https://arabic.sputniknews.com/20220313/خبراء-يحذرون-من-4-عوارض-تلزمك-تجنب-استهلاك-القهوة-1059845831.html

خبراء يحذرون من 4 أعراض تلزمك تجنب استهلاك القهوة

خبراء يحذرون من 4 أعراض تلزمك تجنب استهلاك القهوة

يصعب على الكثير من الأشخاص تصوّر الصباح دون قهوة، ولكن يجب عدم الإفراط في استهلاك هذا المشروب، حيث لا ينصح الأطباء، باستهلاك أكثر من 400 ملغ من الكافيين... 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T14:09+0000

2022-03-13T14:09+0000

2022-03-13T14:18+0000

علوم

منوعات

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وحذر موقع "ميديك فوروم" الطبي، اليوم الأحد، من 4 أعراض، تنذرك بضرورة التقليل، أوحتى الامتناع عن استهلاك البن.1- حرقة المعدةيمكن أن يسبب الكافيين أعراض ارتجاع المريء، لأنه يريح العضلة العاصرة للمريء، ما يسمح لحمض المعدة بالارتجاع، كما أن المشروبات الغازية لها تأثير مماثل.2- مشاكل النوم والقلقنظرًا لارتفاع نسبة الكافيين، يجب التوقف عن شرب القهوة قبل موعد النوم بست ساعات على الأقل، وفي الحالات التي يوجد فيها ميل للقلق، يجب استهلاك البن بحذر شديد، حيث يمكن أن يؤدي استخدامه إلى خفقان القلب والرعشة والصداع.3- متلازمة "الانسحاب"إذا شعرت أن يومك لا يمر كما ينبغي دون القهوة، فقد يكون ذلك أحد أعراض الانسحاب، أي انخفاض نسبة الكافيين بالجسم، وعادة ما تتطور هذه الحالة في ظروف الرفض الحاد للمادة التي نشأ عنها الإدمان، إذا كنت مدمنًا، فدون القهوة قد تشعر بالتعب بشكل خاص، أو ضعف الأداء، أو المزاج المكتئب، أو أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، وعليك في هذه الحالة تقليل استهلاك كمية الكافيين تدريجياً.4-زيادة الوزنتساهم القهوة في الشعور بالامتلاء، وغالبًا ما يتخطى الأشخاص الذين يشربونها كثيرًا وجبات الطعام، ولكن عندما ينحسر الشعور بالشبع "بالقهوة"، فيمكن الشعور بالجوع بشكل حاد لدرجة أن الشخص يصبح عرضة للإفراط في تناول الطعام أو تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، أو الدسمة، أو الحلوة، والوجبات السريعة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

https://arabic.sputniknews.com/20220313/إعلام-المخابرات-الأمريكية-تقف-وراء-اغتيال-عضو-وفد-المفاوضات-الأوكراني-1059843330.html

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