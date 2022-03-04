https://arabic.sputniknews.com/20220304/عطل-يضرب-يوتيوب-وغوغل-في-بعض-البلدان-1059443397.html
عطل يضرب يوتيوب وغوغل في بعض البلدان
عطل يضرب يوتيوب وغوغل في بعض البلدان
واجه مستخدمو موقعي "يوتيوب" و"غوغل"، اليوم الجمعة، صعوبات في تشغيل الخدمة في عدد من البلدان. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T11:18+0000
2022-03-04T11:18+0000
2022-03-04T11:18+0000
شركة غوغل
مجتمع
منوعات
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جاء ذلك وفقا لما أورده موقع "Downdetector"، الذي يراقب حالات الأعطال والانقطاع في خدمات المنصات الشهيرة على الإنترنت.وأضاف الموقع أن العطل بدأ حوالي الساعة 12:43 بتوقيت موسكو (9:43 بتوقيت غرينتش).وأوضح أنه تم الإبلاغ عن المشكلات من قبل المستخدمين في أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان وروسيا ودول أخرى.وأفاد الموقع بأن 48% من مستخدمي "غوغل" واجهتهم مشاكل في عمليات البحث، و44% لا يمكنهم استخدام الموقع، و8% يواجهون صعوبة في تسجيل الدخول.كما لوحظ أيضا ووفقا للموقع، عطل في عمل موقع "يوتيوب"، حيث واجه 57% من المستخدمين مشاكل في تحميل الموقع، واشتكى 27% آخرون من مشاكل في التطبيق، و17% من مشاكل في بث الفيديو.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/غوغل-يحظر-الإعلانات-لوسائل-الإعلام-الحكومية-الروسية-على-منصاته-1059213956.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة غوغل, مجتمع, منوعات
عطل يضرب يوتيوب وغوغل في بعض البلدان
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واجه مستخدمو موقعي "يوتيوب" و"غوغل"، اليوم الجمعة، صعوبات في تشغيل الخدمة في عدد من البلدان.
جاء ذلك وفقا لما أورده موقع "Downdetector"
، الذي يراقب حالات الأعطال والانقطاع في خدمات المنصات الشهيرة على الإنترنت.
وأضاف الموقع أن العطل بدأ حوالي الساعة 12:43 بتوقيت موسكو (9:43 بتوقيت غرينتش).
وأوضح أنه تم الإبلاغ عن المشكلات من قبل المستخدمين في أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان وروسيا
ودول أخرى.
وأفاد الموقع بأن 48% من مستخدمي "غوغل
" واجهتهم مشاكل في عمليات البحث، و44% لا يمكنهم استخدام الموقع، و8% يواجهون صعوبة في تسجيل الدخول.
كما لوحظ أيضا ووفقا للموقع، عطل في عمل موقع "يوتيوب
"، حيث واجه 57% من المستخدمين مشاكل في تحميل الموقع، واشتكى 27% آخرون من مشاكل في التطبيق، و17% من مشاكل في بث الفيديو.