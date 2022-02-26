https://arabic.sputniknews.com/20220226/فرنسا-تعلن-إرسال-معدات-دفاعية-إلى-أوكرانيا-1059181190.html
فرنسا تعلن إرسال معدات دفاعية إلى أوكرانيا
فرنسا تعلن إرسال معدات دفاعية إلى أوكرانيا
أعلنت فرنسا عن إرسال معدات عسكرية دفاعية إلى أوكرانيا، لتعزيز دفاعاتها في الصراع الدائر بينها وبين روسيا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T09:54+0000
2022-02-26T09:54+0000
2022-02-26T09:57+0000
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وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال المتحدث باسم رئيس أركان الدفاع الفرنسي، العقيد باسكال ااني، اليوم السبت: "فرنسا قررت تسليم معدات دفاعية لأوكرانيا لدعم البلاد في مواجهة غزو روسيا"، مضيفا أن قضية إرسال أسلحة لا تزال قيد الدراسة.وقال باسكال خلال مؤتمر صحفي: "لقد تم تسجيل تسليم معدات دفاعية، وبخصوص الأسلحة، فهي قيد الدراسة"، متابعا: "السياق الحالي يعني أن الشحنات معقدة بعض الشيء".يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس 24 شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.ولفتت إلى أن قواتها لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانية؛ مشددة على أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/ماكرون-فرنسا-تعبر-عن-تضامنها-مع-أوكرانيا-1059083037.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, روسيا
فرنسا تعلن إرسال معدات دفاعية إلى أوكرانيا
09:54 GMT 26.02.2022 (تم التحديث: 09:57 GMT 26.02.2022) تابعنا عبر
أعلنت فرنسا عن إرسال معدات عسكرية دفاعية إلى أوكرانيا، لتعزيز دفاعاتها في الصراع الدائر بينها وبين روسيا.
وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال المتحدث باسم رئيس أركان الدفاع الفرنسي، العقيد باسكال ااني، اليوم السبت: "فرنسا قررت
تسليم معدات دفاعية لأوكرانيا لدعم البلاد في مواجهة غزو روسيا"، مضيفا أن قضية إرسال أسلحة لا تزال قيد الدراسة.
وقال باسكال خلال مؤتمر صحفي: "لقد تم تسجيل تسليم معدات دفاعية، وبخصوص الأسلحة، فهي قيد الدراسة"، متابعا: "السياق الحالي يعني أن الشحنات معقدة بعض الشيء".
وكان الإليزيه قد أعلن
صباح اليوم السبت، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعا لمجلس الدفاع "بشأن الوضع في أوكرانيا" في الساعة الخامسة مساء، مع احتدام القتال بين الجيشين الروسي والأوكراني في كييف.
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت
سابق من اليوم الخميس 24 شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أن القوات المسلحة الروسية عطلت البنية التحتية
العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، وأسكتت الدفاعات الجوية الأوكرانية.
ولفتت إلى أن قواتها لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانية؛ مشددة على أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.