https://arabic.sputniknews.com/20220225/إعلام-إسرائيل-رفضت-تنفيذ-هجوم-على-سوريا-أثناء-زيارة-وزير-الدفاع-الروسي-لها--1059136662.html

إعلام: إسرائيل رفضت تنفيذ هجوم على سوريا أثناء زيارة وزير الدفاع الروسي لها

إعلام: إسرائيل رفضت تنفيذ هجوم على سوريا أثناء زيارة وزير الدفاع الروسي لها

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، النقاب عن رفض الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم على أحد الأهداف داخل الأراضي السورية أثناء زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو... 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T09:06+0000

2022-02-25T09:06+0000

2022-02-25T09:06+0000

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

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زعمت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بأن الجيش الإسرائيلي رفض تنفيذ هذا الهجوم داخل الأراضي السورية خلال زيارة شويغو لسوريا، خوفا من إحراجه واتخاذ روسيا موقفا قويا من هجمات سلاح الجو الإسرائيلي، ومنع حرية العمل العسكري الإسرائيلي في سوريا نفسها.يشار إلى أن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت في العاشر من الشهر الجاري، أن الضربات الإسرائيلية على أهداف في سوريا انتهاك صارخ لسيادة الدولة السورية وستؤدي إلى تصعيد حاد للأوضاع.وقالت زاخاروفا خلال تعليق نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "تشكل الضربات الإسرائيلية المستمرة ضد أهداف على الأراضي السورية مصدر قلق بالغ".وشددت المتحدثة على أن روسيا تعارض بثبات وحزم تحول سوريا إلى ساحة مواجهة مسلحة بين دول ثالثة. وختمت زاخاروفا: "نحث الجانب الإسرائيلي مجدداً على الامتناع عن مثل هذه الأعمال العنيفة".وكان السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، قد أكد سابقا، أن الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية غير قانونية إطلاقا من وجهة نظر القانون الدولي.وتقوم [روسيا] بإبلاغ هذا الموقف باستمرار وعلى مختلف المستويات إلى القدس الغربية".وكثيرا ما تتصدى وحدات الدفاع الجوي السوري لصواريخ إسرائيلية في سماء الريف الغربي للعاصمة دمشق.وفي السياق نفسه، زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، سوريا، في الخامس عشر من الشهر الجاري، في وقت حدد مهاما من شأنها زيادة تحسين البنية التحتية للقاعدة البحرية في طرطوس السورية.وتفقد شويغو تدريبات البحرية الروسية في شرق البحر الأبيض المتوسط​​، التي أجريت كجزء من سلسلة من التدريبات البحرية التي تجريها البحرية الروسية في مناطق مهمة من الناحية العملياتية من المحيطات وكذلك في مياه البحار المجاورة للأراضي الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220208/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-سماء-العاصمة-دمشق-1058236375.html

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وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار العالم الآن