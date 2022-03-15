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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/بوتين-يطلع-عاهل-البحرين-على-أهداف-العملية-العسكرية-الخاصة-في-دونباس-خلال-اتصال-هاتفي-بينهما-1059930576.html
الكرملين: بوتين يطلع عاهل البحرين على أهداف العملية العسكرية في دونباس
الكرملين: بوتين يطلع عاهل البحرين على أهداف العملية العسكرية في دونباس
أطلع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الثلاثاء، على أسباب العملية العسكرية الخاصة في دونباس،... 15.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-15T13:24+0000
2022-03-15T13:46+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين بشأن الاتصال الهاتفي الذي جرى بمبادرة من الجانب البحريني: "تحدث فلاديمير بوتين عن أسباب وأهداف العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس، وعن التدابير المتخذة لحماية السكان المدنيين، وكذلك عن عمل الجانب الروسي في المفاوضات مع الممثلين الأوكرانيين".وأضاف البيان "تم إيلاء اهتمام للتعاون في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك مراعاة الاستخدام الناجح للقاحات الروسية في المملكة".وتم الاتفاق بحسب البيان على مواصلة الاتصالات الشخصية.من جانبها ذكرت وكالة الأنباء البحرينية أنه "جرى اتصال هاتفي هذا اليوم بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، وخلال الاتصال تم استعراض العلاقات الثنائية التاريخية والمتنامية بين البلدين".وأضافت الوكالة أن الاتصال تناول "أهمية الحل الدبلوماسي للخلافات بين الدول بالحوار والطرق السلمية وتجنب المزيد من التصعيد، وتركيز وتكاتف جهود المجتمع الدولي لإحلال السلام الدائم والشامل بما يضمن مصالح كافة الأطراف وأمنهما القومي، وذلك في ضوء استعراض مستجدات الأوضاع وتطوراتها في أوكرانيا".كما أكد ملك البحرين "أهمية مراعاة تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية للمدنيين في أوكرانيا وقيام كافة الدول بواجبها بتمويل العمليات الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة وفق مبادئ التضامن الإنساني".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/ شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي "ناتو"، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/الكرملين-حول-المفاوضات-الروسية-الأوكرانية-العمل-صعب-لكن-استمرار-المحادثات-أمر-إيجابي-1059923175.html
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روسيا, فلاديمير بوتين

الكرملين: بوتين يطلع عاهل البحرين على أهداف العملية العسكرية في دونباس

13:24 GMT 15.03.2022 (تم التحديث: 13:46 GMT 15.03.2022)
© Sputnik . Michael Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال إجراء مكالمة هاتفية مع بطريرك القسطنطينية الأرثوذكسية بارثولوميو من مقر إقاته في أنقرة، تركيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال إجراء مكالمة هاتفية مع بطريرك القسطنطينية الأرثوذكسية بارثولوميو من مقر إقاته في أنقرة، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
© Sputnik . Michael Klimentyev
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أطلع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الثلاثاء، على أسباب العملية العسكرية الخاصة في دونباس، وتدابير حماية السكان المدنيين.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين بشأن الاتصال الهاتفي الذي جرى بمبادرة من الجانب البحريني: "تحدث فلاديمير بوتين عن أسباب وأهداف العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس، وعن التدابير المتخذة لحماية السكان المدنيين، وكذلك عن عمل الجانب الروسي في المفاوضات مع الممثلين الأوكرانيين".
وأضاف البيان "تم إيلاء اهتمام للتعاون في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك مراعاة الاستخدام الناجح للقاحات الروسية في المملكة".
وتم الاتفاق بحسب البيان على مواصلة الاتصالات الشخصية.
من جانبها ذكرت وكالة الأنباء البحرينية أنه "جرى اتصال هاتفي هذا اليوم بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، وخلال الاتصال تم استعراض العلاقات الثنائية التاريخية والمتنامية بين البلدين".
وأضافت الوكالة أن الاتصال تناول "أهمية الحل الدبلوماسي للخلافات بين الدول بالحوار والطرق السلمية وتجنب المزيد من التصعيد، وتركيز وتكاتف جهود المجتمع الدولي لإحلال السلام الدائم والشامل بما يضمن مصالح كافة الأطراف وأمنهما القومي، وذلك في ضوء استعراض مستجدات الأوضاع وتطوراتها في أوكرانيا".
كما أكد ملك البحرين "أهمية مراعاة تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية للمدنيين في أوكرانيا وقيام كافة الدول بواجبها بتمويل العمليات الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة وفق مبادئ التضامن الإنساني".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/ شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي "ناتو"، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
مفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
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Члены корпуса морской пехоты США на воздушно-десантных учениях совместно с амфибийной бригадой быстрого реагирования Японии в городе Готемба - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم العشرون للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:21 GMT
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