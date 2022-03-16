https://arabic.sputniknews.com/20220316/بايدن-يطلب-تحقيقا-حول-ارتفاع-أسعار-الوقود-1059981300.html

بايدن يطلب تحقيقا حول ارتفاع أسعار الوقود

بايدن يطلب تحقيقا حول ارتفاع أسعار الوقود

طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من هيئة المنافسة أن تنظر "فورا" في السلوك "غير القانوني المحتمل" لشركات النفط التي ترفع أسعار الوقود في المحطات فيما "تنخفض... 16.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-16T13:56+0000

2022-03-16T13:56+0000

2022-03-16T13:56+0000

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

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ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن سلطات مكافحة الاحتكار في البلاد إلى التحقيق مع شركات النفط والغاز لمعرفة أسعار الوقود المتضخمة واتخاذ الإجراءات إذا لزم الأمر.وفي رسالة بايدن إلى رئيس لجنة التجارة الفيدرالية، تحدث عن "أدلة متزايدة على السلوك المعادي للمستهلك" من جانب المشاركين في السوق.وتابعت الرسالة: "في المحصلة النهائية، تظل أسعار الغاز في محطات الوقود مرتفعة حتى مع انخفاض تكاليف شركات النفط والغاز".وتتمتع لجنة التجارة الفيدرالية بسلطة النظر فيما إذا كان السلوك غير القانوني يتسبب في تكاليف إضافية للعائلات الأمريكية.ويدّعي أن أسعار المستهلك للبنزين ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 3%، على الرغم من انخفاض تكلفة المواد الأولية لإنتاجه بنسبة 5%.وقال بايدن إن أكبر شركتين أمريكيتين في القطاع على مسار مضاعفة أرباحهما مقارنة بما قبل الوباء عام 2019، وتخططان لتحويل مليارات الدولارات إلى عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح.وختمت الرسالة: "لن أقبل للأمريكيين الكادحين بدفع مبالغ زائدة مقابل البنزين بسبب السلوك غير القانوني المحتمل. لذلك، أطلب من اللجنة مواصلة دراسة ما يحدث في أسواق النفط والغاز واستخدام جميع الوسائل المتاحة إذا كانت الانتهاكات وجدت".يذكر أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، قالت، الجمعة الماضية، إن خفض ضريبة البنزين في الولايات المتحدة من بين الخيارات التي يجري بحثها للتخفيف عن المستهلكين.

https://arabic.sputniknews.com/20220314/إعلام-تحذير-من-ارتفاع-صاروخي-في-أسعار-البنزين-في-أمريكا-1059892729.html

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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن