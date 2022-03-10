https://arabic.sputniknews.com/20220310/الخارجية-الروسية-تنفي-التصريحات-حول-شل-إمدادات-محطات-الطاقة-في-تشيرنوبل--1059734353.html
الخارجية الروسية تنفي مزاعم قصف الجيش الروسي لمحطات الطاقة الفرعية المغذية لمحطة تشيرنوبل
الخارجية الروسية تنفي مزاعم قصف الجيش الروسي لمحطات الطاقة الفرعية المغذية لمحطة تشيرنوبل
قال نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، إيغور فيشنفيتسكي، اليوم الخميس، إن مزاعم قصف الجيش الروسي لمحطات الطاقة الفرعية... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T15:39+0000
2022-03-10T15:39+0000
2022-03-10T16:02+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
محطة تشيرنوبيل
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وأضاف فيشنفيتسكي "أعلن الجانب الأوكراني عن قصف مزعوم في منطقة محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية وإلحاق أضرار بإمدادات الكهرباء هناك من المحطات الفرعية التي تغذي المحطة. وقد دحضنا بالفعل مثل هذه الإدعاءات مرات عديدة. فهذه كذبة أخرى".وأشار فيشنفيتسكي إلى أن الكتائب الأوكرانية التي كانت على بعد عدة عشرات الكيلومترات قد قوضت خط الكهرباء من المحطة الفرعية التي تغذي محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية.وأكد نائب وزير الدفاع الروسي، نيكولاي بانكوف، أمس الأربعاء، أن القوميين في أوكرانيا ارتكبوا استفزازاً خطيراً للغاية بمهاجمة مرافق شبكة الطاقة التي توفر الطاقة لمحطة تشيرنوبل النووية، مشيراً إلى أن المتخصصين الروس اتخذوا تدابير فورية للانتقال إلى طاقة مولدات الديزل الاحتياطية.وقال بانكوف في إفادة صحفية: "أشير مع الأسف الشديد، إلى أن القوميين الأوكرانيين قاموا باستفزاز جديد، وهو محفوف بمخاطر كبيرة، حيث هاجموا المحطة الفرعية وخطوط الطاقة التي تغذي محطة تشيرنوبل للطاقة النووية. واتخذ المتخصصون الروس تدابير فورية للتحول إلى مصادر الطاقة الاحتياطية لمولدات الديزل".وأضاف بانكوف: "في الوقت الحاضر، يمتنع الجانب الأوكراني عن تنظيم أي أعمال إصلاح وترميم... وهذا يؤكد مرة أخرى الطبيعة الاستفزازية المطلقة لأفعال القوميين".وأشار إلى أنه "من المهم للغاية أن نلاحظ أن الجانب البيلاروسي قد عمل بالفعل في الوقت الحالي، على معالجة مسألة استعادة إمدادات الطاقة وفقًا لخطة دائمة من نظام الطاقة البيلاروسي.وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن سيطرة روسيا على محطتي تشرنوبل وزابوروجيه للطاقة النووية، تم لمنع القيام باستفزازات نووية من قبل كييف، مشيرة إلى أن مخاطر ذلك ممكنة تمامًا.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/الدفاع-الروسية-القوميون-الأوكرانيون-يهاجمون-منشآت-توفر-الطاقة-لمحطة-تشيرنوبيل-1059690113.html
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روسيا, محطة تشيرنوبيل
الخارجية الروسية تنفي مزاعم قصف الجيش الروسي لمحطات الطاقة الفرعية المغذية لمحطة تشيرنوبل
15:39 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 16:02 GMT 10.03.2022) تابعنا عبر
قال نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، إيغور فيشنفيتسكي، اليوم الخميس، إن مزاعم قصف الجيش الروسي لمحطات الطاقة الفرعية المغذية لمحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية مزيفة وكاذبة.
وأضاف فيشنفيتسكي "أعلن الجانب الأوكراني عن قصف مزعوم في منطقة محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية
وإلحاق أضرار بإمدادات الكهرباء هناك من المحطات الفرعية التي تغذي المحطة. وقد دحضنا بالفعل مثل هذه الإدعاءات مرات عديدة. فهذه كذبة أخرى".
وأشار فيشنفيتسكي إلى أن الكتائب الأوكرانية التي كانت على بعد عدة عشرات الكيلومترات قد قوضت خط الكهرباء من المحطة الفرعية التي تغذي محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية.
وأكد نائب وزير الدفاع الروسي، نيكولاي بانكوف، أمس الأربعاء، أن القوميين في أوكرانيا ارتكبوا استفزازاً خطيراً للغاية بمهاجمة مرافق شبكة الطاقة التي توفر الطاقة لمحطة تشيرنوبل النووية
، مشيراً إلى أن المتخصصين الروس اتخذوا تدابير فورية للانتقال إلى طاقة مولدات الديزل الاحتياطية.
وقال بانكوف في إفادة صحفية: "أشير مع الأسف الشديد، إلى أن القوميين الأوكرانيين قاموا باستفزاز جديد، وهو محفوف بمخاطر كبيرة، حيث هاجموا المحطة الفرعية وخطوط الطاقة التي تغذي محطة تشيرنوبل للطاقة النووية
. واتخذ المتخصصون الروس تدابير فورية للتحول إلى مصادر الطاقة الاحتياطية لمولدات الديزل".
وأضاف بانكوف: "في الوقت الحاضر، يمتنع الجانب الأوكراني عن تنظيم أي أعمال إصلاح وترميم... وهذا يؤكد مرة أخرى الطبيعة الاستفزازية المطلقة لأفعال القوميين".
وأشار إلى أنه "من المهم للغاية أن نلاحظ أن الجانب البيلاروسي قد عمل بالفعل في الوقت الحالي، على معالجة مسألة استعادة إمدادات الطاقة وفقًا لخطة دائمة من نظام الطاقة البيلاروسي.
وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن سيطرة روسيا على محطتي تشرنوبل وزابوروجيه للطاقة النووية
، تم لمنع القيام باستفزازات نووية من قبل كييف، مشيرة إلى أن مخاطر ذلك ممكنة تمامًا.