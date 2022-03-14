https://arabic.sputniknews.com/20220314/الدولار-ينخفض-أمام-سلة-من-العملات-ويستقر-بالقرب-من-أعلى-مستوى-له-في-21-شهرا-1059896217.html

الدولار ينخفض أمام سلة من العملات ويستقر بالقرب من أعلى مستوى له في 21 شهرا

الدولار ينخفض أمام سلة من العملات ويستقر بالقرب من أعلى مستوى له في 21 شهرا

انخفض الدولار مقابل سلة من العملات، اليوم الاثنين، لكنه استقر بالقرب من أعلى مستوى له في 21 شهرا سجله الأسبوع الماضي. 14.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-14T15:37+0000

2022-03-14T15:37+0000

2022-03-14T15:43+0000

سعر الدولار اليوم

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انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية، بنسبة 0.2% إلى 98.808، ليس بعيدًا عن أعلى مستوى في عامين عند 99.415، الذي لامسه الأسبوع الماضي، حسب رويترز.وأثارت الآمال المؤقتة بإحراز تقدم في محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا الشهية للعملات ذات المخاطر العالية اليوم الاثنين، على الرغم من أن اجتماعات البنك المركزي القادمة وإغلاق آخر مرتبط بكورونا في الصين حد من المخاطرة.قال شون أوزبورن، كبير محللي العملات في بنك سكوتيا ، "نتطلع إلى بقاء الدولار الأمريكي مدعومًا بشكل أفضل على نطاق واسع وسط المخاطر الجيوسياسية المرتفعة وبنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد".أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إلى عدة زيادات في أسعار الفائدة هذا العام حيث يسعى البنك المركزي إلى كبح التضخم المرتفع.وقد سجل الدولار أعلى مستوى في خمس سنوات مقابل الين الياباني خلال الليل عند 117.88، فيما ارتفع الدولار في أحدث تعاملات 0.56% أمام الين عند 117.94 ين.وارتفع الجنيه البريطاني بنسبة 0.12% مقابل الدولار حيث يبدو أن بنك إنجلترا مستعد لرفع أسعار الفائدة إلى 0.75٪ يوم الخميس ، وهي ثالث زيادة على التوالي حيث يسعى لترويض الارتفاع الكبير في التضخم الذي اشتد بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا.وارتفع الروبل الروسي بعد ظهر اليوم الاثنين في موسكو، حيث قالت أوكرانيا إنها بدأت محادثات "صعبة" مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار.ورفعت إجراءات الإغلاق التي اتخذتها الصين للحد من انتشار كورونا الدولار إلى 6.382 مقابل اليوان في الخارج.

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سعر الدولار اليوم