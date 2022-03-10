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صحيفة: الدبيبة رفض وساطة تركيا مع باشاغا لتجنب تصعيد عسكري محتمل
صحيفة: الدبيبة رفض وساطة تركيا مع باشاغا لتجنب تصعيد عسكري محتمل
ذكرت صحيفة "العرب" الصادرة في لندن، يوم الثلاثاء، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة رفض وساطة تركيا مع رئيس الحكومة المعين من قبل... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T14:57+0000
2022-03-10T15:12+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وكان الدبيبة حث وزراء حكومته على الاستمرار في مهامهم، وجدد رفضه تسليم السلطة إلا لحكومة منبثقة عن برلمان جديد منتخب.زطالب في كلمة يوم الأحد الماضي أثناء افتتاح اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، وزراءه بـ"عدم الالتفات إلى الشائعات التي يجري ترويجها، واتخاذ قراراتهم بجرأة وشجاعة".وقالت "العرب" نقلا عن مصادر مقربة من باشاغا إن "الأتراك لم يعرضوا بعد فحوى الوساطة وأنهم سعوا مبدئيا للحصول على موافقة الطرفين لكن الدبيبة رفض وأصر على الخيار العسكري في حين قبل باشاغا بالوساطة التركية".وأكد الوزيران في بيانين منفصلين، احترامهما لاختيار البرلمان للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، ومنح الثقة للحكومة، وأعلنا جاهزيتهما لتسليم السلطة فيما يتعلق بوزارتيهما، وتعهدا بأنهما لن يكونا مشاركين في عودة الانقسام السياسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/رئيس-الدفاع-والأمن-القومي-قوات-الدبيبة-لن-تصمد-أمام-باشاغا-حال-رفضها-تسليم-السلطة-1059620710.html
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أخبار ليبيا اليوم

صحيفة: الدبيبة رفض وساطة تركيا مع باشاغا لتجنب تصعيد عسكري محتمل

14:57 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 15:12 GMT 10.03.2022)
© REUTERS / POOLرئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في روما، إيطاليا، ليبيا 21 مايو 2021
رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في روما، إيطاليا، ليبيا 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© REUTERS / POOL
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ذكرت صحيفة "العرب" الصادرة في لندن، يوم الثلاثاء، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة رفض وساطة تركيا مع رئيس الحكومة المعين من قبل البرلمان فتحي باشاغا لتجنب تصعيد عسكري محتمل.
وكان الدبيبة حث وزراء حكومته على الاستمرار في مهامهم، وجدد رفضه تسليم السلطة إلا لحكومة منبثقة عن برلمان جديد منتخب.
زطالب في كلمة يوم الأحد الماضي أثناء افتتاح اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، وزراءه بـ"عدم الالتفات إلى الشائعات التي يجري ترويجها، واتخاذ قراراتهم بجرأة وشجاعة".
من هو فتحي باشاغا الذي عينه مجلس النواب الليبي رئيسا للحكومة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
رئيس "الدفاع والأمن القومي": "قوات الدبيبة" لن تصمد أمام "باشاغا" حال رفضها تسليم السلطة
8 مارس, 13:20 GMT
وقالت "العرب" نقلا عن مصادر مقربة من باشاغا إن "الأتراك لم يعرضوا بعد فحوى الوساطة وأنهم سعوا مبدئيا للحصول على موافقة الطرفين لكن الدبيبة رفض وأصر على الخيار العسكري في حين قبل باشاغا بالوساطة التركية".
وكانت حكومة الدبيبة قد شهدت استقالة وزيرين منها هما، وزير الخدمة المدنية عبدالفتاح الخوجة، ووزير الدولة لشؤون الهجرة أجديد معتوق.
وأكد الوزيران في بيانين منفصلين، احترامهما لاختيار البرلمان للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، ومنح الثقة للحكومة، وأعلنا جاهزيتهما لتسليم السلطة فيما يتعلق بوزارتيهما، وتعهدا بأنهما لن يكونا مشاركين في عودة الانقسام السياسي.
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