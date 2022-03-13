https://arabic.sputniknews.com/20220313/الرئيس-العراقي-معلقا-على-هجوم-أربيل-توقيته-مريب-1059828876.html

الرئيس العراقي معلقا على هجوم أربيل: توقيته مريب

الرئيس العراقي معلقا على هجوم أربيل: توقيته مريب

علق الرئيس العراقي برهم صالح على الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل العراقية مؤكدا أن توقيته مريب. 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T07:29+0000

2022-03-13T07:29+0000

2022-03-13T07:29+0000

أخبار العراق اليوم

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أربيل

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وحسب بيان نشرته الرئاسة العراقية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ربط صالح بين توقيت الهجوم والاستحقاقات الدستورية العراقية المنتظرة، خاصة تشكيل الحكومة العراقية.وقال: "استهداف أربيل جريمة إرهابية مُدانة، وتوقيته المُريب مع بوادر الانفراج السياسي يستهدف عرقلة الاستحقاقات الدستورية بتشكيل حكومة مقتدرة".وقال: "يجب الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلد في الفوضى، وعلينا توحيد الصف لدعم قواتنا الأمنية وترسيخ مرجعية الدولة ومكافحة الإرهابيين الخارجين عن القانون".وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قال اليوم الأحد، إن محافظة أربيل استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا تم من خارج العراق.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجهاز قوله إنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا". مشيرا إلى أن "الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل".وأضاف، أنه "لا توجد خسائر بالأرواح، فقط خسائر مادية"، مؤكدا أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديدا من جهة الشرق".وفي وقت سابق من ليل السبت/الأحد، قالت وسائل إعلام عراقية إن قصفا صاروخيا استهدف محيط القنصلية الأمريكية في أربيل.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الهجوم الصاروخي. كما تضرر مكتب قناة "كردستان 24" التلفزيونية جراء الهجوم.وأشارت تقارير إلى اشتعال النيران في مقر القنصلية الأمريكية بأربيل.في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي، طالبا عدم نشر اسمه، إنه لم يسقط أي قتيل أو مصاب في صفوف الجنود الأمريكيين في أعقاب هجوم أربيل.

https://arabic.sputniknews.com/20220313/وكالة-مسؤول-أمريكي-يؤكد-أن-الهجوم-الصاروخي-على-أربيل-انطلق-من-إيران-1059826132.html

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