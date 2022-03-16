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https://arabic.sputniknews.com/20220316/لافروف-خلال-لقائه-بنظيره-التركي-نحترم-تطبيق-تركيا-لاتفاقية-مونترو-1059967820.html
لافروف خلال لقائه بنظيره التركي: نحترم تطبيق تركيا لاتفاقية "مونترو"
لافروف خلال لقائه بنظيره التركي: نحترم تطبيق تركيا لاتفاقية "مونترو"
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، خلال لقائه مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، إن روسيا تحترم تطبيق تركيا لاتفاقية "مونترو". 16.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-16T10:53+0000
2022-03-16T11:09+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
الخارجية الروسية
الخارجية التركية
سيرغي لافروف
مولود جاويش أوغلو
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، خلال لقائه مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، إن روسيا تحترم تطبيق تركيا لاتفاقية "مونترو".وأشار لافروف خلال اجتماعه مع أوغلو في موسكو، إلى أن العمل قائم والتحضيرات جارية للقاء قمة اسراتيجي بين الرئيسين الروسي والتركي في تركيا.وقال لافروف: "نحضر للقاء استراتيجي رفيع المستوى بين الرئيسين الروسي والتركي في تركيا قريبا".وتابع لافروف: "الوضع في أوكرانيا وإيجاد حل في أقرب وقت هو موضوع أساسي اليوم ونحن نحترم الاختلاف في الآراء بيننا وبين الجهة التركية"، مؤكدا أن موسكو "تحترم تطبيق تركيا لاتفاقية مونترو".وتواصل تركيا مراقبة تنفيذ مواد اتفاقية مونترو، بما في ذلك تلك التي تنص على تقييد مرور السفن الحربية عبر مضيقي الدردنيل والبوسفور.وقال وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار، يوم الثلاثاء، "إن الحفاظ على اتفاقية مونترو مفيد وسنواصل العمل في هذا الاتجاه. سنواصل تنفيذ المواد 19 و20 و21 من اتفاقية مضيق مونترو، كما فعلنا حتى اليوم"، بحسب قناة "NTV".وتم اعتماد اتفاقية مونترو في عام 1936. وهذه الاتفاتقية تحافظ على حرية المرور عبر المضائق للسفن التجارية سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب، لكن الأنظمة تختلف بالنسبة للجميع. في الوقت نفسه، حددت الوثيقة بقاء السفن الحربية التابعة لدول غير مطلة على البحر الأسود في البحر الأسود لمدة ثلاثة أسابيع. في حالات الطوارئ، يحق لتركيا حظر أو تقييد مرور الجيش عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/تركيا-سنطبق-بشفافية-جميع-بنود-معاهدة-مونترو-للمضائق-البحرية-1059231834.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, الخارجية الروسية, الخارجية التركية, سيرغي لافروف, مولود جاويش أوغلو

لافروف خلال لقائه بنظيره التركي: نحترم تطبيق تركيا لاتفاقية "مونترو"

10:53 GMT 16.03.2022 (تم التحديث: 11:09 GMT 16.03.2022)
© Photo / Maria Zakharovaسيرغي لافروف خلال لقائه مع نظيره التركي في موسكو
سيرغي لافروف خلال لقائه مع نظيره التركي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
© Photo / Maria Zakharova
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، خلال لقائه مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، إن روسيا تحترم تطبيق تركيا لاتفاقية "مونترو".
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، خلال لقائه مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، إن روسيا تحترم تطبيق تركيا لاتفاقية "مونترو".
وأشار لافروف خلال اجتماعه مع أوغلو في موسكو، إلى أن العمل قائم والتحضيرات جارية للقاء قمة اسراتيجي بين الرئيسين الروسي والتركي في تركيا.
وقال لافروف: "نحضر للقاء استراتيجي رفيع المستوى بين الرئيسين الروسي والتركي في تركيا قريبا".
وتابع لافروف: "الوضع في أوكرانيا وإيجاد حل في أقرب وقت هو موضوع أساسي اليوم ونحن نحترم الاختلاف في الآراء بيننا وبين الجهة التركية"، مؤكدا أن موسكو "تحترم تطبيق تركيا لاتفاقية مونترو".
وتواصل تركيا مراقبة تنفيذ مواد اتفاقية مونترو، بما في ذلك تلك التي تنص على تقييد مرور السفن الحربية عبر مضيقي الدردنيل والبوسفور.
وقال وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار، يوم الثلاثاء، "إن الحفاظ على اتفاقية مونترو مفيد وسنواصل العمل في هذا الاتجاه. سنواصل تنفيذ المواد 19 و20 و21 من اتفاقية مضيق مونترو، كما فعلنا حتى اليوم"، بحسب قناة "NTV".
وتم اعتماد اتفاقية مونترو في عام 1936. وهذه الاتفاتقية تحافظ على حرية المرور عبر المضائق للسفن التجارية سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب، لكن الأنظمة تختلف بالنسبة للجميع. في الوقت نفسه، حددت الوثيقة بقاء السفن الحربية التابعة لدول غير مطلة على البحر الأسود في البحر الأسود لمدة ثلاثة أسابيع. في حالات الطوارئ، يحق لتركيا حظر أو تقييد مرور الجيش عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
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تركيا: سنطبق بشفافية جميع بنود معاهدة مونترو للمضائق البحرية
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