تيتكينو الحدودي التابع للأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة كورسك، لا يوجد مصابون، قامت قوات حرس الحدود بإسكات نقطة إطلاق النيران".
الجنود الروس يقودون الدبابات خلال التدريبات العسكرية في منطقة لينينغراد، روسيا، 14 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
تغطية أحداث دونباس
بدء العملية العسكرية في دونباس
09:22 GMT
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أن القوات المسلحة الروسية عطلت البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، وأسكتت الدفاعات الجوية الأوكرانية.
ولفتت إلى أن قواتها لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانية؛ مشددة على أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
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- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباس09:22 GMT
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