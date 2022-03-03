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بريطانيا تطالب فيسبوك وتيك توك بمنع الوصول إلى "آر تي" الروسية داخلها
بريطانيا تطالب فيسبوك وتيك توك بمنع الوصول إلى "آر تي" الروسية داخلها
طالبت بريطانيا شركتي فيسبوك وتيك توك بمنع الوصول إلى قناة "آر تي" الروسية داخل البلاد. 03.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-03T12:57+0000
2022-03-03T12:57+0000
سبوتنيك
بريطانيا
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وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قالت وزيرة الثقافة البريطانية، يوم الخميس، إنها بعثت برسالة إلى شركة التواصل الاجتماعي تيك توك وشركة ميتا بلاتفورمز صاحبة فيسبوك لتسأل عما إذا كان بإمكانهما منع الوصول إلى شبكة التلفزيون الحكومية الروسية "آر تي" في المملكة المتحدة.يأتي ذلك في حين قالت الحكومة البريطانية إن فرض حظر تام قد يؤدي إلى اتخاذ موسكو إجراءات شبيهة ضد هيئة الإذاعة البريطانية ووسائل الإعلام البريطانية الأخرى.وقالت هيئة تنظيم وسائل الإعلام في بريطانيا، أوفكوم، أمس الأربعاء، إنها تدرس ما إذا كان يتعين على "آر تي" الاحتفاظ بترخيصها في البلاد، بعد أن كثفت التحقيقات في قناة اتهمتها الحكومة بأنها أداة في حملة تضليل.وأفاد القرار أن الحظر يشمل "آر تي إنجليزي" و"آر تي بريطانيا" و"آر تي ألمانيا" و"آر تي إسبانيا" وووكالة "سبوتنيك".
https://arabic.sputniknews.com/20220123/خبير-حجب-فيسبوك-لمنشورات-سبوتنيك-تصفية-حسابات-بتوجيهات-من-واشنطن-1056874741.html
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سبوتنيك, بريطانيا

بريطانيا تطالب فيسبوك وتيك توك بمنع الوصول إلى "آر تي" الروسية داخلها

12:57 GMT 03.03.2022
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جناح وكالة الأنباء والتلفزيون الدولية آر تي (RT) في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 (24-26 مايو/ أيار) - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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طالبت بريطانيا شركتي فيسبوك وتيك توك بمنع الوصول إلى قناة "آر تي" الروسية داخل البلاد.
وحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قالت وزيرة الثقافة البريطانية، يوم الخميس، إنها بعثت برسالة إلى شركة التواصل الاجتماعي تيك توك وشركة ميتا بلاتفورمز صاحبة فيسبوك لتسأل عما إذا كان بإمكانهما منع الوصول إلى شبكة التلفزيون الحكومية الروسية "آر تي" في المملكة المتحدة.
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يأتي ذلك في حين قالت الحكومة البريطانية إن فرض حظر تام قد يؤدي إلى اتخاذ موسكو إجراءات شبيهة ضد هيئة الإذاعة البريطانية ووسائل الإعلام البريطانية الأخرى.

وكانت شركة ميتا قد أكدت، الاثنين الماضي، أنها ستقيّد الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية "آر تي" و"سبوتنيك"، على منصاتها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وقالت هيئة تنظيم وسائل الإعلام في بريطانيا، أوفكوم، أمس الأربعاء، إنها تدرس ما إذا كان يتعين على "آر تي" الاحتفاظ بترخيصها في البلاد، بعد أن كثفت التحقيقات في قناة اتهمتها الحكومة بأنها أداة في حملة تضليل.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر إنهاء جميع التراخيص والعقود الخاصة بالمنظمات الأوروبية لتوزيع محتوى "آر تي" (روسيا اليوم) و"سبوتنيك" على أراضي دول الاتحاد.

وأفاد القرار أن الحظر يشمل "آر تي إنجليزي" و"آر تي بريطانيا" و"آر تي ألمانيا" و"آر تي إسبانيا" وووكالة "سبوتنيك".
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