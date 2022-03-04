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https://arabic.sputniknews.com/20220304/عطل-يضرب-يوتيوب-وغوغل-في-بعض-البلدان-1059443397.html
عطل يضرب يوتيوب وغوغل في بعض البلدان
عطل يضرب يوتيوب وغوغل في بعض البلدان
واجه مستخدمو موقعي "يوتيوب" و"غوغل"، اليوم الجمعة، صعوبات في تشغيل الخدمة في عدد من البلدان. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T11:18+0000
2022-03-04T11:18+0000
شركة غوغل
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منوعات
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جاء ذلك وفقا لما أورده موقع "Downdetector"، الذي يراقب حالات الأعطال والانقطاع في خدمات المنصات الشهيرة على الإنترنت.وأضاف الموقع أن العطل بدأ حوالي الساعة 12:43 بتوقيت موسكو (9:43 بتوقيت غرينتش).وأوضح أنه تم الإبلاغ عن المشكلات من قبل المستخدمين في أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان وروسيا ودول أخرى.وأفاد الموقع بأن 48% من مستخدمي "غوغل" واجهتهم مشاكل في عمليات البحث، و44% لا يمكنهم استخدام الموقع، و8% يواجهون صعوبة في تسجيل الدخول.كما لوحظ أيضا ووفقا للموقع، عطل في عمل موقع "يوتيوب"، حيث واجه 57% من المستخدمين مشاكل في تحميل الموقع، واشتكى 27% آخرون من مشاكل في التطبيق، و17% من مشاكل في بث الفيديو.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/غوغل-يحظر-الإعلانات-لوسائل-الإعلام-الحكومية-الروسية-على-منصاته-1059213956.html
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شركة غوغل, مجتمع, منوعات

عطل يضرب يوتيوب وغوغل في بعض البلدان

11:18 GMT 04.03.2022
© Photo / Pixabay / FirmBeeعملية البحث في غوغل
عملية البحث في غوغل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© Photo / Pixabay / FirmBee
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واجه مستخدمو موقعي "يوتيوب" و"غوغل"، اليوم الجمعة، صعوبات في تشغيل الخدمة في عدد من البلدان.
جاء ذلك وفقا لما أورده موقع "Downdetector"، الذي يراقب حالات الأعطال والانقطاع في خدمات المنصات الشهيرة على الإنترنت.
وأضاف الموقع أن العطل بدأ حوالي الساعة 12:43 بتوقيت موسكو (9:43 بتوقيت غرينتش).
شركة غوغل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
غوغل يحظر الإعلانات لوسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاته
27 فبراير, 04:39 GMT
وأوضح أنه تم الإبلاغ عن المشكلات من قبل المستخدمين في أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان وروسيا ودول أخرى.
وأفاد الموقع بأن 48% من مستخدمي "غوغل" واجهتهم مشاكل في عمليات البحث، و44% لا يمكنهم استخدام الموقع، و8% يواجهون صعوبة في تسجيل الدخول.
كما لوحظ أيضا ووفقا للموقع، عطل في عمل موقع "يوتيوب"، حيث واجه 57% من المستخدمين مشاكل في تحميل الموقع، واشتكى 27% آخرون من مشاكل في التطبيق، و17% من مشاكل في بث الفيديو.
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