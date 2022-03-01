https://arabic.sputniknews.com/20220301/وزارة-النفط-العراقية-صادراتنا-ارتفعت-إلى-3314-مليون-برميل-يوميا-في-فبراير-1059314848.html
وزارة النفط العراقية: صادراتنا ارتفعت إلى 3.314 مليون برميل يوميا في فبراير
وزارة النفط العراقية: صادراتنا ارتفعت إلى 3.314 مليون برميل يوميا في فبراير
كشفت وزارة النفط العراقية عن ارتفاع صادراتها من النفط إلى 3.314 مليون برميل يوميا خلال شهر فبراير/ شباط. 01.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-01T10:45+0000
2022-03-01T10:45+0000
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أخبار العراق اليوم
أسعار النفط اليوم
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وحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، نشرته وكالة الأنباء العراقية، أكدت أن صادرات النفط ارتفعت في المتوسط إلى 3.314 مليون برميل يوميا في فبراير/ شباط ارتفاعا من 3.2 مليون برميل يوميا عن يناير/ كانون الثاني الماضي.وأضافت أن عائدات البلاد من صادرات النفط في فبراير ارتفعت أيضا إلى 8.54 مليار دولار، بمتوسط سعر حوالي 92.08 دولار للبرميل من 8.27 مليار دولار ومتوسط سعر للبرميل 83 دولارا أمريكيا في 25 يناير /كانون الثاني.يعمل العراق على زيادة إنتاج النفط على أساس شهري إلى جانب أعضاء آخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، كجزء من اتفاق بين المجموعة والدول الأخرى المنتجة للنفط مثل روسيا.وقال إسماعيل: "فيما يتعلق باقتراح غازبروم نفط الأخير بتعديل عقد تطوير حقل بدرة، تمت الموافقة على 90% من هذا الاقتراح من قبل الإدارات المعنية في وزارة النفط والشركات".وتعمل شركة "غازبروم نفط" في العراق في مشروع بدرة، وفي إقليم كردستان العراق، في مشروع كرميان (حقل سركلا) وشاكال.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/العراق-يفقد-10-من-إنتاجه-النفطي-وسط-مخاوف-عالمية-بشأن-الإمدادات-1059163212.html
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أخبار العراق اليوم, أسعار النفط اليوم
وزارة النفط العراقية: صادراتنا ارتفعت إلى 3.314 مليون برميل يوميا في فبراير
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كشفت وزارة النفط العراقية عن ارتفاع صادراتها من النفط إلى 3.314 مليون برميل يوميا خلال شهر فبراير/ شباط.
وحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، نشرته وكالة الأنباء العراقية
، أكدت أن صادرات النفط ارتفعت في المتوسط إلى 3.314 مليون برميل يوميا في فبراير/ شباط ارتفاعا من 3.2 مليون برميل يوميا عن يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأضافت أن عائدات البلاد من صادرات النفط في فبراير ارتفعت أيضا إلى 8.54 مليار دولار، بمتوسط سعر حوالي 92.08 دولار للبرميل من 8.27 مليار دولار ومتوسط سعر للبرميل 83 دولارا أمريكيا في 25 يناير /كانون الثاني.
يشار إلى أن العمليات العسكرية الأخيرة في أوكرانيا دفعت
أسعار النفط إلى مستوى فوق الـ 100 دولار للبرميل.
يعمل العراق على زيادة إنتاج النفط على أساس شهري إلى جانب أعضاء آخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، كجزء من اتفاق بين المجموعة والدول الأخرى المنتجة للنفط مثل روسيا.
وكان وزير النفط العراقي، إحسان إسماعيل، قد صرح لوكالة "سبوتنيك"، خلال زيارة لقطر، أن "العراق يريد توقيع عقد مع شركة "غازبروم نفط" الروسية، لتحسين ظروف تطوير حقل بدرة في المستقبل القريب".
وقال إسماعيل: "فيما يتعلق باقتراح غازبروم نفط الأخير بتعديل عقد تطوير حقل بدرة، تمت الموافقة على 90% من هذا الاقتراح من قبل الإدارات المعنية في وزارة النفط والشركات".
وتعمل شركة "غازبروم نفط
" في العراق في مشروع بدرة، وفي إقليم كردستان العراق، في مشروع كرميان (حقل سركلا) وشاكال.