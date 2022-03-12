https://arabic.sputniknews.com/20220312/العراق-ضبط-مرآب-بداخله-صهاريج-تستخدم-لتهريب-المشتقات-النفطية-1059823250.html

العراق.. ضبط مرآب بداخله صهاريج تستخدم لتهريب المشتقات النفطية

العراق.. ضبط مرآب بداخله صهاريج تستخدم لتهريب المشتقات النفطية

أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم السبت، ضبط مرآب بداخله صهاريج تستخدم لتهريب المشتقات النفطية في العاصمة، بغداد. 12.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-12T21:52+0000

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2022-03-12T21:52+0000

العالم العربي

العراق

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية، مساء اليوم السبت، عن بيان للشرطة الاتحادية، أن قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية، نجحت في ضبط مرآب بداخله 4 خزانات كبيرة تحمل مشتقات متنوعة من الكاز والنفط الأبيض.وأكد بيان الشرطة الاتحادية أنه بالتنسيق والاشتراك مع مفارز من استخبارات الفوج الثاني، ومفرزة من استخبارات شرطة الطاقة، ضمن منطقة الكمالية شرقي العاصمة، بغداد، فقد نجحت الشرطة في الحيلولة دون تهريب هذه الخزانات، فضلا عن تمكنها من ضبط حاويتين لمادة الدهن الأسود، فضلا عن صهريج محمل بمادة النفط و4 مضخات وعدد آخر من البراميل.وتم إلقاء القبض على أحد العاملين في المرآب، وهو أجنبي الجنسية، وضبط قاصة حديد مع باقي المضبوطات التي عثر عليها، في وقت تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وفي سياق متصل، كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس الخميس، عن إحصائيات حول الجهود الأمنية بشأن مكافحة تهريب النفط.ونقلت "السومرية نيوز" عن خلية الإعلام "بعمليات أمنية محكمة وجهد استخباري حثيث، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي، من ضبط 6 مواقع تستخدم لمتاجرة وتهريب النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية ضمن محافظات كركوك /بغداد /ميسان".وكشفت الاستخبارات العراقية تجاوزا على الأنبوب الناقل للنفط ومشتاقته ضمن منطقة النهروان في حدود محافظة بغداد، فيما تم ضبط 30 شاحنة صهريج تستخدم لتهريب النفط ومخالفة للتعليمات الرسمية في محافظات ( بغداد / كركوك / ديالى /البصرة/ ديوانية / الانبار /صلاح الدين/ ذي قار).وأضاف البيان أن القوات ألقت القبض على سائقي الشاحنات، وكذلك ألقت القبض على 34 مخالفا ومهربا ومتاجرا بالنفط بصورة غير قانونية، حيث تم اتخاذ الإجراءات بالمضبوطات وتسليم المتهمين إلى الجهات المختصة.

https://arabic.sputniknews.com/20220312/القوات-الأمريكية-تنقل-24-صهريجا-محملا-بالنفط-السوري-المسروق-إلى-قواعدها-بالعراق-1059800801.html

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