https://arabic.sputniknews.com/20220310/ألمانيا-تعلن-تقديم-300-ألف-منزل--للاجئي-أوكرانيا-1059737155.html
ألمانيا تعلن تقديم 300 ألف منزل للاجئي أوكرانيا
ألمانيا تعلن تقديم 300 ألف منزل للاجئي أوكرانيا
أعلنت المانيا، اليوم الخميس، عن اعتزامها تقديم 300 ألف منزل للاجئين الأوكرانيين. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T16:55+0000
2022-03-10T16:55+0000
2022-03-10T16:55+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا
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وحسب بيان نشرته "رويترز"، قالت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الخميس، إن الألمان عرضوا 300 ألف منزل خاص لإيواء اللاجئين من أوكرانيا عقب بداية العمليات العسكرية في البلاد.وأوضحت الوزارة أنها تتعاون مع gut.org AG غير الربحي والذراع غير الربحي لشركة تأجير المنازل Airbnb Inc لتخصيص تلك المنازل للاجئين في عروض الإسكان.وقالت إن الكثير منهم يصل إلى برلين بالقطار أو الحافلة، مما دفع العاصمة الألمانية إلى إقامة أماكن إقامة مؤقتة في مطار تيغيل المغلق لإيواء ما يصل إلى 3000 شخص. ولفتت إلى ان توزيع اللاجئين على منازل طويلة الأمد، سيتم بعد ذلك في برلين أو في أي مكان آخر في ألمانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/المستشار-الألماني-ألمانيا-ليست-طرفا-في-الصراع-بأوكرانيا-ولن-تنضم-إليه-1059447185.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
ألمانيا تعلن تقديم 300 ألف منزل للاجئي أوكرانيا
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أعلنت المانيا، اليوم الخميس، عن اعتزامها تقديم 300 ألف منزل للاجئين الأوكرانيين.
وحسب بيان نشرته "رويترز"، قالت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الخميس، إن الألمان عرضوا 300
ألف منزل خاص لإيواء اللاجئين من أوكرانيا عقب بداية العمليات العسكرية في البلاد.
وأوضحت الوزارة أنها تتعاون مع gut.org AG غير الربحي والذراع غير الربحي لشركة تأجير المنازل Airbnb Inc لتخصيص تلك المنازل للاجئين في عروض الإسكان.
واوضحت الوزارة أنه وحتى يوم الأربعاء، تم تسجيل ما يزيد قليلاً عن 80 ألف لاجئ أوكراني في ألمانيا، مؤكدة أن كل يوم يدخل المزيد من اللاجئين إلى البلاد.
وقالت إن الكثير منهم يصل إلى برلين بالقطار أو الحافلة، مما دفع العاصمة الألمانية إلى إقامة أماكن إقامة مؤقتة في مطار تيغيل المغلق لإيواء ما يصل إلى 3000 شخص.
ولفتت إلى ان توزيع اللاجئين على منازل طويلة الأمد، سيتم بعد ذلك
في برلين أو في أي مكان آخر في ألمانيا.