https://arabic.sputniknews.com/20220313/أهداف-مباراة-باريس-سان-جيرمان-وبوردو-3-0-في-الدوري-الفرنسي-فيديو-1059855108.html
أهداف مباراة باريس سان جيرمان وبوردو 3-0 في الدوري الفرنسي... فيديو
أهداف مباراة باريس سان جيرمان وبوردو 3-0 في الدوري الفرنسي... فيديو
حقق باريس سان جيرمان فوزا كبيرا على ضيفه بوردو بثلاثية دون رد، اليوم الأحد، في الجولة 28 من الدوري الفرنسي. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T16:51+0000
2022-03-13T16:51+0000
2022-03-13T16:51+0000
رياضة
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سجل أهداف اللقاء، كيليان مبابي ونيمار ولياندرو باريديس في الدقائق 24 و52 و61.بهذا الفوز، يرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 65 نقطة ليعزز موقعه في الصدارة، بينما تجمد رصيد ضيفه عند 22 نقطة في المركز العشرين والأخير.وشهدت المباراة أجواء متوترة، حيث أطلقت جماهير الفريق صافرات الاستهجان ضد النجمين نيمار وليونيل ميسي، كلما لمسا الكرة، وذلك بسبب الخروج من دوري الأبطال أمام ريال مدريد.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/صحيفة-مبابي-يوقع-عقدا-مع-ريال-مدريد-الجمعة-المقبلة-ويحصل-على-مكافأة-خيالية-1059801471.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
أهداف مباراة باريس سان جيرمان وبوردو 3-0 في الدوري الفرنسي... فيديو
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حقق باريس سان جيرمان فوزا كبيرا على ضيفه بوردو بثلاثية دون رد، اليوم الأحد، في الجولة 28 من الدوري الفرنسي.
سجل أهداف اللقاء، كيليان مبابي
ونيمار ولياندرو باريديس في الدقائق 24 و52 و61.
بهذا الفوز، يرفع باريس سان جيرمان
رصيده إلى 65 نقطة ليعزز موقعه في الصدارة، بينما تجمد رصيد ضيفه عند 22 نقطة في المركز العشرين والأخير.
وشهدت المباراة أجواء متوترة، حيث أطلقت جماهير الفريق صافرات الاستهجان ضد النجمين نيمار وليونيل ميسي، كلما لمسا الكرة، وذلك بسبب الخروج من دوري الأبطال
أمام ريال مدريد.