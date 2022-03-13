عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220313/خبراء-يحذرون-من-4-عوارض-تلزمك-تجنب-استهلاك-القهوة-1059845831.html
خبراء يحذرون من 4 أعراض تلزمك تجنب استهلاك القهوة
خبراء يحذرون من 4 أعراض تلزمك تجنب استهلاك القهوة
يصعب على الكثير من الأشخاص تصوّر الصباح دون قهوة، ولكن يجب عدم الإفراط في استهلاك هذا المشروب، حيث لا ينصح الأطباء، باستهلاك أكثر من 400 ملغ من الكافيين... 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T14:09+0000
2022-03-13T14:18+0000
علوم
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/1048503084_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4159d4245c9a563b87422ec46e17e5f9.jpg
وحذر موقع "ميديك فوروم" الطبي، اليوم الأحد، من 4 أعراض، تنذرك بضرورة التقليل، أوحتى الامتناع عن استهلاك البن.1- حرقة المعدةيمكن أن يسبب الكافيين أعراض ارتجاع المريء، لأنه يريح العضلة العاصرة للمريء، ما يسمح لحمض المعدة بالارتجاع، كما أن المشروبات الغازية لها تأثير مماثل.2- مشاكل النوم والقلقنظرًا لارتفاع نسبة الكافيين، يجب التوقف عن شرب القهوة قبل موعد النوم بست ساعات على الأقل، وفي الحالات التي يوجد فيها ميل للقلق، يجب استهلاك البن بحذر شديد، حيث يمكن أن يؤدي استخدامه إلى خفقان القلب والرعشة والصداع.3- متلازمة "الانسحاب"إذا شعرت أن يومك لا يمر كما ينبغي دون القهوة، فقد يكون ذلك أحد أعراض الانسحاب، أي انخفاض نسبة الكافيين بالجسم، وعادة ما تتطور هذه الحالة في ظروف الرفض الحاد للمادة التي نشأ عنها الإدمان، إذا كنت مدمنًا، فدون القهوة قد تشعر بالتعب بشكل خاص، أو ضعف الأداء، أو المزاج المكتئب، أو أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، وعليك في هذه الحالة تقليل استهلاك كمية الكافيين تدريجياً.4-زيادة الوزنتساهم القهوة في الشعور بالامتلاء، وغالبًا ما يتخطى الأشخاص الذين يشربونها كثيرًا وجبات الطعام، ولكن عندما ينحسر الشعور بالشبع "بالقهوة"، فيمكن الشعور بالجوع بشكل حاد لدرجة أن الشخص يصبح عرضة للإفراط في تناول الطعام أو تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، أو الدسمة، أو الحلوة، والوجبات السريعة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/إعلام-المخابرات-الأمريكية-تقف-وراء-اغتيال-عضو-وفد-المفاوضات-الأوكراني-1059843330.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/1048503084_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8f7a016313f2cbd9eb6d6b94e4dad8fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, منوعات

خبراء يحذرون من 4 أعراض تلزمك تجنب استهلاك القهوة

14:09 GMT 13.03.2022 (تم التحديث: 14:18 GMT 13.03.2022)
© AFP 2022 / Yuri Cortezيقوم صانع القهوة المكسيكي بإعداد قهوة تركية مصنوعة داخل وعاء نحاسي على الرمال الساخنة أثناء افتتاح مهرجان القهوة "إكسبو-كافيه 2017"، بنسخته الـ 20 في مدينة مكسيكو سيتي، المكسيك،31 أغسطس 2017
يقوم صانع القهوة المكسيكي بإعداد قهوة تركية مصنوعة داخل وعاء نحاسي على الرمال الساخنة أثناء افتتاح مهرجان القهوة إكسبو-كافيه 2017، بنسخته الـ 20 في مدينة مكسيكو سيتي، المكسيك،31 أغسطس 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© AFP 2022 / Yuri Cortez
تابعنا عبرGoogle news
يصعب على الكثير من الأشخاص تصوّر الصباح دون قهوة، ولكن يجب عدم الإفراط في استهلاك هذا المشروب، حيث لا ينصح الأطباء، باستهلاك أكثر من 400 ملغ من الكافيين يوميًا.
وحذر موقع "ميديك فوروم" الطبي، اليوم الأحد، من 4 أعراض، تنذرك بضرورة التقليل، أوحتى الامتناع عن استهلاك البن.
1- حرقة المعدة
يمكن أن يسبب الكافيين أعراض ارتجاع المريء، لأنه يريح العضلة العاصرة للمريء، ما يسمح لحمض المعدة بالارتجاع، كما أن المشروبات الغازية لها تأثير مماثل.
2- مشاكل النوم والقلق
نظرًا لارتفاع نسبة الكافيين، يجب التوقف عن شرب القهوة قبل موعد النوم بست ساعات على الأقل، وفي الحالات التي يوجد فيها ميل للقلق، يجب استهلاك البن بحذر شديد، حيث يمكن أن يؤدي استخدامه إلى خفقان القلب والرعشة والصداع.
شعار وكالة المخابرات المركزية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
إعلام: المخابرات الأمريكية تقف وراء اغتيال عضو وفد المفاوضات الأوكراني
13:24 GMT
3- متلازمة "الانسحاب"
إذا شعرت أن يومك لا يمر كما ينبغي دون القهوة، فقد يكون ذلك أحد أعراض الانسحاب، أي انخفاض نسبة الكافيين بالجسم، وعادة ما تتطور هذه الحالة في ظروف الرفض الحاد للمادة التي نشأ عنها الإدمان، إذا كنت مدمنًا، فدون القهوة قد تشعر بالتعب بشكل خاص، أو ضعف الأداء، أو المزاج المكتئب، أو أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، وعليك في هذه الحالة تقليل استهلاك كمية الكافيين تدريجياً.
4-زيادة الوزن
تساهم القهوة في الشعور بالامتلاء، وغالبًا ما يتخطى الأشخاص الذين يشربونها كثيرًا وجبات الطعام، ولكن عندما ينحسر الشعور بالشبع "بالقهوة"، فيمكن الشعور بالجوع بشكل حاد لدرجة أن الشخص يصبح عرضة للإفراط في تناول الطعام أو تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، أو الدسمة، أو الحلوة، والوجبات السريعة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:42 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11 مارس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала