https://arabic.sputniknews.com/20220228/مرشح-الحزب-الحاكم-للرئاسة-في-سيئول-يحمٍل-الرئيس-الأوكراني-مسؤولية-ما-يحدث-1059295583.html
مرشح الحزب الحاكم للرئاسة في سيئول يحمٍل الرئيس الأوكراني مسؤولية ما يحدث
مرشح الحزب الحاكم للرئاسة في سيئول يحمٍل الرئيس الأوكراني مسؤولية ما يحدث
ألقى المرشح الرئاسي عن الحزب الحاكم، في كوريا الجنوبية، لي جيه- ميونغ، بالمسؤولية على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي فيما وصلت إليه الأوضاع في بلاده. 28.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-28T21:55+0000
2022-02-28T21:55+0000
2022-02-28T21:55+0000
كوريا الجنوبية
عقوبات أمريكية ضد روسيا
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وحسب وكالة يونهاب الكورية، أكد لي أن زيلينسكي تسبب فيما آلت إليه الأوضاع في أوكرانيا، بسبب إعلانه الرغبة في الانضمام لحلف شمال الاطلسي، (الناتو)، واصفا إياه بأنه "مبتديء".وقال "لي": "في أوكرانيا، أصبح سياسي مبتدئ لمدة ستة أشهر رئيسا وأعلن انضمام أوكرانيا إلى الناتو، الأمر الذي أثار روسيا وأدى إلى صدام في النهاية ".وكان الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، قد أعلن الخميس الماضي، أن بلاده ستنضم إلى العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على روسيا بسبب "غزوها المسلح لأوكرانيا"، على حد تعبيره.ونقلت "فرانس برس" عن مون كلمته في بيان أصدره البيت الأزرق الرئاسي في سيئول، قال فيه "يجب ضمان سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها، ستدعم كوريا الجنوبية وستشارك في جهود المجتمع الدولي، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية".
https://arabic.sputniknews.com/20220223/كوريا-الجنوبية-لن-نقدم-أي-دعم-عسكري-لأوكرانيا-1059041416.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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كوريا الجنوبية, عقوبات أمريكية ضد روسيا, روسيا, أخبار أوكرانيا
مرشح الحزب الحاكم للرئاسة في سيئول يحمٍل الرئيس الأوكراني مسؤولية ما يحدث
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ألقى المرشح الرئاسي عن الحزب الحاكم، في كوريا الجنوبية، لي جيه- ميونغ، بالمسؤولية على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي فيما وصلت إليه الأوضاع في بلاده.
وحسب وكالة يونهاب
الكورية، أكد لي أن زيلينسكي تسبب فيما آلت إليه الأوضاع في أوكرانيا، بسبب إعلانه الرغبة في الانضمام لحلف شمال الاطلسي، (الناتو)، واصفا إياه بأنه "مبتديء".
وقال "لي": "في أوكرانيا، أصبح سياسي
مبتدئ لمدة ستة أشهر رئيسا وأعلن انضمام أوكرانيا إلى الناتو، الأمر الذي أثار روسيا وأدى إلى صدام في النهاية ".
وأدلى "لي" بتلك التصريحات خلال مناظرة تلفزيونية، للانتخابات الرئاسية الجمعة الماضية.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، قد أعلن الخميس الماضي، أن بلاده ستنضم إلى العقوبات
الاقتصادية الدولية المفروضة على روسيا بسبب "غزوها المسلح لأوكرانيا"، على حد تعبيره.
ونقلت "فرانس برس" عن مون كلمته في بيان أصدره البيت الأزرق الرئاسي في سيئول، قال فيه "يجب ضمان سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها، ستدعم كوريا الجنوبية وستشارك في جهود المجتمع الدولي
، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية".