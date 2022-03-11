https://arabic.sputniknews.com/20220311/وزير-الدفاع-الروسي-يناقش-الوضع-في-أوكرانيا-والشرق-الأوسط-مع-نظيره-التركي--1059773512.html

وزير الدفاع الروسي يناقش الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط مع نظيره التركي

وزير الدفاع الروسي يناقش الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط مع نظيره التركي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أجرى محادثة هاتفية، اليوم الجمعة، مع نظيره التركي خلوصي أكار لمناقشة الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك... 11.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-11T14:35+0000

2022-03-11T14:35+0000

2022-03-11T14:58+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

العالم

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

خلوصي أكار

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان: "بمبادرة من الجانب التركي، جرت محادثة هاتفية بين وزير دفاع روسيا الاتحادية، جنرال الجيش سيرغي شويغو، ووزير الدفاع التركي، خلوصي أكار". وأوضحت الوزارة في بيانها أنه "جرى خلال المحادثات بحث الوضع الحالي في أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط. وأولى الوزيران اهتماما خاصا للقضايا المتعلقة بإجلاء المواطنين الأتراك من المدن الأوكرانية عبر الممرات الإنسانية".وكان المتحدث الرسمي باسم الرئيس التركي، إبراهيم قالن، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن لقاء بين بوتين وزيلينسكي "محتمل" في المستقبل القريب وأن هناك سببا للاعتقاد بذلك.وقال قالن: "الاجتماع ممكن في المستقبل القريب. هناك أسباب للاعتقاد بأن هذا سيحدث. عاجلا أم آجلا، لكننا سنواصل القيام بدور تيسيري. نهاية هذه الحرب ستأتي من الرئيس بوتين. في النهاية، الشخص الذي سيكون له الكلمة الأخيرة في هذه القضية هو الرئيس بوتين".وفي نفس السياق، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، أن أنقرة تواصل جهودها للتوصل إلى حل سياسي بين روسيا وأوكرانيا. وأبلغ أردوغان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تنظيم اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا في أنطاليا يعد نصرا دبلوماسيا بحد ذاته، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.وكان قد عقد في مدينة أنطاليا التركية، يوم الخميس، لقاء جمع كل من وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأوكراني، دميتري كوليبا، في مدينة أنطاليا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي تدخل أسبوعها الثالث.

https://arabic.sputniknews.com/20220311/أنقرة-تركيا-لا-تخطط-حاليا-لفرض-عقوبات-على-روسيا-1059758459.html

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العالم, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, خلوصي أكار