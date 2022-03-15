https://arabic.sputniknews.com/20220315/خبراء-يتوقعون-أكبر-ركود-في-الاقتصاد-الأمريكي-هذا-العام-1059935749.html

خبراء يتوقعون أكبر ركود في الاقتصاد الأمريكي هذا العام

خبراء يتوقعون أكبر ركود في الاقتصاد الأمريكي هذا العام

رفع الاقتصاديون توقعاتهم لاحتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة هذا العام، وعززوا توقعاتهم بشأن التضخم، حيث يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي مأزق الارتفاع السريع... 15.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-15T14:56+0000

2022-03-15T14:56+0000

2022-03-15T14:56+0000

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104512/37/1045123710_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_d22bac2336bc654ecc91dd34332d75e2.jpg

ووفقا لاستطلاع رأي للخبراء أجرته شبكة "سي إن بي سي"، ارتفعت احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة إلى 33% في الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة 10 نقاط مئوية عن استطلاع فبراير/ شباط، فيما تبلغ فرصة حدوث ركود اقتصادي في أوروبا 50%.وتوقع الخبراء المشاركون في الاستطلاع والبالغ عددهم 33، بمن فيهم مديرو صناديق استثمارية واستراتيجيون واقتصاديون، أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمعدل 4.7 مرة هذا العام.وحال حدوث ذلك، سيصل معدل الفائدة على الدولار في نهاية العام إلى 1.4% وإلى 2% بنهاية عام 2023. ما يقرب من النصف من المشاركين أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع الفائدة من 5 إلى 7 مرات هذا العام.كتب جاي ليباس، كبير محللي الدخل الثابت في شركة "جاني مونتغمري سكوت": "من المرجح أن يؤدي التأثير الضريبي لأسعار السلع المرتفعة إلى إبطاء وتيرة الرفع أكثر تسريعها بفعل التأثير التضخمي".لكن روب مورغان، وهو محلل كبير آخر، كتب: "أتوقع رفع سعر الفائدة ست مرات بمقدار ربع نقطة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2022".وإذا وصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 9% في تقريري مارس/ آذار أو أبريل/ نيسان، فقد يتعرض الاحتياطي الفيدرالي لضغوط تدفعه للرفع بمقدار 50 نقطة أساس في مايو/ أيار، بحسب مورغان.

https://arabic.sputniknews.com/20220302/الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-يوصي-برفع-الفائدة-1059378449.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية