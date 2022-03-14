https://arabic.sputniknews.com/20220314/صندوق-النقد-هذا-ما-يحدث-للاقتصاد-الأوكراني-خلال-الفترة-المقبلة-1059902324.html

صندوق النقد: هذا ما يحدث للاقتصاد الأوكراني خلال الفترة المقبلة

صندوق النقد: هذا ما يحدث للاقتصاد الأوكراني خلال الفترة المقبلة

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأوكراني سوف ينكمش بنسبة يمكن أن تصل إلى 35% بسبب العمليات العسكرية الدائرة بها. 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T17:25+0000

2022-03-14T17:25+0000

2022-03-14T17:25+0000

أخبار أوكرانيا

روسيا

صندوق النقد الدولي

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وحسب تقرير لصندوق النقد الدولي، نشرته "رويترز"، فإن الاقتصاد الأوكراني سوف ينكمش بنسب مختلفة على مدار الفترة المقبلة، قد تصل إلى 35%.وأوضح التقرير أن العام الحالي سيشهد انكماش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 10%، فيما استند الصندوق إلى بيانات من بلدان أخرى في حالة حرب أوضحت أن الناتج المحلي لأوكرانيا سينخفض بنسبة تتراوح من 25 إلى 35%.هذا وتبلغ فجوة التمويل الخارجي في أوكرانيا 4.8 مليار دولار، ومن المرجح أن تزداد احتياجات البلاد التمويلية.وكان تقرير صادر عن وكالة "موديز" قد حذر من أن الصراع بين موسكو وكييف لا يؤثر فقط على النشاط الاقتصادي للبلدين، ولكنه قد يشكل خطرا كبيرا أيضا على مستويات تعافي الاقتصاد الأوروبي.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد صرح مؤخرا بأن الحرب الاقتصادية التي تشن اليوم ضد روسيا غير مسبوقة، ولذلك لا يجب الاستمرار في محاولة التكهن بزيادة الأسعار.وقال: "هذا يعني أنه لم يسبق لروسيا أن تعرضت لحرب اقتصادية كالتي نشهدها اليوم. لذلك، من الصعب للغاية التنبؤ بشيء ما. الآن يجب ألا نتوقع، ولكن علينا أن نتحرك ونعمل من أجل تقليل العواقب السلبية والمزيد من المخاطر"، مشيرا إلى أن الوضع سيستقر.

https://arabic.sputniknews.com/20220305/صندوق-النقد-الحرب-في-أوكرانيا-سيكون-لها-تأثير-خطير-على-الاقتصاد-العالمي-1059504383.html

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