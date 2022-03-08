https://arabic.sputniknews.com/20220308/رئيس-الحكومة-المصرية-السيسي-وجه-إلى-ضرورة-الحفاظ-على-مخزون-السلع-الأساسية-1059627719.html
رئيس الحكومة المصرية: السيسي وجه إلى ضرورة الحفاظ على مخزون السلع الأساسية
رئيس الحكومة المصرية: السيسي وجه إلى ضرورة الحفاظ على مخزون السلع الأساسية
أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة الحفاظ على مخزون السلع الأساسية. 08.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-08T15:06+0000
2022-03-08T15:06+0000
2022-03-08T15:06+0000
مصر
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وحسب تصريحات نقلها مصراوي، وأدلى بها مدبولي خلال اجتماع الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء، قال: "هناك تعليمات من الرئيس السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق، خصوصاً المدرج منها على بطاقة التموين".وتوعد مدبولي محتكري البضائع بتنفيذ الإجراءات القانونية ضدهم، قائلا: "الدولة لن تسمح بقيام بعض التجار الجشعين بتخزين وإخفاء السلع"، مشددا: "سيتم التعامل حيال ذلك وَفق الإجراءات القانونية المتبعة". من جهته، أوضح زير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، أن الوزارة رصدت ظواهر سلبية تتعلق بإخفاء وتخزين السلع الأساسية، خصوصاً الأرز، والدقيق.وعن طبيعة احتياطي السلع الأساسية أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن "الأمور لدينا مستقرة، ولسنا بحاجة إلى أية شحنات إضافية من القمح على المدى القصير أو المتوسط، كما يتوافر لدينا كميات من القمح للخبز المدعم".
https://arabic.sputniknews.com/20220303/الحكومة-المصرية-لا-صحة-لما-يشاع-عن-نقص-السلع-الغذائية-1059407322.html
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مصر
رئيس الحكومة المصرية: السيسي وجه إلى ضرورة الحفاظ على مخزون السلع الأساسية
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أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة الحفاظ على مخزون السلع الأساسية.
وحسب تصريحات نقلها مصراوي
، وأدلى بها مدبولي خلال اجتماع الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء، قال: "هناك تعليمات من الرئيس السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق، خصوصاً المدرج منها على بطاقة التموين".
وتوعد مدبولي محتكري البضائع بتنفيذ الإجراءات
القانونية ضدهم، قائلا: "الدولة لن تسمح بقيام بعض التجار الجشعين بتخزين وإخفاء السلع"، مشددا: "سيتم التعامل حيال ذلك وَفق الإجراءات القانونية المتبعة".
وأكد مدبولي أن اجتماع الحكومة يأتي لمتابعة "تأمين مختلف أنواع السلع الأساسية، في ظل الأزمة الدائرة حالياً".
من جهته، أوضح زير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، أن الوزارة رصدت ظواهر
سلبية تتعلق بإخفاء وتخزين السلع الأساسية، خصوصاً الأرز، والدقيق.
وأشار إلى أن الوزارة ضبطت كميات كبيرة من المواد التي تم احتكارها، لافتا إلى أن التعامل مع تلك المخالفات سيتم وفقا للقانون، مؤكدا ان الوزارة ستقوم بتكثيف الحملات الرقابية لمواجهة أية ممارسات كهذه.
وعن طبيعة احتياطي السلع الأساسية أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن "الأمور لدينا مستقرة، ولسنا بحاجة إلى أية شحنات إضافية من القمح على المدى القصير أو المتوسط، كما يتوافر لدينا كميات من القمح للخبز المدعم".